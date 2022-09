Už osmý ročník oblíbené akce Lešetín Fest slibuje hudební zážitky, setkání s oblíbenými sportovci i zábavu pro celou rodinu. Pohodový festiválek, jak setkání nazývají jeho organizátoři, se uskuteční v sobotu 10. září v centru Zlína na parkovišti hotelu Baltaci Atrium. Nabídne hudební vystoupení, akce pro děti, ale i zahájení sezony hokejového klubu PSG Berani Zlín.

Už od 14 hodin předvedou publiku své muzikantské umění děti z hudební školy Yamaha, tanečními ukázkami a aerobikem se budou prezentovat děti z klubu P+K Zlín. Samozřejmě nebude chybět malování na obličej, výtvarné dílny ani skákací hrad.

Od 15:30 se uskuteční autogramiáda vybraných hráčů A-týmu, kteří společně představí nové dresy pro nadcházející ročník Chance ligy, ale i nové sponzory a partnery. Zájemci se se svými oblíbenými sportovci mohou i vyfotografovat.

Pak vystoupí skupiny CRAZZE, Nšoči, Cestující hudba a Reggay.

Nebude chybět ani občerstvení, například grilované klobásy, steaky a špekáčky.

Lešetín Fest – Program:

14.00 Zahájení VIII. Lešetín Festu - Hudební škola YAMAHA, Sportovní klub P+K Zlín

15.00 Fireball

16.00 Zahájení sezony klubu PSG BERANI Zlín s fanoušky, autogramiáda PSG BERANI Zlín, představení dresů zlínských hokejistů na sezonu 2022/2023

16.30 NŠOČI

18.00 CRAZZE

19.30 Cestující hudba

21.00 Reggay

Lešetín Fest.Zdroj: Archiv Deníku

Mary Page Marlow

KDY: v sobotu 10. září od 19 hodin

KDE: Městské divadlo Zlín

ZA KOLIK: od 270 do 360 korun



Mary Page Marlowová je dcera, manželka, matka, milenka… Jsme v šedesáti stejní s oním desetiletým JÁ, se kterým jsme sdíleli první roky života? Jsou výhry dvacetiletého a selhání v padesáti zakoušeny identickým člověkem? Je život snůškou náhod, nebo řízen osudem? Jsou to naše rozhodnutí, která určují jeho směr? A když se ohlédneme zpět, rozhodli bychom se stejně? V roli Mary se představí šest hereček a jedna panenka.

Retrovečer

KDY: v sobotu 10. září od 17 hodin

KDE: Kavárna Továrna, Zlín

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Všichni milovníci hudby a tance si mohou přijít užít, zaplesat a zazpívat na Retrovečer se skupinou Underbridge. K poslechu či k tanci budou nabídnuty známé i neznámé, novější i starší skladby, to vše ve stylu nejen 60. let. Bojíte se, že se na parketu ztratíte nebo zamotáte? Nevadí, na místě se mohou zájemci naučit i základy swingu, rock and rollu, waltzu nebo slowfoxu. Retro oblečky jsou vítány.

AXEL RUDI PELL

KDY: v sobotu 10. září od 20 hodin

KDE: Masters of Rock Café ve Zlíně

ZA KOLIK: 790 Kč



Famózní německý kytarista AXEL RUDI PELL na svém „Sign Of The Times Tour". AXEL RUDI PELL je žijící metalovou legendou! Celosvětově má prodáno více než 1,7 miliónů alb, 2,6 milionů streamů, to vše pro 10 nejlepších předchůdců desky „Knights Call" (2018). Má na kontě se svou kapelou již 18. studiových alb. A to zatím poslední „Sign Of The Times" vyšlo v dubnu 2020. Speciálním hostem turné je německá hard-rocková kapela MAD MAX.

Hlavní pouť ve Štípě

KDY: v sobotu 10. a v neděli 11. září

KDE: Poutní kostel Narození Panny Marie ve Štípě

ZA KOLIK: zdarma

Užijte si hlavní pouť na Mariánském náměstí ve Štípě.

PROGRAM

sobota 10. září

13.30 mše svatá pro děti a mládež ve starém kostelíku

14.30 – 15.30 program pro děti a mládež

16.30 modlitba růžence

17.00 poutní mše svatá



neděle 11. září

7.00 mše svatá ve starém kostelíku

8.15 mše svatá

9.30 mše svatá

11.00 slavnostní mše svatá, celebruje P. Ladislav Švirák, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci

15.00 svátostné požehnání a rozloučení s poutníky

KROMĚŘÍŽSKO

Svatováclavské slavnosti

KDY: v sobotu 10. září od 12 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: 599 korun



Už podeváté se kroměřížské výstaviště promění ve Svatováclavské slavnosti piva a skvělé muziky. Špičková hudba, pivní speciály moravských pivovarů a gurmánské pochoutky čekají na všechny milovníky dobré zábavy. Ti se mohou v programu těšit na Gaiu, Marka Ztraceného, Pokáče, Citron, Fleret, Hodiny, Nšoči a spoustu dalších.

Svatováclavské slavnosti.Zdroj: Výstaviště Kroměříž

S vláčkem o závod

KDY: v neděli 11. září od 10 hodin

KDE: Železniční stanice, Kroměříž

ZA KOLIK: zdarma

Část kroměřížské železniční stanice se v neděli promění v závodní dráhu. Od 10 hodin zde totiž budou malí i velcí cyklisté či koloběžkáři moci změřit své síly s motorovou lokomotivou. Pro děti bude připravena ale i řada jiných atrakcí, za jejichž absolvování je čeká malá odměna. Program, který bude probíhat až do 16 hodin, není nijak věkově omezen, a tak se může přijít bavit celá rodina. Stačí si přivézt vlastní kolo nebo koloběžku, přilbu a dobrou náladu.

