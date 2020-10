FOTOBRANÍ - 26. ROČNÍK. Výroční výstava prací členů v Kroměříži

KDY: do 27. října

KDE: Dům kultury Kroměříž

ZA KOLIK: vstupné zdarma

Od 2. do 27. října bude ve foyer Domu kultury v Kroměříži k vidění už 26. ročník tradičního Fotobraní - prezentace nejlepších prací kroměřížského fotoklubu za tento rok. Ten byl v mnohém výjimečný a především díky koronavirové krizi velmi komplikovaný. Z celkového počtu 64 fotografií se hned na čtyřech panelech prezentuje jeden z nejúspěšnějších členů fotoklubu v jeho historii Jan Záhorňacký.

Druhý největší počet fotografií vystavuje Marie Korbeľová, která se zajímá celoživotně o fotografování ptáků. Její soubor fotografií "z hnojiště" získal cenu na regionální výstavě “Týká se to také tebe”. Nebudou chybět tradiční vystavovatelé - Jakub Halama s fotkami Kroměříže, či Josef Kuna. Další z členů, Miroslav Pilát dal letos přednost před fotkami z koncertů, které byly na jaře zrušeny, zajímavým momentkám z Podzámecké a Květné zahrady.

Kroměřížské kino Nadsklepí promítne filmy Smečka a Chlast

KDY: v sobotu 10. října od 17.30 a 20 hodin

KDE: kino Nadsklepí v Kroměříži

ZA KOLIK: vstupné je 120 Kč



Smečka: Davidovi je šestnáct, má krásnou přítelkyni, rodiče ho podporují ve všem, do čeho se pustí, a vytvářejí mu patřičné finanční zázemí. Právě se přestěhoval, má nastoupit do nového hokejového týmu Vlků a zabojovat o místo brankářské jedničky. Jenže nováček v pevně semknutém kolektivu, to bohužel nevěstí nic dobrého. Co dělat, když tě spoluhráči nevezmou mezi sebe, a opustí tě holka? Spirála šikany, odvety a vzájemných bojů se roztáčí. Pro většinu hráčů je to zpočátku asi jenom zábava, ale kapitán Jerry tlak neustále stupňuje. Někteří s tím možná nesouhlasí, ale nikdo nic neudělá. A šikana se z kabiny následně přesune i na internet. Podaří se Davidovi vybojovat své místo v týmu, ve škole, v životě, a Vlky porazit?

Drama / Sportovní. Režie: Tomáš Polenský. Hrají: Tomáš Dalecký, Tomáš Mrvík, Anastasia Chocholatá, Denisa Biskupová a další. Promítání začíná v 17.30 hodin a vstupné je 120 Kč.

Zdroj: Deník/repro

Chlast: Existuje teorie, že bychom se měli rodit s malým množstvím alkoholu v krvi a že mírná podnapilost otevírá naši mysl světu kolem nás, zmenšuje naše problémy a zvyšuje naši kreativitu. Povzbuzeni touto teorií se Martin (Mads Mikkelsen) a jeho tři přátelé, všichni znavení středoškolští učitelé, pustí do experimentu spočívajícího v tom, že si během pracovního dne udržují stálou hladinku…

Drama. Režie: Thomas Vinterberg. Hrají: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe, Magnus Millang a další. Promítání se koná v sobotu 10. října od 20 hodin, vstupné je 120 Kč.

Kroměřížské kino Nadsklepí promítne Princeznu zakletou v čase a Svět podle Muchy

KDY: v neděli 11. října od 15 a 18 hodin

KDE: kino Nadsklepí v Kroměříži

ZA KOLIK: vstupné je uvedeno v textu



Princezna zakletá v čase: Princeznu Ellenu od narození provází příslib mocné kletby, kterou na ni uvrhla čarodějnice Murien. Kletba se má naplnit v den Elleniných dvacátých narozenin, jakmile zapadne slunce. Avšak ve chvíli, kdy zajde poslední sluneční paprsek a vše se zdá ztraceno, princezna zjišťuje, že zůstala uvězněná v čase. Pokaždé, když se kletba naplní, Ellena procitne do dne svých dvacátých narozenin a je nucena ho prožít celý znovu. Aby zachránila své království i sebe samotnou, musí v sobě nalézt odvahu a čisté srdce a dávné kletbě se jednou provždy postavit.

