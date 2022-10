Do zoo za zvířaty, strašidly i romantikou KDY: od čtvrtka 27. do neděle 30. října KDE: Zoo Lešná

Letošní oslava keltského svátku Halloween bude ve velkém stylu. Každý den zahrada nabídne speciální program, který pobaví malé i velké návštěvníky. Areál zoo od hlavního vstupu po restauraci Limpopo tradičně zpestří nápaditá a zábavná duchařská výzdoba, areál tak rozzáří instalace, ve které nebudou chybět dýně, čarodějnice, pavouci, obrovské pavučiny nebo kostlivci. Novinkou letošního roku bude speciální Halloweenský fotokoutek u zámku.

Halloween v Zoo.Zdroj: Deník/repro

Štístko a Poupěnka

KDY: v neděli 30. října od 19 hodin

KDE: Kongresové centrum Zlín

ZA KOLIK: 300 korun



Štístko a Poupěnka děti znovu provedou fantastickým světem pohádek, v představení Bylo nebylo. Nejmenším broučkům ukážou, jak dělají zvířátka v písničce A co dělá. Taky je naučí, že bychom si raději měli čistit zoubky, aby nás nenavštívil Kazizub Auvajs. Konečně se dozví, jak to dopadlo s Karkulkou, když se dostala do babiččina domečku. Zachrání princeznu, porazí draka, a pomůže s tím Princ Bajaja. Zasmějí se Pejskovi a Kočičce a jejich nekonečné honičce. Se svými hrdiny opráší osvědčené hity jako Letí letí, Jojojo nenene, Bláznivý den, Elo elo veselo a Vodník Brekeke. Tak vzhůru do fantastického světa pohádek, písniček a tance se Štístkem a Poupěnkou v úplně novém představení Bylo, nebylo.

Štístko a Poupěnka.Zdroj: Deník/repro

Ševci žijí

KDY: v sobotu 29. října od 10 hodin

KDE: Muzeum jihovýchodní Moravy, Zlín

Komponovaný program u příležitosti svátku patronů ševců, svatého Kryšpína a Kryšpiniána, představí řemeslnou i průmyslovou výrobu obuvi. Na programu budou ukázky různých fází výroby, výstupy nejmodernějších obuvnických výzkumů, procházka po chodníku zdraví, měření chodidel a vyhodnocení jejich stavu. To vše doplní tvořivé dílny pro děti i dospělé a navíc si můžete nechat na místě také vyčistit obuv.

KROMĚŘÍŽSKO

Halloweenská diskotéka

KDY: v neděli 30. října od 15 hodin

KDE: Starý pivovar, Kroměříž

ZA KOLIK: 50 korun



Dušičkové nedělní odpoledne na konci října láká rodiče a děti na velkou halloweenskou párty, všechny vaše kosti a kostičky rozpohybuje DJ Drákula na Halloweenské dětské diskotéce. Strašidelné odpoledne naplněné zábavou čeká na děti v maskách a ty nejlepší budou odměněny. Samozřejmostí je i malování na obličej, tvořivá dílna a fotokoutek.

Coldplay

KDY: v sobotu 29. října od 20 hodin

KDE: kino Nadsklepí, Kroměříž

ZA KOLIK: 250 korun

Zažijte ohromující podívanou ze světového turné Coldplay Music Of The Spheres ve vašem kině během velkolepé globální události a spektakulární přímý přenos vyprodaného koncertu ze stadionu River Plate v Buenos Aires. Tato koncertní tour sklízí nadšené recenze od fanoušků i kritiků. Coldplay si tak můžete užít na velké obrazovce v přímém přenosu přímo z Argentiny. Uslyšíte legendární hity jako Yellow, The Scientist, Fix You, Viva La Vida, A Sky Full Of Stars a My Universe.