Napoleon v Bystřici

KDY: v sobotu 10. září od 12 hodin

KDE: zámek, Bystřice pod Hostýnem



Klub vojenské historie francouzského císařství a město Bystřice pod Hostýnem zvou na jedinečnou kulturní akci, na které mohou návštěvníci vidět samotného císaře Napoleona, ale i nástupy evropských armád, dobový vojenský tábor, lazaret, přehlídky i pietní akt u památníku.

AQUATERA v Kroměříži

KDY: sobota 10. září od 8 do 12 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: základní vstupné 50 korun

Pravidelná akvaristická chovatelská burza pro širokou veřejnost, která se koná na Výstavišti Kroměříž. Na burze naleznete akvarijní ryby, rostliny, krmiva, terária, terarijní zvířata, chovatelské potřeby a mnoho dalšího. Vše za bezkonkurenční ceny.

AQUATERA v Kroměříži.Zdroj: Výstaviště Kroměříž

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Aj ty svatý Rochu, daj nám vína trochu

KDY: v sobotu 10. září od 14 hodin

KDE: skanzen Rochus, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Slovácké slavností vína si mohou milovníci tradic zpříjemnit i ve skanzenu Rochus. V programu bude připraveno oblékání do slavnostního kroje s výkladem, malování slováckých ornamentů s malířem Vladimírem Šáchou, hudební vystoupení cimbálových muzik, řemeslné lisování čerstvé šťávy z letošních hroznů, ukázky rukodělné výroby a řemesel.

O frajerech a frajerkách

KDY: v sobotu 10. září od 18.30 hodin

KDE: Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 300/250 korun

Komponovaný pořad o mužích, ženách, lásce a podobných nepodstatných maličkostech. Odjakživa je to v přírodě zařízeno tak, že samičky jsou krásné a parádivé a samečci bojují o jejich přízeň. Pýří se a čepýří, ukazují svoji sílu, vytrvalost, schopnosti, um. A přesně tak je tomu i u lidí rasy folklorní. Kluci se předvádí, tedy frajeří a dívky si z nich vybírají a v lepším případě se stávají jejich frajerkami. Případně je tomu někdy i úplně obráceně. Nahlédnete pod pokličku lidských osudů, smyšlení žen o mužích i mužů o ženách. Uvidíte nej-různější podoby lásky i nelásky. A dostanete i návod, jak si najít správného partnera či partnerku a čeho všeho je nutno se vyvarovat.

XIX. Slovácké slavnosti vína a otevřených památek

KDY: od pátku 9. do neděle 11. září

KDE: Uherské Hradiště



Slovácké slavnosti vína a otevřených památek jsou jedinečnou akcí, kde se po tři zářijové dny snoubí temperament lidových tradic a kultury, pestrost slováckých krojů a muziky s živelností a spontánní atmosférou. Konají se od 9. do 11. září. Uvidíte vystoupení desítek folklorních souborů, cimbálových muzik i dechových kapel, těšit se můžete i na velký jarmark lidových řemesel, atrakce pro děti a volné prohlídky řady památek ve městě i okolí. Hlavní program začíná sobotním krojovaným průvodem od vinných sklepů v Mařaticích na Masarykovo náměstí. Chybět nebude velkolepý průvod krojovaných tanečníků a muzikantů městem. Bohatý program třídenních slavností zahrnuje i bezplatné prohlídky památkových objektů královského města Uherské Hradiště. Jedná se o ryze nekomerční přehlídku kulturního dědictví regionu.

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek.Zdroj: Deník/archiv

VALAŠSKO

Valašské záření

KDY: od pátku 9. do neděle 11. září

KDE: Vsetín

ZA KOLIK: zdarma

Už 24. ročník multižánrového festivalu pro všechny generace opět přinese dny plné pestrého kulturního programu. Tradiční vsetínská kulturní událost se letos bude konat v pátek a v sobotu 9. a 10. září, a nově v neděli 11. září. V rámci programu se na dvou pódiích v centru Vsetína, představí české hudební hvězdy i regionální umělci. Pro diváky bude připraven rovněž bohatý doprovodný program ve spolupráci s místními organizacemi a spolky.

The Mentulls

KDY: v neděli 11. září od 19.30 hodin

KDE: Malá scéna za oponou, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: 200 korun



Britská skupina vznikla na konci roku 2008, založili ji bratři Andrew & Jamie Pipe, na anglickém severovýchodě - v oblasti, která dala hudbě legendární umělce, jako jsou Paul Rodgers, David Coverdale, Chris Rea, Sting, či kapela The Animals - osobnosti, které významně ovlivnily svět rockové hudby.

Šifra 13 – Epizoda 4

KDY: v sobotu 10. září od 10 hodin

KDE: Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: 400 korun

Čtvrtý ročník oblíbené šifrovací hry ve Valašském Meziříčí proběhne v duchu cestování časem. Jednotlivé týmy se tak kromě klasických úkolů, šifer a hádanek setkají s hlavní novinkou letošního roku, kterou je stavba stroje času a cestování do minulosti. Druhou novinkou bude jeden z prvků startovního balíčku, který obdržíte už před hrou a provede vás nejen časem před hrou, ale také v průběhu celé šifrovací hry. Letošní trasy budou opět 3 a celkem na vás čeká cca 15 km a 25 stanovišť.