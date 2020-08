Rozlučte se s prázdninami společně s kamarády Mášou a Medvědem

KDY: v pátek 28. srpna od 15 hodin

KDE: náměstí Míru v Hulíně

ZA KOLIK: vstupné zdarma

Srdečně zveme vás i vaše děti na rozloučení s prázdninami společně s kamarády Mášou a Medvědem, kteří původně měli do Hulína přijet na Den dětí. "Ovšem kvůli nastalé situaci jsme je museli přesunout na konec prázdnin. Přestože už se situace uklidňuje a dochází k rozvolňování opatření, myslíme si, že udržet dvoumetrové rozestupy na náměstí by bylo nemožné, obzvlášť, když se podíváte na úžasnou návštěvnost z loňského roku (za kterou jsme neskutečně vděční). Určitě bychom si akci ani my ani děti neužili tak, jak by asi každý z nás chtěl. Máša s Medvědem pobaví všechny děti a dokonce se s nimi můžete třeba i obejmout a vyfotit," vzkazují pořadatelé.

Fantastické zakončení prázdnin aneb Čau prázdniny v Kroměříži

KDY: v sobotu 29. srpna od 10 do 19 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: vstupné 100 Kč/dítě do 15 let a 250 Kč/dospělí, děti do dvou let zdarma



Vystoupí Míša Růžičková, Čiperkové, Štístko a Poupěnka a další! Čeká vás také vodní balonková bitva, pěnová párty, zápasy v bahně, kolotoče a fotokoutek. Chybět nebudou klauni, kouzelnické vystoupení a pohádkový les. Užít si můžete desítky vnitřních i venkovních atrakcí, tennis, beachvolejbal, skatepark.

Zdroj: Výstaviště Kroměříž

Kino Klub Sušil Bystřice pod Hostýnem promítne drama Šarlatán

KDY: v pátek 28. srpna od 19 hodin a v sobotu 29. srpna od 17 hodin

KDE: Kino Klub Sušil v Bystřici pod Hostýnem

ZA KOLIK: vstupné 130 Kč



Strhující životopisné drama výjimečného muže obdařeného léčitelskými schopnostmi na pozadí dobových událostí. Příběh je inspirován skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška.





Loutnový recitál Jana Čižmáře

KDY: v pátek 28. srpna od 18 hodin

KDE: Arcibiskupský zámek Kroměříž

ZA KOLIK: vstupné základní 120 Kč, snížené 80 Kč



Loutna, bezesporu nejoblíbenější nástroj měšťanstva a šlechty v Evropě 16. a 17. století, zanechala výrazné stopy i v Praze za vlády císaře Rudolfa II. Rukopis loutnových tabulatur známý pod názvem Codex Jacobides patrně sepsal hudebně nadaný student pražské univerzity počátkem 17. století. Najdeme v něm zápisy dobových tanců, intabulace písní a vokálních vícehlasů; skladbičky německé, anglické, francouzské, italské i polské.

Velkou zajímavostí jsou intabulace vokálních villanell Jacoba Regnarta, působícího na dvoře Rudolfa II. Tyto původně německé písně si našly cestu z císařského dvora mezi lid, kde si pak – s českými texty – žily vlastním životem. Kromě nich tu najdeme díla Michaela Praetoria, Johna Dowlanda či Jeana Plansona. Díky Jiřímu Tichotovi, jeho muzikologické práci na rukopise a úpravě některých skladeb pro Spirituál Kvintet (Písničky z roku raz dva) si v českém prostředí některé z těch písní žijí vlastním životem dodnes. Jan Čižmář studoval loutnu v Londýně a Haagu u skutečných mistrů (N. North, J. Held, J. Lindberg, M. Fentross, Ch. Pluhar) a dnes je ve světě vyhledávaným sólistou i komorním hráčem.

Pohodový koncert s kapelou Peřeje v Kroměříži

KDY: v sobotu 29. srpna od 19 hodin

KDE: Hanácké piano (Hanácké náměstí v Kroměříži)



Kapela Peřeje ze Zlínska srdečně zve na pohodový koncert pop - indie - electro. Jindřich Pánek - zpěv, kytara, Dušan Jakubec - baskytara, elektronika, Vlastimil Šmíd - kytara, Jiří Vlček - bicí.

Zdroj: L. Polišenská

MICHAL DAVID - „ZAS BUDE OK – KONCERTY PRO 1000“

KDY: v pátek 28. srpna od 19 hodin

KDE: Pionýrská louka v Kroměříži

ZA KOLIK: vstupné 590 Kč, cena je jednotná



Michal David se rozhodl, že vyrazí po delší pauze do menších měst a obcí se svými speciálními koncerty pro 1000 lidí. Všichni diváci se určitě i tak mohou těšit na nezapomenutelnou show. Zazní jak prověřené úspěšné hity tohoto zpěváka, tak písně "z archivu." Nový termín koncertu 28. srpna 2020!! Vstupenky na původní termín 2. července 2020 zůstávají v platnosti. Předprodej v Turistickém informačním centru Kroměříž v síti Ticketportál.

Zdroj: Deník/archiv