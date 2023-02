I letos se uskuteční oblíbená akce pro rodiny s dětmi, která nese název Ples princezen. Jak je jistě všem známo, ples bez princů by nebyl tím správným plesem, a proto jsou kromě princezen vítáni i všichni malí princové. Letošní ples se ponese v duchu víl a skřítků. Všechny princezny i princové se mohou těšit na tvořivou dílničku, malování na ruku nebo obličej, fotokoutek a samozřejmě skvělou diskotéku s DJ.

Po jedné stopě

KDY: v pátek 3. února od 19 hodin

KDE: Masters of Rock Zlín

ZA KOLIK: 390 korun



Herec Martin Písařík a cestovatel Igor Brezovar po třech letech dokončili svoji cestu po Africe. Cesta po západním pobřeží Afriky z Maroka do Kapského města jim dohromady zabrala 7 měsíců, ujeli 25 tisíc kilometrů a projeli 21 států. O své zážitky nejen z poslední etapy se přijedou osobně podělit. Kde se cítili v ohrožení? Jak to zvládli stroje i jejich emoce? Kde jsou nejhezčí ženy? Jak bojovat s malárií? Zkrátka o všem se publikum dozví v neformální atmosféře, s humorem a s otevřeností sobě vlastní. Čas bude i na dotazy diváků a autogramiádu.

Festival IQ Play

KDY: Kolektivní dům, Zlín

KDE: v sobotu 4. února od 8 do 17 hodin

Sál Kolektivního domu ve Zlíně se promění v hernu chytrých her a hraček. Největší část budou tvořit deskové a společenské hry velkých českých i zahraničních výrobců a zajímavé hlavolamy. Jako každý rok organizátoři chystají také mnoho novinek. Kreativita bude podpořena velkým množstvím nejrůznějších designových stavebnic. Pro nejmenší děti se chystají různé logické skládačky.

Festival IQ Play ve Zlíně.Zdroj: Archiv pořadatelů

KROMĚŘÍŽSKO

Muzeum slaví 90 let

KDY: v neděli 5. února od 9 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska Kroměříž

ZA KOLIK: zdarma



Narozeniny muzea návštěvníkům přinesou volný vstup do všech expozic a výstav po celý den. Zpestření pak nabídne kostýmovaná komentovaná prohlídka v Památníku Maxe Švabinského, kterým provede samotný Max a jeho múza Ela. Aktivity pro děti budou soustředěny ve výstavě Terče kroměřížských ostrostřelců – muzejní střelnice. Nejmaldší generace se může těšit na hry a tvoření se střeleckou i výtvarnou tematikou.

Šperkařský festival a rukodělné trhy v Kroměříži

KDY: v sobotu 4. a v neděli 5. února od 9 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: 90 korun, děti do 150 cm zdarma

Návštěvníci se mohou těšit na unikátní prodejní výstavu šperků, kovové a skleněné bižuterie, zirkonia, drahých kamenů a minerálů. Milovníci kreativní tvorby mají jedinečnou příležitost vidět práci přadleny na kolovrátku, tkadleny, drátenice, plstění ovčí vlny mokrou a suchou cestou, skláře při vyfukování drobných ozdob. Na děti i dospělé čekají tvořivé dílničky jako výroba šperků a mandal, kreslení, ukázky ubrouskových technik, malování na obličej atd.

Na ploše více jak 8000 m² je pro návštěvníky připravena nepřeberná škála handmade výrobků od předních českých firem. K vidění budou např. překrásné svíčky, keramické výrobky, drátované zboží, výrobky ze dřeva a papíru, textilní a dřevěné hračky, pletené a háčkované výrobky, lepené vitráže, originální oblečení pro děti a dospělé, šitá paráda apod. Budete moci zakoupit z velkého množství materiálů pro kreativní tvorbu jako bavlněnou přízi, korálky a komponenty, galanterii, umělecké štětce a fixy, korálky a komponenty, floristický materiál.

Šperkařský festival.Zdroj: Deník/archiv

Valašský bál

KDY: v sobotu 4. února od 19.30 hodin

KDE: SD Sušil, Bystřice pod Hostýnem

ZA KOLIK: 150 korun, krojovaní 100 korun



Valašský soubor písní a tanců Rusava zve na 66. Valašský bál, který se uskuteční ve Společenském domě Sušil. K tanci hrají cimbálová muzika Bukovinka a Hlubinka. Vystoupí Soubor lidových písní a tanců Hlubina a Valašský soubor písní a tanců Rusava.

