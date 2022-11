The Out of Towners KDY: v sobotu 5. listopadu od 16 hodin KDE: Baťův mrakodrap, Zlín ZA KOLIK: zdarma

Pro všechny milovníky muziky a neotřelých zážitků je připraven jazzový koncert dvojice The Out of Towners na vrcholu Baťova mrakodrapu! Těšit se můžete na bohatý repertoár složený z více i méně známých jazzových melodií.

Slavná divadelní hra Akt

KDY: v neděli 6. listopadu od 19 hodin

KDE: Zelenáčova šopa, Zlín



Divadlo nahodilých ochotníků z Vizovic představí zlínskému publiku slavnou hru Akt z dílny Divadla Járy Cimrmana a autorské dvojice Svěrák, Smoljak. Na podzim roku 1995 soubor DNO vznikl a nadchl se pro myšlenku nacvičit a potom zahrát pro místní publikum některou z divadelních her geniálního českého dramatika Járy Cimrmana. Začalo se s nastudováním divadelní hry Blaník. S laskavým svolením pánů Zdeňka Svěráka, Ladislava Smoljaka pak soubor nastudoval další mistrovy hry.

Hotel Plaza

KDY: v sobotu 5. listopadu od 20 hodin

KDE: Volné divadlo, Zlín

ZA KOLIK: 200 korun

Bombastická konverzační nálož čeká na všechny milovníky divadla. Komedie z pera Neila Simona představí jeden hotelový pokoj a tři povídky plné humoru.

Pražský výběr ve Zlíně

KDY: 4. listopadu od 20 hodin

KDE: Kongresové centrum Zlín



Pražský výběr je asi nejoblíbenější, po stránce instrumentálních schopností jednoznačně nejvybavenější a zároveň i nejdiskutovanější kapelou české Nové vlny. Jejich koncerty vynikaly a dodnes vynikají svou hravostí, bizarností a genialitou. Do Zlína přijede Pražský výběr 4. listopadu, a to v původním složení Kocáb, Pavlíček, Čok, Kryšpín a Hrubeš. Doprovázet je bude DJ Roxtar. Zazní průřez skladeb z alb Straka v hrsti, Výběr a Běr a také skladby v novějších úpravách. Vstupenky v síti Ticketportal.

Koncert kapely Pražský výběr.Zdroj: Archiv Deníku

KROMĚŘÍŽSKO

Doggybag

KDY: v pátek 4. listopadu od 19 hodin

KDE: Starý pivovar, Kroměříž

ZA KOLIK: 200 korun

Parta vznikla v červnu 2011, zakládajícími členy byli v té době zpěvačka Veronika Fialová a Michal Nosek, který začínal s kladenskou Řepnou Kampaní, chvíli zakotvil v bluesovém R.B. Kvartetu a pár let jezdil s Nahoře Psem. Kapela postavila repertoár na několika autorských kusech Michala a Ondřeje Fencla, které se osvědčily už v Nahoře Psovi, dvou převzatých věcech od Joe Bonamassy a nových písničkách Michala. S tímto úvodním setem pak odehrála premiéru v Pražském Vagónu, festival Greenfield a několik dalších koncertů a minifestivalů.

Výstava brouků a motýlů

KDY: v sobotu 5. listopadu od 8 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: 80 korun



Nenechte si ujít jedinečnou příležitost na vlastní oči spatřit dokonalou kombinaci barev, úchvatné bizarní tvary, nejmenší a největší druhy hmyzu a to vše na entomologickém dnu a výstavě. Jedná se o mezinárodní setkání profesionálních a amatérských sběratelů, badatelů a milovníků hmyzu. Na programu bude také výměna, prodej a koupě brouků, motýlů, strašilek, pavouků a ostatních bezobratlých živočichů. Nebude chybět ani odborná literatura včetně entomologických potřeb.

Prodejní výstava brouků a motýlů.Zdroj: Výstaviště Kroměříž

Kromstar

KDY: v sobotu 5. listopadu od 16 hodin

KDE: Dům kultury Kroměříž

ZA KOLIK: zdarma

Kroměříž zažije finále soutěže pro všechny talentované neprofesionální zpěváky a zpěvačky ve věku od 7 do 20 let z Kroměříže a okolí. Soutěž je žánrově otevřená, takže zazní pop, rock, folk i muzikál, a to z české i zahraniční produkce.

