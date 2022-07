Třetí ročník gastrofestivalu v parku před hotelem Baťov nabídne kromě mezinárodní kuchyně také aktivity a atrakce pro děti, koktejlové stany i jedlickou soutěž. Hudební program zajistí valašská dechová muzika s osobitým repertoárem Miklovci, Berenika Kohoutová, Vašo Patejdl s kapelou a tečku za celým dnem udělá Abba rock show.

Vašo Patejdl.Zdroj: Deník / Eliška Koukalová_

10. prštenské slavnosti piva

KDY: sobota 16. července od 13 hodin

KDE: místní část Prštné

ZA KOLIK: zdarma



Hasiči z místní části Prštné srdečně lákají na 10. prštenské slavnosti piva, které se konají v ulici Náves v Prštném. Pro návštěvníky se bude točit 40 druhů piva včetně bezlepkového. Nebudou chybět stánky s občerstvením (klobásy, cigára, guláše, burgery a další dobroty), kávou a zmrzlinou, pro děti budou připraveny atrakce. Na akci, která se koná i v případě deštivého počasí, je vstup zdarma.



Ilustrační fotoZdroj: Deník / František Berger_

Václav Vaculovič

KDY: v sobotu 16. a v neděli 17. července od 10 do 18 hodin

KDE: Krajská galerie výtvarného umění, Zlín

Výstava českého výtvarníka a hudebníka Václava Vaculoviče je jedním z výstupů širšího výstavního projektu retrospektivního charakteru. Převažuje aktuální tvorba s připomenutím obrazů čtyř dekád. Z hlediska malířských přístupů jej charakterizuje pohyblivá hranice mezi figurativním a abstraktním tvarem. Autor, který má za sebou výstavy v prestižních galeriích v Evropě i zámoří, se po téměř dvacetileté pauze vrací do českých státních galerií.

LP Sextet

KDY: v neděli 17. července od 16.30 hodin

KDE: park Komenského, Zlín



Třetí hudební neděle se ponese v jazzovém duchu s nově vzniklou kapelou LP Sextet plnou zvučných zlínských jmen. Uskupení několika hudebníků, jejichž společným kotvištěm je AVION Big Band. Můžete očekávat příjemnou a posluchačsky nenáročnou jazzovou hudbu zrozenou v minulém století na obou amerických kontinentech.

KROMĚŘÍŽSKO

One Knor show

KDY: v pátek 15. července od 20 hodin

KDE: Dům kultury, Kroměříž

ZA KOLIK: 290 korun

Stand-up comedy představení Miloše Knora s názvem Než začnu. Toto jedinečné celovečerní představení známého komika, přináší smíchuplných 90 minut. Miloš Knor probere aktuální témata, která mu vrtají hlavou. Nebude se bát píchnout do vosího hnízda a případně se i pořádně popíchat. To vše jen aby pobavil svoje věrné publikum a pořádně divákům namasíroval bránice.

Bavič Miloš Knor.Zdroj: archiv Deníku

Diskov pěnová summer party

KDY: pátek 15. července od 19 hodin

KDE: Zámecké koupaliště, Holešov

ZA KOLIK: 200 korun



Lhavá letní open air párty DiskoV přímo v areálu Zámeckého koupaliště v Holešově!

► Diskov Dj´s - EDM, latino, dance, oldies/rmx!

► Profesionální světelná a laserová show

► Pěnové megadělo (v případě příznivého počasí)

► Bohaté občerstvení

► Osvěžující míchané drinky

Chovatelské trhy

KDY: v neděli 17. července od 6 hodin

KDE: výstaviště, Kroměříž

ZA KOLIK: 40 korun

Na akci budou k vidění i koupi okrasní ptáci, drůbež, holubi, králíci a jiná drobná zvířata. Samozřejmostí je i široká nabídka krmiv, vitamínů a dalších potřeb pro chovatele.

Ilustrační foto.Zdroj: Jitka Krňanská

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Tematické prohlídky města

KDY: v pátek 15. července od 16 hodin

KDE: Městské informační centrum, Uherské Hradiště

I letos město Uherské Hradiště ve spolupráci s dalšími institucemi připravilo oblíbené tematické prohlídky města, kterými provede historička Blanka Rašticová. Sraz účastníků tematických prohlídek je před Městským informačním centrem.

Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Zdeněk Skalička

279. výročí vysvěcení kostela sv. Martina v Bánově

KDY: v neděli 17. července od 15 hodin

KDE: v areálu bánovské pálenice



Farnost Bánov a spolek Hútek pořádají v neděli 17. července v areálu bánovské pálenice 279. výročí vysvěcení kostela sv. Martina v Bánově a Folklorní memoriál Zdeňka Zálešáka. V programu vystoupí ženský sbor Kudlanky, mužský sbor z Lanžhota, folklorní soubor Klobúčan, Hútek a další.



Sbor Hútek.Zdroj: Archiv Hútek

O putovní pohár starosty

KDY: v sobotu 16. července od 15 hodin

KDE: Vésky

Sbor dobrovolných hasičů Vésky a město Uherské Hradiště si dovolují srdečně pozvat na soutěž hasičských družstev v požárním útoku kategorie muži a ženy.

VSETÍNSKO

Few Flowers & friends v Přístavu

KDY: v sobotu 16. července od 21 hodin

KDE: Přístav, Valašské Meziříčí

Zajít si do hospůdky Přístav ve Valmezu s přáteli, poslechnout zajímavý koncert je vždy příjemné vytržení z reality a smysluplně strávený čas. Ale natočit tam k tomu videoklip s kapelou z Valašské Polanky a tím nejlepším filmařem široko daleko je sen, ze kterého se nebudete chtít probudit. Nenechte si ujít tento výjimečný koncert.

Pekařská sobota

KDY: v sobotu 16. července od 9 hodin

KDE: Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm



Milovníci folkloru a poctivých řemesel mohou zavítat na přehlídku dovedností mistrů cechu pekařského. Chybět nebudou ochutnávky pečiva a ukázky pečení chleba v areálu Dřevěného městečka a Mlýnské doliny. Po celý den bude k poslechu Dechová hudba Valaška z Valašských Klobouk, Folklorní soubor Klas z Kralic na Hané a Cimbálová muzika Jaroslava Čecha z Uherského Hradiště.



Pekaři ze všech koutů se v sobotu 13. července 2019 sjeli do rožnovského skanzenu na 26. ročník Pekařské soboty.Zdroj: Deník / VLP Externista

Markéta Irglová

KDY: v neděli 17. července od 19.30 hodin

KDE: Kino Valmez, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: 400 korun

Pouhé tři koncerty absolvuje Markéta Irglová během svého letního pobytu v České republice. Na festivalu Emy Destinové v jižních Čechách, na Colours of Ostrava a závěrečný pak 17. července ve Valašském Meziříčí. A všechny budou mimořádné. Markéta totiž zahraje za doprovodu kapely, sestávající z fenomenálního venezuelského bubeníka a perkusionisty Manuela Manu Barreta, v Irsku usazeného českého jazzového kytaristy a skladatele Petra Moce a pětičlenného smyčcového tělesa hráčů Jihočeské filharmonie z Českých Budějovic. Valašskomeziříčský koncert se uskuteční v místním Kině Valmez a návštěvníci tak budou svědky prvního veřejného promítání patnáctiminutového filmového klipu právě k písni Among the Living.

Markéta IrglováZdroj: se svolením KZ Valašské Meziříčí