„Spolek LešetínZlín“ ve spolupráci s Hospůdkou U Kovárny a hotelem Baltaci Atrium pořádají dne 28. ledna 2023 už XXIII. ročník Lešetínského Fašanku. Tentokrát masopust proběhne na téma „Lešetínská zimní olympiáda“. Fantazii se v tomto směru meze nekladou, návštěvníci se mohou připojit k průvodu například v tradičních masopustních maskách, ve sportovních úborech a hokejových dresech, v dobových kostýmech, prostě v čemkoliv, co doma najdou. Navíc všichni, kdo přijdou v maskách, dostanou od pořadatelů zdarma poukázku na pivo a klobásu. Vyhlášena bude také nejlepší maska Fašanku.

Už tradiční masopustní veselice, která je velmi oblíbená mezi místními obyvateli, začíná od 10 hodin v ulici Lešetín I, Lešetín II, na parkovišti u hotelu Baltaci Atrium a také na ulici Kvítková ve Zlíně, v úseku mezi ulicemi Lešetín I a Lešetín II, který bude dopravně uzavřen. Ulice budou průchozí přes dvůr Hospůdky U Kovárny a v horní části právě přes ulici Kvítkovou.

Kromě tradičního maškarního průvodu, který prochází ulicemi za velké podpory tamních obyvatel, mohou návštěvníci shlédnout i pochovávání basy, které letos bude právě ve sportovním duchu „Lešetínské zimní olympiády“ bez ohledu na rozmary počasí. Všechny děti, které se zapojí do průvodu a přijdou v masce, dostanou drobné dárky. V ulicích budou k dispozici dva pivní stany s občerstvením a dvě hudební scény. Na hlavní scéně na ulici Lešetín I vystoupí dětský folklórní soubor VONIČKA s cimbálovou muzikou PALÉSKA, hudební skupina PODJEZD, hudební formace FRANC ALPA A KAMARÁDI a kapela BLUES STATION. Na druhé hudební scéně na parkovišti u hotelu Baltaci proběhne soutěž hudebních kapel. Vítěz soutěže získá možnost rozhovoru ve Zlínském deníku, který je spolu s rádiem KISS mediálním partnerem akce.

Návštěvníci Fašanku budou moci ochutnat v Hospůdce U Kovárny, u hotelu Baltaci i přímo na lešetínských ulicích pravou domácí zabijačku a podívat se na práci řezníků, uměleckých řezbářů, kovářů a jiných řemeslníků. Připraven bude také kolotoč pro děti, stánky s občerstvením, různými pochutinami, sladkostmi a pestrou paletou řemeslných nebo tradičních lidových výrobků.

Lešetínský fašank.Zdroj: Deník/archiv

Rákosníček a jeho rybník

KDY: v neděli 29. ledna od 10 hodin

KDE: Malá scéna, Zlín

ZA KOLIK: 120 korun, rodinné vstupné 400 korun

Za mlhou hustou tak, že by se dala krájet je rybníček Brčálník. Na první pohled vám může připadat docela obyčejný, ale už na ten druhý zjistíte, že se v něm dějí podivuhodné věci. Bydlí tam totiž Rákosníček. Roztomilý zelený skřítek sršící nápady. Děti mohou nahlédnout do jeho světa, plného hravosti, humoru a písniček a vyrazit za Rákosníčkem.

Šimon Leitged a Zbyněk Mrvík

KDY: v sobotu 28. ledna od 18.30 hodin

KDE: Velkokavárna Gulliver, Zlín

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Na začátku letošního roku na autorské čtení zavítají dva budějovičtí autoři, básník Šimon Leitgeb, laureát Ceny Jiřího Ortena 2021 a Zbyněk Mrvík. Oba autoři přijedou se svými novými rukopisy.

S tvojí dcerou ne

KDY: v neděli 29. ledna od 19 hodin

KDE: Malá scéna, Zlín

Současná česká komedie pobaví krkolomnými situacemi a trapasy o tom, jak snadno spadnout do manželské krize a jak těžko z ní ven. V rolích se představí Petr Nárožný, Naďa Konvalinková, Týna Průchová nebo Pavel Kikinčuk.

KROMĚŘÍŽSKO

Ivo Jahelka a Miroslav Paleček

KDY: v pátek 27. ledna od 19 hodin

KDE: Starý pivovar, Kroměříž

ZA KOLIK: 250 korun



Společný projekt písničkářů Miroslava Palečka a Ivo Jahelky vstupuje co do počtu repríz již do třetí stovky. V důsledku zákazu zpěvu v období pandemie oba písničkáři výrazně doplnili svůj repertoár o celou řadu nových písní. V originální interpretaci zazpívá Mirek Paleček nejen oblíbené Ježkárny - písně Jiřího Voskovce, Jana Wericha a Jaroslava Ježka, ale i řadu svých osobitých autorských skladeb. Písničkám již tradičně nechybí melodičnost, nevtíravost a nadhled. Úplnou novinkou pak budou zhudebněné verše básníka Jaroslava Seiferta. Jedná se skutečně o osobitý autorský počin, který v takovémto rozsahu nemá u nás obdoby.

