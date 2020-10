Malej Burgr Festival 2020 v Kroměříži

KDY: v pátek 2. října a v sobotu 3. října

KDE: Hanácké náměstí v Kroměříži

ZA KOLIK: vstupné zdarma

V Kroměříži na Hanáckém náměstí si v pátek 2. a v sobotu 3. října dají dostaveníčko milovníci burgerů a grilování. Své nejlepší recepty v akci nazvané Malej Burger Festival předvedou kuchaři ze širokého okolí. Také se bude soutěžit v pojídání burgerů, chilli papriček i pití piva! Program doplní 2. Rallye Kroměříž. Chybět nebude ani bohatá tombola.

Zdroj: Deník/repro

Výstava sportovních a upravených aut v Kroměříži

KDY: 3. a 4. října 9–17 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: vstupné základní 50 Kč/osoba



Máte rádi tuningová auta? Na výstavišti v Kroměříži vás čeká jejich unikátní přehlídka, k vidění budou desítky aut. Uvidíte nejlepší upravená auta v České republice (oldtimery, supersporty, upravená auta a mnoho dalších). Výtěžek z akce putuje na pomoc dětem.

André Rieu: Magický Maastricht

KDY: v sobotu 3. října od 17 hodin

KDE: kino Nadsklepí v Kroměříži

ZA KOLIK: vstupné 250 Kč, děti, studenti, senioři 200 Kč



Žádné léto se neobejde bez maastrichtského koncertu houslového virtuóza a baviče Andrého Rieu. I když se na náměstí Vrijthof letos bohužel nesejdeme, Magický Maastricht přináší ty nejlepší momenty z open-air koncertů v rodném městě krále valčíků za posledních 15 let. Exkluzivně pouze v kinech na vás čeká velkolepé putování s André Rieum, které bude plné smíchu, hudby a tance. Hudba nás spojuje, hudba nás léčí. Kdy jindy bychom se měli radovat pospolu hudbou než právě teď? André Rieu vás srdečně zve.

Zlínská 50 - závod horských kol

KDY: v neděli 4. října od 8.30 hodin

KDE: Zlín



Tradiční závod horských kol ve Zlíně. Můžete se těšit na dvě trasy, a to na kratší, méně náročnou na 15 km, a delší hlavní na 42 km. Veškeré zázemí závodu (start, cíl, doprovodný program atd.) bude tradičně situováno v centru města. Závodníci se vydají kolem baťovských domků do lesů nad Zlínem až k Hradu Malenovice a při cestě zpátky vystoupají k Majáku na Tlusté hoře. Přijeďte zažít závod, který má atmosféru!

Zdroj: Deník/repro

Saunová noc ve Wellness Horal ve Velkých Karlovicích

KDY: v sobotu 3. října

KDE: Wellness Horal ve Velkých Karlovicích

Relaxační centrum Wellness Horal ve Velkých Karlovicích pokračuje v oblíbené tradici saunových nocí na různá témata. Ta nejbližší, v sobotu 3. října, se ponese v retro stylu třicátých let. Wellness Horal bude v tento den otevřeno mimořádně až do půlnoci. Atmosféru nočního koupání a saunování podtrhne osvětlení svíčkami a v saunovém světě se budou každou hodinu konat saunové rituály.

„Při saunování se přeneseme do minulosti a to doslova. Od 19 hodin se návštěvníci mohou těšit na atmosféru podpořenou retro hudbou a výzdobou, uvítáme je v dobových kostýmech. Věříme, že to lidem zpestří zážitek ze saunování,“ láká saunér relaxačního centra Wellness Horal Jiří Malina. Právě saunové rituály patří k největším lákadlům Wellness Horal. To je jedním z mála v tuzemsku, které pořádá rituály pravidelně a to minimálně osmkrát denně včetně speciálního dopoledního rituálu pro děti. Při rituálech, která návštěvníkům zpestřují pobyt v sauně a výrazně pomáhají posílit imunitu, saunéři víří vzduch ručníky pro zvýšení pocitu horka a intenzívnější pocení. Zážitek podtrhují speciální vonné esence a nabízené tělové peelingy. „Pro saunovou noc jsme zvolili uklidňující esence. Sauny provoní santal, borovice a jedlové jehličí,“ dodává Jiří Malina. Návštěvu Saunové noci si lze zpestřit i exotickou masáží nebo beauty rituály, aktuální novinkou ve Wellness Horal jsou jávské masáže s rodilými Jávankami.

Aktuálně je provoz wellness center bez omezení a v prostoru bazénů a saun je možné pobývat bez roušek. Hosté je ale musí používat v šatnách a ve vstupní recepci.

Zdroj: Wellness Horal

Zoo Zlín zve na večerní lampionové prohlídky, poprvé proběhnou během tří sobotních večerů

KDY: v sobotu 3. října od 17 hodin

KDE: Zoo Zlín

ZA KOLIK: vstupné základní 190 Kč

Zlínská zoo i v letošním roce připravuje na říjen oblíbené večerní lampionové prohlídky areálu. Na rozdíl od předchozích let však budou probíhat v sobotu večer, konkrétně 3., 10. a 17. října. Pokladny hlavního a sezónního vstupu budou během večerních prohlídek otevřeny nepřetržitě do 19.30 hod., horní část areálu zahrady pak do 21.30 hodin. Večerní návštěvu zlínské zoo zpestří povídání průvodců. Vzhledem k současné situaci tak nebudou probíhat vedené prohlídky, ale na čtyřech stanovištích - u lachtanů, tučňáků, v pavilonu žiraf a u slonů - budou na návštěvníky čekat pracovníci zoo. Od 18.30 do 20.30 hodin nabídnou spoustu zajímavých informací o chovaných zvířatech a také připravovaných novinkách. Vzhledem k současným vládním opatřením nebudou probíhat večerní prohlídky zámku Lešná.

U hlavního i sezónního vstupu bude možné zakoupit celou lampionovou soupravu - tzn. lampion a držátko se žárovkou. Prodej bude probíhat od 17.00. Občerstvení zajistí restaurace Tyrol, Limpopo a Neapolitáno, k dispozici bude také Kefabar v Etiopii. Otevřeny budou i prodejny suvenýrů u hlavního a sezónního vstupu, od japonské zahrady k tropické hale bude jezdit vláček. Cesty a pěšiny v areálu osvětlí louče a lampy, přesto zoo doporučuje vzít si s sebou kapesní svítilnu. Během lampionových prohlídek budou tropická hala Yucatan, Zátoka rejnoků, pavilon žiraf a slonů otevřeny do 21.00 hod., areál zoo (horní část od lachtanů po japonskou zahradu Mu-Shin) pak do 21.30 hod. Vstupné na večerní prohlídky zoo se nemění, zůstává stejné jako při běžné návštěvě zoo.

UPOZORNĚNÍ: V případě zpřísnění vládních opatřeních v souvislosti s nemocí covid může dojít ke změně připravovaných večerních prohlídek. Sledujte prosím web a sociální sítě Zoo Zlín s aktuálními informacemi.