Chcete vyrazit alespoň na chvíli do přírody? Zajděte si do Sadu Svobody ve Zlíně (dříve park Komenského). Založen byl roku 1930 na místě bývalého panského dvora a zeleninové zahrady, která zajišťovala zásobování potravinami přilehlý zámek – choval se tu tehdy dobytek i drůbež, pěstovala zelenina a ovoce. První zmínky o panském dvoře se však objevují už v první polovině 15. století.

Můžete tam odpočívat na lavičkách nebo se jen tak procházet po chodníčcích. Mládež a studenti odpočívají přímo na travnatých plochách.

Najdete tam také dřevěný altán, který slouží pro pořádání různých kulturních akcí, hlavně koncertů. Kolem celého parku jsou chodníky mezi starými stromy, keře a záhony květin. Půdorys parku Komenského je průchozím místem pěších tras ve městě, zároveň místem sloužícím k relaxaci. Park se stal Stavbou roku 2014 Zlínského kraje v kategorii Realizace rozvojových projektů měst a obcí a také Parkem roku 2015.

Zdroj: Deník/archiv

Neznámá země 2020 - online

KDY: od 19. října do 30. října

KDE: z pohodlí domova

ZA KOLIK: zdarma

Piranhafilm a statutární město Zlín s podporou města Otrokovice pořádají XXIV. ročník festivalu cestování, sbližování a poznávání kultur NEZNÁMÁ ZEMĚ 2020 - letos ONLINE. Motto letošního ročníku je "Svět se točí Covid NEcovid!". „Rozhodli jsme se, že podobně jako planeta Země se nepřestane otáčet, ani náš festival nemůžeme letos odpískat," říká jeden z pořadatelů Miroslav Náplava. „Proto festival bude letos na internetu - oslovili jsme Čechy a Slováky žijící po světě k internetovým besedám, připravujeme filmy pro speciální festivalové internetové sdílení, nahráváme přednášky cestovatelů a spoustu dalších možností," dodává Petr Horký.

Na internetu se toho letos bude dít mnoho, včetně soutěží o knihy a další ceny. Sledujte www.neznamazeme.cz a facebookovou stránku www.facebook.com/neznama-zeme. CELÝ FESTIVAL PROBÍHÁ V INTERNETOVÉM PROSTORU!

Zdroj: Deník/repro

Má vlast cestami proměn - venkovní výstava

KDY: denně do 11. listopadu

KDE: Památník T. Bati ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné se neplatí

Navzdory dočasnému uzavření Památníku z důvodu aktuálních vládních nařízení byla nainstalována dlouho plánovaná venkovní výstava Má vlast cestami proměn. Pro kolemjdoucí tak bude k vidění od 13. října do 11. listopadu exteriérová panelová prezentace zvelebených míst z našeho kraje. Mezi vystavenými projekty nechybí ani obnova Památníku Tomáše Bati.

Národní putovní výstava Má vlast cestami proměn – Příběhy domova přináší svědectví o příznivých proměnách zanedbaných míst a sídel napříč naší zemí. Prostřednictvím fotografií a příběhů je prezentován stav před rekonstrukcí a po ní pro srovnání. Letošní ročník 2020/2021 byl slavnostně odstartován v červnu na pražském Vyšehradě.

Zdroj: Deník/repro

KROMĚŘÍŽSKO

Podzámecká zahrada v Kroměříži překvapuje sítí vodních kanálů, rybníků i třeba zookoutkem

KDY: celoročně

KDE: Podzámecká zahrada v Kroměříži

ZA KOLIK: vstupné se neplatí



Podzámecká zahrada je romantickým parkem stvořeným k procházkám, vnímání harmonické krásy, načerpání nových sil, občerstvení i oddechu v přírodě. Její scenérie překvapují sítí vodních kanálů a rybníků, množstvím romantických staveb a kompozic, zookoutkem a volně chovaným zvířectvem, jako jsou pávi, labutě, kachny, veverky.