Ivo Jahelka.Zdroj: Deník/archiv

Hobby setkání sběratelů

KDY: neděle 29. ledna od 8 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: 50 korun

Setkání sběratelů nabídne více než dvě stovky oborů. Nebudou zde chybět mince, poštovní známky, bankovky, pohledy, zápalkové krabičky, odznaky, medaile a další. Na své si přijdou i milovníci starožitností, hasičských, vojenských a rybářských potřeb, starých hraček, minerálů, pivních tácků a ostatních kuriozit.

Sběratelská burza.Zdroj: Deník/archiv

Kája a Bambuláček

KDY: v neděli 29. ledna od 15 hodin

KDE: Dům kultury Kroměříž

ZA KOLIK: 350 korun



Bambulková šou s Kájou a Bambuláčkem dětem připraví báječné představení plné písniček, tanečků a soutěží. Zazní nové písničky z připravovaného CD a nebudou chybět ani známé hity jako je Kulička, Kakadu anebo Dalmatin. Během představení se zaručeně nebudou bavit jenom děti, ale i jejich rodiče. A kdo vlastně ti dva jsou? Kája byla úplně obyčejná holka. Vše se ale změnilo, když potkala Bambuláčka. Malé legrační stvoření, se kterým se Kája skamarádila a od té doby jsou nerozlučná dvojka. Kája s Bambuláčkem poznává celý svět a ve svém YouTubovém pořadu společně baví spoustu malých, ale i větších diváků.

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Kouzelný karneval

KDY: v neděli 29. ledna od 15 hodin

KDE: Klub kultury, Uherské Hradiště

Kouzelný karneval a Jirka Hadaš si pro všechny holky a kluky připravili zábavný animační pořad Cirkus bude. Jirka Hadaš tentokrát jako kouzelný principál děti zavede do světa cirkusu. Užijí si plno tanečků a písniček, zasoutěží si v žonglérských dovednostech, vyzkouší si drezúru cvičených lvů a nebude chybět samozřejmě ani oblíbená škola kouzel.

Karneval. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/archiv

Animační neděle

KDY: v neděli 29. ledna od 14 hodin

KDE: Kino, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 200 korun



Zájemci o tvorbu pohyblivých obrázků mohou proniknout do tajuplného světa animovaného filmu. Tentokrát si vyzkouší netradiční techniku animace, a to animaci s pískem. V dílně klasické animace budou pod vedením experimentovat se sypkým materiálem, pokusí se zjistit, co vše animace s pískem umožní. Zkusí vymyslet i krátký příběh a za pomocí této techniky jej převést do filmu.

Dealer´s choice

KDY: v sobotu 28. ledna od 19 hodin

KDE: Slovácké divadlo, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 400 korun

Současná brilantní britská konverzační komedie o hráčské vášni a především mezilidských vztazích. Zaměstnanci nepříliš vznešené restaurace hrají vždy v neděli po práci poker. Každý z nich chová v srdci nějaký bláhový sen, ale i nějaké to tajemství. Pravidelná hra je pro ně věcí existence – může představovat hmotné zajištění, splnění snu, ale je to i hnací síla bytí, ba i chorobný návyk či projev duševní nevyrovnanosti. Klíčovým je vztah mezi pedantickým majitelem restaurace a jeho synem, jehož hazard před časem málem přivedl do vězení. Kartami zamíchá nečekaný příchod tajemného profesionálního hráče, který rozehrává partii, v níž lze prohrát daleko více než jen peníze.

VALAŠSKO

Gilad Atzmon Quartet

KDY: v neděli 29. ledna od 19.30 hodin

KDE: Malá scéna za oponou, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: 210 korun



Původem izraelský, dnes již britský jazzový saxofonista s nezaměnitelným tónem, ovlivněný mimo jiné Charlie Parkerem, Johnem Coltranem a židovskou lidovou hudbou nabídne skutečnou hudební lahůdku. Hudebník se narodil do sekulární židovské rodiny v Tel Avivu a studoval na Rubinově akademii hudby v Jeruzalémě. Roku 1994 emigroval do Británie a studoval na Es-sexské univerzitě. Stal se členem skupiny The Blockheads a s vystupováním v ní pokračoval i po smrti jejího frontmana Iana Duryho. Roku 2007 hrál na albu hudebníka Roberta Wyatta a rovněž spolupracoval se skupinou Pink Floyd na jejím albu The Endless River.

Jazzhec & Vocal

KDY: v sobotu 28. ledna od 20 hodin

KDE: M-klub, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: 160 korun

V součastnosti je JazzHec & Vocal osmičlenný, se zpěvačkou, širším nástrojovým obsazením a tedy i zvukovým záběrem. Repertoár jazzových standardů se rozrostl o modernější kousky, včetně jazzově zpracovaných písní Michaele Jacksona, Stinga, či Stevieho Wondera.

Démoni Krušných Hor

KDY: v neděli 29. ledna od 16 hodin

KDE: Divadlo v Lidovém domě, Vsetín

ZA KOLIK: dítě 230 korun, doprovod 1 koruna



Výpravná a napínavá pohádka podle starých krušnohorských legend je plná rytířských soubojů, krásných kostýmů a písniček. Krušné Hory podle starých legend prý kdysi obývali a spravovali démoni. A protože se to moc neví, vznikl tenhle příběh. Je o tom, že nevinní občas pykají za skutky vinných, a také o tom, že pokud vidíme zlo a nic proti němu neuděláme, může se stát, že se obrátí i proti nám.