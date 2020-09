Nevíte, jak strávit nadcházející víkend? Máme pro vás několik tipů na zajímavé akce.

Den Zlínského kraje. | Foto: Deník/archiv

Chovatel - farmářské trhy v Kroměříži

KDY: v neděli 20. září od 6 do 10 hodin

KDE: výstaviště v Kroměříži

ZA KOLIK: základní vstupné 40 Kč, děti do deseti let zdarma