Podzámecká zahrada je otevřena denně, celoročně. Otevírací doba je:

1. listopadu – 14. března: 07:00 – 16:00

15. března – 14. dubna: 07:00 – 17:00

15. dubna – 30. dubna: 07:00 – 18:00

1. května – 31. května: 07:00 – 19:00

1. června – 31. srpna: 07:00 – 20:00

1. září – 30. září: 7:00 – 19:00

1. října – 25. října: 07:00 – 18:00

26. října – 31. října: 07:00 – 17:00

Zdroj: Deník/archiv

Nahlédněte online do Květné zahrady. Je na seznamu památek UNESCO

KDY: kdykoliv

KDE: z pohodlí domova

Kroměřížská Květná zahrada, známá též pod názvem Libosad, patří mezi nejvýznamnější zahradní díla v celosvětovém měřítku. Dnes je prakticky jediným představitelem takto komponovaného celku v Evropě. Květná zahrada je původní raně barokní park v geometrickém stylu francouzské zahrady s typickými prvky. Zahrada byla v roce 1998 zapsána do seznamu památek UNESCO spolu s Podzámeckou zahradou (arcibiskupské zahrady) a arcibiskupským zámkem.

Celou jednu stranu Květné zahrady tvoří 244 metrů dlouhá kolonáda (arkádová lodgie), která původně sloužila jako hlavní vstup. Galerie je vyzdobena 44 sochami antických bohů, historických a mýtických postav v atikách a stejným počtem bust nad pilíři. Přímo v kolonádě původně byly i funkční fontány zasvěcené římským bohům Neptunovi a Venuši. Nad původním hlavním vchodem do zahrady ve středu kolonády je umístěna bysta biskupa Karla II. z Lichtenštejna-Kastelkornu s latinským nápisem. Podívat se do Květné zahrady můžete i teď, a to prostřednictvím virtuální prohlídky. Uvidíte pohled z kolonády, nahlédnete také do Holandské, Pomerančové a edukační zahrady.

http://zamek-kromeriz.pamatky3d.cz/

Zdroj: Deník/archiv

V parku u zámku v Kvasicích můžete krásně relaxovat

KDY: kdykoliv

KDE: park u zámku v Kvasicích

ZA KOLIK: vstupné se neplatí



Chcete vyrazit do přírody? Zajděte si do parku u zámku v Kvasicích. Poměrně rozsáhlá přírodní zahrada u kvasického zámku byla založena v polovině 19. století ve formě tehdy módního anglického parku. Ten vyplňuje přibližně lichoběžníkový prostor mezi hlavní silnicí, řekou Moravou, zámkem a kvasickým náměstím. Park je přístupný veřejnosti a návštěvník se zde může procházet po rekonstruovaných, vzorně vysypaných chodníčcích. V ústřední aleji se dá ve stínu Krásného stromoví relaxovat na nových lavičkách. Nejpozoruhodnějším přírodním objektem v parku je mohutný kmen ořešáku černého - obvod jeho kmene je totiž větší jak 6 metrů. Dalším velmi zajímavým objektem je pak dílo lidských rukou - kvasický zámek. Je sice veřejnosti nepřístupný, ale při procházce parkem na kvasické náměstí můžeme obdivovat alespoň jeho krásně opravenou klasicistní fasádu.

Zdroj: Deník/archiv

VALAŠSKO

Muzeum regionu Valašsko on-line

KDY: kdykoliv

KDE: doma, on-line

ZA KOLIK: zdarma



Dochází vám nápady, jak doma zabavit děti i sebe? Navštivte environmentální portál Muzea regionu Valašsko. Na své si zde, v on-line prostoru přijdou malí i velcí. Pro ty úplně nejmenší jsou zde nachystána pexesa, spojovačky či hádánky. Větší děti si mohou zahrát třeba na valašského farmáře. Rodiče na portále uvítají například širokou nabídku přírodovědných filmů nebo hravou aplikaci Krajina v čase. Více zde: http://www.muzeumvalassko.cz/muzeum-on-line/environmentalni-portal-plny-her