Valašský bál. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/archiv

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Tvoříme v muzeu - Modrotisk

KDY: v sobotu 4. února od 9 hodin

KDE: Slovácké muzeum, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 700 korun

Účastníci se seznámí s unikátní technologií modrotisku a vytvoří si vlastní výrobek. Základem kurzu je seznámení s technologií modrotisku a vytvoření volné kompozice motivů nanášením rezervážní hmoty na textilii. Výsledkem bude vytvoření prostírky, polštáře nebo tašky. Lektorkou kurzu je výtvarnice Antonie Dostálková, jejíž styl modrotiskové tvorby je velmi osobitý a inspirující. Účastníci workshopu si rozvrhnou a namalují vlastní motiv a muzeum zajistí obarvení textilie v modrotiskové dílně Arimo ve Strážnici. Hotový výrobek bude připraven k vyzvednutí ve Slováckém muzeu asi za dva týdny.

Třináctkrát za svědka

KDY: v sobotu 4. února od 19 hodin

KDE: Slovácké divadlo, Uherské Hradiště



Čerstvý čtyřicátník Adam je single, zdvořilý, kultivovaný, introvertní, v kolektivu oblíbený, ale pouze s jediným kamarádským vztahem. Nečekaným zvratem osudu se stane asistentem režie v brněnské České televizi. Do rukou se mu dostává rovnou největší zakázka poslední doby, a to romantická komedie Rovnoběžky se protínají v nekonečnu, kterou pro ČT Brno připravuje vycházející hvězda české filmové režie Tereza Jandová. Ta od počátku lokálními poměry zjevně pohrdá. Starší stydlín se ovšem do mladší dračice na první pohled zamiluje, překonává se v akčnosti a časem vysloveně organizačně exceluje. Jeho vrcholným číslem se stane castingový úkol: zaplnit kavárnu šťastnými páry, od jejichž zamilovanosti by se odráželo zoufalství páru ústředního.

Královský balet: Jako voda na čokoládu

KDY: v neděli 5. února od 15.45 hodin

KDE: Kino Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 250 korun

Moderní mexická klasika magického realismu poskytuje předlohu pro nové dílo choreografa Christophera Wheeldona. Ten stejně jako u jeho předchozích produkcí pro Královský balet Alenka v říši divů a Zimní pohádka spolupracoval se skladatelem Jobym Talbotem a designerem Bobem Crowleym. Balet je inspirován románem Laury Esquivelové – strhující rodinnou ságou o lásce plné překážek. V této koprodukci s American Ballet Theatre působí mexický dirigent Alon-dra de la Parra také jako hudební konzultant k nové Talbotově hudbě. Wheeldon úzce spolupracoval přímo s autorkou knižní předlohy na přetvoření jejího bohatě vrstveného příběhu do zábavného a strhujícího nového baletu. Na začátku programu vystoupí žáci ZUŠ Uherské Hradiště.

Královský balet: Jako voda na čokoládu.Zdroj: Deník/repro

VALAŠSKO

Ronnie James DIO Tribute Band CZ & StatusQ

KDY: v sobotu 4. února od 20 hodin

KDE: Beseda club, Vsetín

Fanoušci heavymetalu mohou zažít pořádný nářez Ronnieho Jamese v podání nadupané české tribute bandy. Na kytaru se představí Jarda Bartoň, ex Citron, současný Limetall. Na pódiu se s nimi vystřídá další skvělá kapela StatusQ.

Jak bylo, když nebylo

KDY: v neděli 5. února od 17 hodin

KDE: M-klub, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: 90 korun

O pravěkém človíčkovi, aneb je už to tak na světě zařízeno a každý z nás to dobře zná. O čem je řeč? O úplně obyčejných věcech, jako je strach z bouřky, k čemu je dobrý oheň, proč je dobré mít střechu nad hlavou apod. To všechno malým a bojácným, dokáže spolehlivě objasnit leckterý dospělý v našem okolí. Ale jak to bylo kdysi dávno, když se na světě objevil první člověk, a byl na všechno úplně sám? Fanoušky divadla potěší příběh starý jako lidstvo samo, příběh pro malé i velké. Inscenace je vhodná pro děti od 3 let, mladistvé a každého, kdo má smysl pro humor.

Will Wilde & The Bladderstones

KDY: v neděli 5. února od 19.30 hodin

KDE: Malá scéna za oponou, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: 200 korun



Will Wilde z anglického Brightonu po pěti letech přiveze do Česka kolekci zemitého texaského blues, rockovou klasiku i úpravy jazzových standardů pro královskou foukací harmoniku. Na českém turné jej doprovodí stálice české bluesové scény, blues-power-crossoverová kapela The Bladderstones.