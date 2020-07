LETNÍ AKCE: KABÁT revival live a METALLICA revival Beroun!

KDY: v sobotu 25. července od 16 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: vstupné v předprodeji 200 Kč/osoba, na místě 250 Kč/osoba

Užijte si světové a české hity v podání skvělých revivalových kapel. Dvě hodiny plné známých písní jedné z nejlepších českých kapel všech dob – skupiny Kabát a poté světová legenda mezi rockovými kapelami – Metallica. Akce proběhne v areálu Výstaviště Kroměříž pod krytým přístřeškem, takže slunce ani déšť si na vás nepřijde. Vzhledem k současné situaci bude akce pouze pro omezený počet 1000 návštěvníků a samozřejmostí bude dezinfekce, čerstvý vzduch, špičkové pivo a výborná nálada.

BŘESTSKÉ HODY 2020

KDY: v sobotu 25. a v neděli 26. července

KDE: Sportoviště Rajčuda, Břest

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné, na zábavu 100 Kč



Zveme vás na tradiční břestské hody. Čekají vás kolotoče, dětské rybářské závody, večerní zábava a hodový výlet na Rajčudě. Sobotní program: 8 hodin - dětské rybářské závody, 20 hodin - večerní zábava (občerstvení zajištěno, přijďte se pobavit s hasiči a oslavit s nimi hody). Nedělní program: 9 hodin - mše svatá, 14 hodin - průvod od hasičárny za zvuku Hanačky, hodový výlet na Rajčudě do večerních hodin.

Spartan Race v Kroměříži: dorazí několik tisíc běžců

KDY: v sobotu 25. a v neděli 26. července

KDE: Kroměříž



Spartan Race nabídne v sobotu 25. července závod na pět kilometrů, v neděli závodníci poběží na asi 11 kilometrů dlouhé trati, a to ulicemi i okolím města. Po oba dny se uskuteční také dětské závody. „Na sobotu je přihlášeno asi 3500 startujících, na neděli kolem 2000. K tomu na každý den počítáme s asi pětistovkou dětí. Účastníci přijedou z celé České republiky, ale také ze zahraničí,“ popsal ředitel českého Spartana Michal Kúkola. Závod se v Kroměříži uskuteční poprvé. Podle Kúkoly je město pro účastníky velmi atraktivní, a to nejen svým historickým centrem.

Závod si vyžádá uzavírku parkoviště před zimním stadionem, kde mají pořadatelé zázemí. Od pátku 24. července od 18 hodin do nedělních večerních hodin bude uzavřeno Velké náměstí, kde bude start a cíl závodů. Omezení budou také na trase závodů, které po oba víkendové dny začnou v sedm hodin. V sobotu poslední účastník vyběhne v 16.30 hodin, v neděli ve 14.15 hodin. Poběží se z Velkého náměstí na Kojetínskou ulici, přes Pionýrskou louku na Šlajzu a zpátky opět přes Pionýrskou louku přes Malý val a Masarykovo náměstí zpět na Velké náměstí. V neděli závodníci navíc ze Šlajzy poběží pod dálnicí kolem řeky Moravy až k jezu, odkud se napojí na sobotní trasu.

Startovat se bude ve vlnách po 50 lidech, běžně jich bývá 250. „Pořadatelé budou mít roušky a rukavice a budou závodníkům měřit teplotu. Velké náměstí bude rozděleno do pěti sektorů, v žádném nebude více než 1000 lidí. U každého vchodu bude stojan s desinfekcí. Desinfekce bude také u každé z více než dvaceti překážek na trati,“ řekl Kúkola. Pořadatelé z bezpečnostních důvodů zrušili veškerý catering a také šatny a sprchy. K dispozici budou pouze mobilní toalety. Trasu vymezí asi 2,5 kilometru objednaných zábran, které oddělí diváky od startujících.