Zdroj: Muzeum regionu Valašsko

Vzhůru na rozhlednu Vartovna

KDY: víkendy a svátky od 10 do 18 hodin

KDE: rozhledna Vartovna, start ze Seninky nebo z kopce Syrákov

ZA KOLIK: plné 20 korun, snížené 10 korun



Vezměte rodinu na vzduch a vyrazte na příjemný výlet na rozhlednu Vartovna u obce Seninka. Nejsnazší cesta, ideální i pro malé děti, vede z kopce Syrákov nebo přímo ze Seninky od Kulturního domu. Z pětatřicet metrů vysoké rozhledny, se vám rozprostřou výhledy na Vizovické i Hostýnské vrchy, Javorníky, Beskydy i Malou Fatru. Otevřeno o víkendech a svátcích od 10 do 18 hodin.

Zdroj: DENÍK/Eva Lukášová

Naučnou stezkou Zámecký park

KDY: kdykoliv

KDE: Zámecký park u zámku Kinských, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: zdarma



Máte malé děti a hledáte ideální výlet, který by zvládly samy ujít? Pak nemusíte nikam daleko. Vydejte se společně naučnou stezkou Zámecký park u zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. U každého z celkem deseti rozmístěných informačních panelů roste i památný strom s uvedeným názvem. V parku najdete také dětská hřiště. Délka stezky je 1 kilometr a je vhodná i pro kočárky.

Zdroj: archiv MRV

UHERSKOHRADIŠTSKO

Vystoupejte na horu sv. Klimenta

KDY: kdykoliv

KDE: Osvětimany

ZA KOLIK: zdarma

První písemné zprávy o hoře sv. Klimenta v Chřibech pocházejí ze 14. století. Podle svědectví historických pramenů byla tato lokalita věnována knížetem Rastislavem Konstantinu, Metodějovi a jejich žákům k rozjímavému životu. Z hory se však stalo středisko osvěty a výchovy. Ti, kteří se vydají k vrcholu, uvidí základy středověkého kostela, který z původní kaple z 9. století dostavěli brněnští augustiniáni. Ten existoval až od roku 1241, kdy vše vyplenili husité ze Strážnice. Na hoře je také dřevená kaple, ta současná pochází z 60. let minulého století. V okolí hory sv. Klimenta je nejenom krásná příroda Chřibů, ale také několik dalších památek. Jde především o hrad Cimburk.

Velká Javořina láká turisty

KDY: kdykoliv

KDE: Strání

ZA KOLIK: zdarma

Velká Javořina je mohutný a zdaleka viditelný vrchol, který nabízí, všem, kteří využijí krásného podzimního počasí, nádherný výhled na všechny strany. Pohyb v tomto cenném území je možný pochopitelně pouze po značených trasách. Turisté jich mají k dispozici hned sedm – tři přicházejí ze Slovenska a čtyři z České republiky.

Nejpozvolnější přístupová cesta z České republiky na vrchol Velké Javořiny vede po červené turistické značce. Výchozím bodem je místo zvané Kamenná bouda, kde je možné zaparkovat vůz. Když odbočíme z hlavní silnice číslo 54 u obce Strání, dojedeme sem po vedlejší komunikaci po cca třech kilometrech.

Od sklárny za poznáním

KDY: kdykoliv

KDE: Květná

ZA KOLIK: zdarma

Naučná stezka v oblasti pod nejvyšším vrcholem Bílých Karpat - Velkou Javořinou láká všechny, kteří se rádi pohybují v přírodě a zároveň se chtějí něco dozvědět. Začátek trasy je u sklárny Květná. Trasa je dlouhá přibližně 7 kilometrů a obsahuje 9 stanovišť s naučnými tabulemi. Je vhodná jak pro rodiče s malými dětmi, školáky, seniory i ostatní. Za příznivých podmínek ji lze absolvovat i na kole, běžkách či koních. Celý okruh nabízí návštěvníkům základní informace o životě zdejších lidí, ale především o okolní krajině a přírodě.