Šperkařský festival nabídne také skleněnou bižuterii či krásné svíčky

KDY: pátek 28. října 10 – 18 hodin, sobota 29. října 9 – 18 hodin, neděle 30. října 9 – 15 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun



Návštěvníci se mohou těšit na unikátní prodejní výstavu šperků, kovové a skleněné bižuterie, zirkonia, drahých kamenů a minerálů. Milovníci kreativní tvorby mají jedinečnou příležitost vidět práci přadleny na kolovrátku, tkadleny, drátenice, plstění ovčí vlny mokrou a suchou cestou, skláře při vyfukování drobných ozdob.Na děti i dospělé čekají tvořivé dílničky jako výroba šperků a mandal, kreslení, ukázky ubrouskových technik, malování na obličej atd. Pro návštěvníky je připravena nepřeberná škála handmade výrobků od předních českých firem. K vidění budou překrásné svíčky, keramické výrobky, drátované zboží, výrobky ze dřeva a papíru, textilní a dřevěné hračky, pletené a háčkované výrobky, lepené vitráže či originální oblečení pro děti a dospělé. Budete moci zakoupit z velkého množství materiálů pro kreativní tvorbu jako bavlněnou přízi, korálky a komponenty, galanterii, umělecké štětce a fixy, korálky a komponenty, floristický materiál.

Šperkařský festival.Zdroj: Výstaviště Kroměříž

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Halloween

KDY: v neděli 30. října od 15 hodin

KDE: Tyršovy sady, Uherský Brod

ZA KOLIK: 120 korun

Dům dětí a mládeže Uherský Brod srdečně zve všechny, kteří se rádi bojí, na Halloween v Tyršových sadech. Pro návštěvníky jsou připraveny halloweenská stanoviště s úkoly. Těšit se taky můžete na tanečky, skákací hrady, tvoření a jiné.

Malovásek

KDY: v neděli 30. října od 14.30 hodin

KDE: Kino Hvězda, Uherské Hradiště



Přichází Halloween a s ním i upletená díla na plotech a stromech od našich osminohých kamarádů. Všichni tvořivci si jednoho takového roztomilého pavoučka mohou přijít vyrobit.

Adam Ondra: Posunout hranice

KDY: v sobotu 29. října od 17. 30 hodin

KDE: kino, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 140 korun (dítě)

Jaká je skutečná cena za úspěch? To ukáže premiéra dokumentu „Adam Ondra: Posunout hranice“, která se v uherskohradišťském kině Hvězda koná za osobní účasti režiséra Petra Záruby a producentky Alice Tabery. Dnes ikonický Adam Ondra začal s lezením ve stejném věku, ve kterém se naučil chodit, a od té doby již nepřestal. Sbírá medaile, rekordy a posouvá hranice toho, co je v lezení ještě možné.

VALAŠSKO

Hravě i zdravě

KDY: v sobotu 29. a v neděli 30. října od 9 do 17 hodin

KDE: Muzejní a galerijní centrum, Valašské Meziříčí

Největší soukromá sbírka výrobků Kovozávody Semily představuje legendární retro hračky jako stavebnici SEVA, plastové mozaiky Mosaic Color, společenské a didaktické hry, ale také natahovací hračky, střílecí pistolky, katapulty a mnoho dalšího. Součástí výstavy je dětská herna s kostičkami SEVA, Seko, Mosaic Maxi a Disco a návštěvníci si mohou vyzkoušet i deskovou společenskou hru Ukaž, co víš.

Neutorikum Halloween edice

KDY: v pátek 28. října od 21 hodin

KDE: Beseda, Vsetín

ZA KOLIK: 100 korun, s maskou zdarma

Speciální sváteční událost je připravena v duchu Halloween. Výzdoba a efekty budou v celém klubu a každý v kostýmu má vstup zdarma. Program rozvibruje klub v rytmech zlámaných beatů a bude hrát DJ Rejny, Arsee, Logan nebo Senseii.

Benefice s Kateřinou Mrlinovou

KDY: v sobotu 29. října od 20 hodin

KDE: Přístav, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Kateřina byla od útlého dětství členkou Valašského souboru písní a tanců Vsacan. Po jedenáct let zpívala s country kapelou Gympleři, k folklorním kořenům se vrátila s kapelami Muzyga Harafica a Dareband. K divadlu si našla cestu jako členka hereckého souboru Divadla v Lidovém domě ve Vsetíně a věnuje se i šansonům. Ve speciálním benefičním koncertu se připojí k iniciativě podpory Poradny pro závislosti, na jejíž provoz bude výtěžek z koncertu věnován.