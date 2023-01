Každých 14 dní se Galerie s dětmi na sobotní divadelně výtvarné dílně vydává do světa fantazie. Galerie se promění v jeviště, díla v aktéry. Jako vždy se bude trochu povídat, tvořit a hrát, ale hlavně účastníci popustí uzdu fantazie. Rodiče se mohou připojit, projít si výstavy nebo si mezitím odskočit na odpolední kávu. V sobotu je na programu čas ve světě neomezených možností, představ a fantazií inspirovaný surrealismem vhodný pro starší děti.

Výtvarná dílna. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/archiv

Cestovatelský mišmaš

KDY: v sobotu 21. ledna od 12 hodin

KDE: kino Napajedla

ZA KOLIK: 250 korun



Přednášky zajímavých cestovatelů a dobrodruhů jsou zpět. A se zajímavými hosty je možné zažít všechno. Kambodžu a Vietnam prostopovat s batohem, jít pěšky přes Pyreneje nebo přes Island. Viktorka Rys návštěvníky naučí se balit nalehko a Petr Horký, hlavní přednášející objasní, čím se od sebe liší špičky Zeměkoule.

Fleret

KDY: v pátek 20. ledna od 20 hodin

KDE: Masters of Rock Zlín

ZA KOLIK: 350 korun

Vizovická kapela Fleret, která se řadí svým stylem mezi folk-rockovou scénu, přijede opět do Zlína. Kapela s sebou přiveze i legendární songy z mnoha alb, které se řadí mezi široké spektrum jejich umění. Zároveň se tímto koncertem otevře nová česká koncertní sezona klubu Masters of Rock Café.

Fleret.Zdroj: Deník/archiv

KROMĚŘÍŽSKO

Čokoládový festival v Kroměříži

KDY: pátek 20. ledna 14 - 18 hodin, sobota 21. ledna 10 - 18 hodin, neděle 22. ledna 10 - 17 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun



Své stánky na festivalu rozloží prodejci nejrůznějších čokoládových specialit a dobrot. Návštěvníci budou mít možnost ochutnat a zakoupit různé druhy čokolád u více než 40 stánků. Najdou tu například ČokoKebab, Kamila Chocolates, Kamelie – víno z Francie, Mr. Vonka, Jablíčko, Čo-Xo, Čokoládovna Janek, Judith Sweet Art, Koruna pralinky, Marmelalada, Choklid, LaVie chocolat a mnoho dalších. Návštěvníci se mohou těšit na kulinářskou přehlídku od foodblogerky Květy Vondrákové. Děti si budou moct připravit sladké dezerty s Václavem (Mr. Vonka). Chybět nebude ani Jana Pavlusková s její famózní Marmeládou. Pro děti bude opět připravený stánek s malováním na obličej, nejlepší balonkář v republice Tomáš Okurek a jeho vystoupení, stánek s malováním čokoládou a barevným pískem.

Čokoládový festival.Zdroj: Deník/archiv

Kroměřížský ples

KDY: v sobotu 21. ledna od 19 hodin

KDE: Dům kultury Kroměříž

ZA KOLIK: 390 korun

Největší plesová společenská událost roku, to je Kroměřížský ples aneb večer na téma rum & čokoláda. Na návštěvníky čeká zážitková gastronomie, sladké čokoládové pokušení a až 150 druhů rumu ve společnosti hvězdných osobností. Celým večerem provede oblíbená moderátorka Eva Decastelo, vystoupí hvězdná kapela 05 a Radeček, k tanci vyzve kapela JAMR'S a o diskotéku se postará Rádio Haná. V doprovodném programu nebude chybět originální taneční vystoupení, fotokoutek či tombola.

Britney goes to heaven

KDY: v pátek 20. ledna od 20 hodin

KDE: Starý pivovar, Kroměříž

ZA KOLIK: 160 korun



Pět mrtvých se setkává v mezičase a meziprostoru. Nudí se, nerozumí si, nevědí, kde jsou, kam jdou a každý se s tímto mezidobím vyrovnává po svém.

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Szidi Tobias

KDY: v neděli 22. ledna od 19 hodin

KDE: Slovácké divadlo, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 430 a 450 korun

Na novoročním koncertě Szidi Tobias & Band zazní skladby jako: Na hotelu v Olomouci, Nech sa deje, Dala som milému, Dyje, Okná dokorán, Já vím. Ty se hrají jen výjimečně a návštěvníci si je mohou poslechnout v provedení charizmatické zpěvačky, jejíž hlas není třeba představovat. Szidi Tobias se svým projevem dotkne emocí, na které jsme ve dnech všedních zapomněli. Na novoročním koncertě zazní skladby z autorské hudební dílny Milana Vyskočániho a autora textů Petra Lipovského.

Bohové masakru

KDY: v pátek 20. ledna od 19 hodin

KDE: Kulturní dům Vésky, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 600 korun



Reprezentační ples města

KDY: v sobotu 21. ledna od 19.30 hodin

KDE: Klub Kultury, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 600 korun

V prostorách Klubu kultury uskuteční už 30. ročník Reprezentačního plesu města Uherské Hradiště. Milovníci společenských událostí a tance se můžou těšit na hudební tělesa jako Slovácký komorní orchestr, PartyLeaders, Elán KontraBand či cimbálovou muziku Jaroslava Čecha.

Ples. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/archiv

VALAŠSKO

Will Johns Trio

KDY: v neděli 22. ledna od 19.30 hodin

KDE: Malá scéna za oponou, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: 210 korun

Projev Willa Johnse představuje mistrovskou rovnováhu mezi historií blues a moderním zvukem. Will patří ve Velké Británii k nejvýraznějším interpretům blues a je oblíbenou atrakcí mezi návštěvníky festivalů. Na britských ostrovech okupoval pódia prestižních akcí, jako je Blues On The Farm, Birmingham Jazz and Blues, Rainbow Festival a Cambridge Rock Festival. Touha seznámit se s nepoznaným ho zavedla i do Ruska, vystupoval v Moskvě, Petrohradu, Koktebelu a také ve věznici s maximální ostrahou pro pachatelky závažných trestných činů. Absolvoval však i klidnější turné po České republice, či Belgii. Důkazem jeho autenticity a dovedností jsou vystoupení po boku osobností, jako jsou Eric Clapton, Neil Rodgers nebo Ronnie Wood.

Prouza a Garland

KDY: v sobotu 21. ledna od 20 hodin

KDE: Vrátnice, Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: 200 korun

Prouza se dala opět dohromady v roce 2022 aby jednorázově oslavila svá Kristova léta. Do kapely se vrátili poslední tři žijící členové původní sestavy. Láďa Franek, Broňa Svoboda a Boris Závada. Zesnulého kytaristu Dušana Helštýna nahradil jeho syn Filip, vokál přebral v řadě už čtvrtý frontman Tomáš Gavlas. Comeback měl velice silný a kladný ohlas a tak nezbývá nic jiného než začít opět naplno koncertovat. Vystoupí také kultovní postpunk Garlands z Frýdku Místku, hrající energický post punk okořeněný klarinetem. Dlouhou dobu měli taky koncertní přestávku, mezitím natočili nové album a začali koncertovat, hlavně po boku Prouzy.

Úsměvy probuzených duší

KDY: v pátek 20. ledna od 18 hodin

KDE: Brillovka, Rožnov pod Radhoštěm



Beseda bude zejména o otužování, o přínosech a spojitosti se zdravím, o tom jak začít, o zkušenostech s ledovou vodou a nebudou chybět i jejich zážitky. Hostem bude herečka Nela Boudová.