Zdroj: Deník/repro

Pohádka / Fantasy. Režie: Petr Kubík. Hrají: Natalia Germani, Eliška Křenková, Marek Lambora, Simona Zmrzlá, Martin Dejdar, Roman Zach, Martin Písařík, Jan Révai a další. Promítání začíná v 15 hodin a vstupné je 130 Kč, děti 110 Kč.

Svět podle Muchy: Dokument představuje osud jednoho z nejslavnějších českých malířů jako cestu za nalezením umělecké identity a touhu jedince dát svému životu smysl. Příběh Alfonse Muchy vypráví jeho syn Jiří, který se psaním otcovy biografie vyrovnává s jeho odkazem a otázkou, proč otec na vrcholu slávy opustil Paříž, bohatství i současné umělecké prostředí a usiloval o návrat do Čech.

Dokumentární. Režie: Roman Vávra. Hrají: Stanley Mouse, Mear One, Tomoko Sato, Jošitaka Amano, David Švehlík a další. Promítání začíná v 18 hodin a vstupné je 100 Kč.

Velká zlínská drakiáda - online

KDY: kdykoliv o víkendu 10. a 11. října

KDE: online



Dvanáctý ročník Velké zlínské drakiády se bude z důvodu koronavirových omezení konat online. Natočte krátké video, či zašlete fotografie, jak pouštíte draka! Fantazii se meze nekladou. Vyrobte si svého draka doma a pochlubte se s výsledkem. Odborná porota videa a fotografie vyhodnotí a odmění ve středu 14. 10. 2020. Materiály zasílejte na e-mail kamarad@nenuda.eu, nebo je nahrajte pod příspěvek na facebooku v den konání akce. K videu nebo fotografii připojte své jméno a kontaktní údaje, aby jste, v případě výhry, mohli být kontaktováni.

Zdroj: Kamarád Nenuda z.s.

Zlínské slavnosti vína - online

KDY: v sobotu 10. října

KDE: online

Vzhledem k aktuální situaci kolem shromažďování maximálního počtu lidí, letos akce proběhne pouze symbolicky na facebooku online. V den termínu slavností pro Vás bude připraveno několik zajímavostí na FB profilu, včetně živých vstupů některých z vinařů.

Zdroj: Deník/archiv

Městské divadlo Zlín: Kytice

KDY: v neděli 11. října od 19 hodin

KDE: Městské divadlo Zlín (Velký sál)

ZA KOLIK: vstupné podle místa 460 Kč, 420 Kč a 350 Kč

Erbenova sbírka veršovaných balad Kytice patří k pokladům české poezie a literatury. Je to souhrn obrazů a příběhů, které jsou povětšinou prodchnuty náladami a situacemi lyrickými, melancholickými, ale i temnými a děsivými. Přestože nám nemálo z balad ve svém konci nabízí jen tratoliště krve a slz, pocit z díla jako celku je přece jen trochu jiný. Jakýsi odraz ode dna, kdy tušíme, že po noci přijde zase den, žal bude vystřídán radostí a že smrt a zánik jsou neodmyslitelným podhoubím pro život nový. A přeneseme-li se konkrétněji ke struktuře jednotlivých balad, nemůžeme rovněž nevnímat jistou archetypální trojici : Vina – Trest – Vykoupení.

Scénář, choreografie a režie: Petr Zuska. Dramaturgie: Tomáš Vondrovic. Hudba: Ondřej Brousek. Scéna: Jan Dušek. Kostýmy: Pavel Knolle. Světelný design: Daniel Tesař. Asistenti choreografie: Igor Vejsada, Linda Svidró. Tančí: tanečníci Pražského komorního baletu, studenti Tanečního centra Praha, konzervatoře-gymnázia a hosté. Délka: 80 minut.