Hobby - sběratelská akce

KDY: v neděli 6. listopadu od 8 do 13 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: základní vstupné 50 korun



Akce je zaměřena na setkání sběratelů, a to z více jak 200 oborů. Nebudou zde chybět mince, poštovní známky, bankovky, pohledy, zápalkové krabičky, odznaky, medaile atd. Na své si přijdou i milovníci starožitností, hraček, minerálů, pivních tácků a ostatních kuriozit. Abecedně shrnuto - na HOBBY burze najdete prakticky vše od aforismů až po žvýkačkové obaly.

Hobby setkání sběratelů.Zdroj: Výstaviště Kroměříž

VALAŠSKO

Sněhová královna v ledovém království

KDY: v neděli 6. listopadu od 16 hodin

KDE: Divadlo v Lidovém domě, Vsetín

ZA KOLIK: 230 korun dítě, 1 koruna doprovod

V ledovém království na konci světa žije zlá Sněhová královna, která má srdce z ledu. Jedno dne, když se prohání jako mrazivá meluzína nad Královstvím slunce, zahlédne prince Kryštofa, který si ze sněhu staví sněhuláka. Jeho mladší sestřičky Ella a Anna si z bratrovy nešikovnosti dělají legraci… A tak, když mu Sněhová královna nabídne náruč stříbrného prachu a celé království z ledu, očarovaný Kryštof se nechá unést do jejího království.

Jeho náhlé zmizení trápí obě sestřičky, které se ho vydají se sněhulákem Olíkem hledat. Cestou zažijí mnohá dobrodružství a potkají se s pohádkovými bytostmi, které nikdy předtím neviděli

Slam poetry

KDY: v sobotu 5. listopadu od 19.30 hodin

KDE: M-klub, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: 150 korun

Tak jako rituální totem vprostřed prérie stojí mikrofon zaklesnut ve stojanu uprostřed podia. Napětí by se dalo krájet, šňůra si ani nedovolí sebemíň se pohnout. Jeden po druhém přistupují mistři slova připraveni do posledního rýmu bojovat o vítězství v nervy drásajícím klání. Publikum se nechává uhranout, rozesmát, rozplakat, dojmout - stejně tak může při sebemenším náznaku chyby a tuctovitosti soutěžícího nemilosrdně vypískat.

Slam poetry.Zdroj: Deník/archiv

Stram

KDY: v sobotu 5. listopadu od 19 hodin

KDE: Bunkr klub, Vsetín

Sobotní noc bude patřit rockové muzice. V Bunkru se opět předvede kapela Stram a zároveň oblíbený formát zábavy, kdy se osvědčená kapela střídá v průběhu noci s diskotékovou produkcí.

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Lillipopz

KDY: v sobotu 5. listopadu od 15 hodin

KDE: Klub kultury, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 350 korun



Anet, Amy, Neli a Annie - dohromady hudební skupina Lollipopz. Čtyři bláznivé holky, které baví zpívat, tancovat a rozdávat radost a úsměvy na všechny strany. Spousta holek o sobě říká, že jsou bláznivé. Ale v jejich případě je to absolutně nezpochybnitelná pravda. Daly se dohromady v září 2015, ale poprvé se ukázaly světu až v lednu 2016, a to s první písničkou Lízátková párty. Mají za sebou 6 vyprodaných tour po českých městech a naším největším úspěchem je určitě vyprodaný velký sál Pražské Lucerny.

Vltava

KDY: v sobotu 5. listopadu od 20.30 hodin

KDE: Klub Mír, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 320 korun

Vltava opět dopluje do klubu podělit se o nefalšovanou radost z hraní. Vltava je jednou z nejosobitějších českých hudebních skupin a současně oblíbenou stálicí klubových i festivalových pódií. Pestré skladby plné obrazů a nakažlivé hudební energie spolehlivě zasahují posluchače všech generací. Koncertní program se opírá o známé skladby kapelové historie a současně představuje nejnovější písně z aktuálního alba Spass muss immer sein.

Otevřené manželství

KDY: v sobotu 5. listopadu od 19 hodin

KDE: Dům kultury, Uherský Brod

ZA KOLIK: 530 korun



Karel Roden a Jana Krausová se představí v zoufale jedovaté tragikomedii o odvrácené straně lásky. Komedie je věčným střetem mužského a ženského principu a groteskním bojištěm vztahu mezi dvěma lidmi, kteří se při komicky neohrabaném hledání lásky a souznění v partnerském životě ubíjí navzájem. Především však diváci mohou prostřednictvím smíchu, při úzkostlivém střetávání v konfliktních situacích, proniknout do nitra těchto postav a oblíbit.