Petr Bende & band

KDY: v sobotu 25. července od 19 hodin

KDE: Dřevohostice, zámecká zahrada

ZA KOLIK: vstupné 200 Kč, děti do patnácti let zdarma



Nenechte si ujít koncert PETR BENDE & BAND v zámecké zahradě v Dřevohosticích. Po skončení koncertu se koná taneční zábava s živou hudbou.

Na výstavě vás čekají nejen obří deskové hry

KDY: do 31. srpna 10-18 hodin

KDE: 14|15 Baťův institut ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné 50 Kč



Rádi si hrajete? Pak navštivte hravou výstavu ve Zlíně. Po celé letní prázdniny tam na vás čekají obří deskové hry, můžete také zkoumat zajímavé optické klamy. Hravá výstava, která je k vidění poprvé, vychází z úspěšného putovního Festivalu IQ Play. Na akci jsou také k vidění a vyzkoušení zvětšené deskové a společenské hry, které vznikly speciálně pro tuto akci a nebo jich existuje v celé republice jen pár kusů.

Jubilejní Valachy Man

KDY: v pátek 24. července a v sobotu 25. července

KDE: u vodní nádrže Na Stanoch zvané valašský Balaton v Novém Hrozenkově



Jubilejní desátý Valachy Man je tady! Už v závěru tohoto týdne, v pátek 24. a sobotu 25. července, vypukne největší český veřejný triatlonový závod ze seriálu Valachy tour a to na obvyklém místě, u vodní nádrže Na Stanoch zvané valašský Balaton v Novém Hrozenkově. Nerozhodným sportovcům pořadatelé vzkazují, že ještě zbývají volné pozice ve startovní listině. „Doporučujeme pojistit si své místo on-line registrací předem na www.valachytour.cz. Na místě již nemusí být volná kapacita. Zájemci se mohou přihlásit jak do sobotního hlavního závodu na dlouhé trase, tak i na páteční krátký závod, který je ideální i pro úplné začátečníky. Pár míst máme ještě i pro štafety,“ říká prezident seriálu Valachy tour Vladimír Sušil.

Valachy Man je letos opět rozložen do dvou dnů. Kapacita pátečních dětských závodů je omezena na 350 dětí. Ty nejmenší do 8 let budou závodit v běhu. Starší děti a mládež od 8 do 16 let čekají klasické triatlonové závody s plaváním na otevřené vodě. Limitovaný počet 400 startovních čísel je i na páteční odpolední závod na kratší trase.

„Pro mnohé bývá právě krátký Valachy Man vůbec prvním triatlonem v životě. Je to skvělá příležitost si ho vyzkoušet, už pro jeho intervalový start. Ten nám také letos umožňuje regulovat kumulaci závodníků na místě,“ dodal hlavní pořadatel Bohuslav Komín. Sobotní závod na dlouhé trase je pak určen zkušenějším sportovcům a štafetám. Opět přinese možnost poměřit síly i se zástupci české top triatlonové špičky, nebude chybět ani vítěz posledních dvou ročníků Radim Grebík nebo aktuálně nejlepší český terénní triatlet Lukáš Kočař, zúčastní se i trojnásobná vítězka minulých ročníků, Slovenka Kristína Néč Lapinová.

Zajímavostí bude čestná štafeta v čele s Františkem Kubínkem, vítězem Valachy Mana 2017, jehož sportovní kariéru před časem zabrzdila vážná zranění při autonehodě a jenž se postupně vrací zpět k závodění. František Kubínek se ujme úvodní plavecké části štafety, kterou na kole doplní prezident Valachy tour Vladimír Sušil a na běhu ji zakončí další z pořadatelského týmu, Bohuslav Komín. V rámci doprovodného programu budou u Balatonu připraveny stánky partnerů, servis centrum a půjčovna horských kol Orbea, půjčovna a testování běžeckých bot Inov-8, Bike trialová show a další. Fotografové od Nikonu zájemcům pořídí fotografii z akce a vyrobí z ní památeční placku za symbolickou padesátikorunu, kterou následně obdrží Domov pro seniory ve Velkých Karlovicích.

