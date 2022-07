Nenechte si ujít Zlínské filmové léto. V sobotu 2. července se můžete těšit na film PRVOK, ŠAMPON, TEČKA A KAREL (CZ 2021). Občerstvení zajištěno. Pro vaše pohodlí s sebou vezměte deky. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.

Zlínské filmové léto.Zdroj: Deník/repro

Dundee and Friends

KDY: v neděli 3. července od 16.30 hodin

KDE: park Komenského ve Zlíně



Už tradiční Hudební neděle se letos uskuteční v parku Komenského. Milovníci muziky si mohou užít letní průřez hudebními žánry, styly i kapelami, které zaručují skvělou atmosféru. Jako první se představí Dundee. Je to skladatel, zpěvák a kytarista, který vystupuje se svou kapelou Dundee & Friends. Při společném hraní se muzikanti nebojí prolínání žánrů, ale inklinují především k popu a bluesové hudbě. Vstupné na akci je zdarma.

Vcházení do krajinomalby a krajinářské fotografie

KDY: v sobotu 2. a v neděli 3. července od 10 do 18 hodin

KDE: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

Výstava obrazů a doprovodných fotografií představí část výsledků projektu, založeného na dohledávání míst reálných předloh krajinomaleb a starých krajinářských fotografií a interpretaci změn krajiny s použitím mapových a literárních pramenů z oblasti jižní Moravy a moravských Karpat. Některé realistické malby a grafiky, popř. staré fotografie, nám zanechaly svědectví o způsobech využívání krajiny v minulosti, o typech rostlinných společenstev. Změny krajiny jsou tak interpretovány také z hlediska změn flóry. Mezi autory prezentovaných obrazů patří například Joža Uprka, Alois Kalvoda, Vladimír Vašíček, Vladimír Hroch, Stanislav Lolek a Alois Schneiderka.

Procházka Plánované město

KDY: v sobotu 2. července od 14 hodin

KDE: Náměstí Míru 12 ve Zlíně

ZA KOLIK: 70 korun, rodinné vstupné 250 korun

Komentovaná vycházka představí zlínskou architekturu na pozadí základních městských funkcí. Kromě centra města se podíváte do továrního areálu a na náměstí Práce, seznámíte se také se způsobem baťovského ubytování. Procházka končí návštěvou Památníku Tomáše Bati.

Zahájení prázdnin na koupališti

KDY: v pátek 1. července

KDE: areál koupaliště v Otrokovicích

U příležitosti dokončení rekonstrukce koupaliště a jejího slavnostního představení veřejnosti, připravilo město Otrokovice na první prázdninový den program. Po celý den bude také vstup zdarma. Od rána bude dětem v areálu koupaliště k dispozici zdarma skákací hrad. Odpoledne od 14 do 17 hodin ovládne koupaliště dvojice LOLO a LULU, medvídci, kteří připraví zábavu pro děti. Nebude chybět interaktivní divadlo s písničkami, tvoření obřích bublin a hraní her. Slavnostní přestřižení pásky za účasti představitelů města se uskuteční v 15 hodin. Od 16 do 19 hodin si všichni zájemci budou moci také vyzkoušet fitness aktivity s instruktorkami, které kromě krátkých ukázek aqua aerobiku nabídnou i jumping na trampolínkách, active walking a cvičení na bosu.

Broučci, které bychom měli znát

KDY: v sobotu 2. a v neděli 3. července od 16 do 18 hodin

KDE: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

ZA KOLIK: 70 korun, rodinné vstupné 250 korun

Výstava kreseb brouků Vladimíra Javorka. Bannery s kresbami osmdesáti brouků, jež Vladimír Javorek namaloval pro svoji připravovanou, ale nikdy nevydanou knihu, doplňují i autorské Javorkovy texty s informacemi o vyobrazených druzích.

KROMĚŘÍŽSKO

Tajemství staré Kroměříže

KDY: v pátek 1. července od 18 hodin

KDE: Velké náměstí v Kroměříži

ZA KOLIK: 80 korun, děti a senioři 60 korun

Prohlídky města s průvodci v historických kostýmech. Komentovaná procházka zákoutími a pamětihodnostmi města zahájí v 18 hodin u kašny na Velkém náměstí.

Kroměříž na dobrou noc

KDY: v pátek 2. a v sobotu 3. července od 21.30 hodin

KDE: Velké náměstí v Kroměříži

ZA KOLIK: zdarma



Zpříjemnit letní večery, připomenout dávno zaniklé povolání, pomoci vnímat plynutí času na sklonku dne i popřát lidem dobrou noc. S těmito cíli se o letních prázdninách stejně jako v minulých dvou letech vydá do kroměřížských ulic ponocný. A hned dva. Počínaje 1. červencem totiž bude každý prázdninový páteční a sobotní večer na Velkém náměstí k vidění strážcem doprovázený trumpetista, který fanfárami symbolicky ohlásí hodinu nočního klidu. Pravidelnou páteční a sobotní obchůzku skupina zahájí přibližně v 21.40 hodin fanfárou na balkonu radnice a odtud se vydá na prohlídku Velkého náměstí. Zhruba po dvaceti minutách se vrátí zpátky k radnici a těsně před desátou hodinou večerní se rozloučí například vybranou skladbou z kroměřížského zámeckého hudebního archivu.

Kroměříž na dobrou noc.Zdroj: Deník/repro

Prázdninový Pel-Mel

KDY: od soboty 2. července

KDE: Dům kultury Kroměříž

ZA KOLIK: zdarma

První samostatnou fotografickou výstavou se představí ve foyer Domu kultury v Kroměříži prostějovská autorka Jana Zaorálková. Návštěvníci uvidí řadu fotografií, které slibují rozmanitý tematický záběr. Autorka nejraději fotografuje krajinu, přírodu a zvířata, ale když je příležitost, ráda fotí i různé kulturní akce, svatby nebo známé tváře českého showbyznysu.

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Koko Comedy

KDY: v sobotu 2. července od 18 hodin

KDE: Kolejní nádvoří v Uherském Hradišti

ZA KOLIK: 200 korun



Do Uherského Hradiště dorazí ostřílená trojice ve složení Adam Balažovič, Lucie Macháčková a Kateřina Hašková. Nejenže baví lidi naživo, ale také se můžete pobavit u jejich kanálu na YouTube. S vystupováním mají bohaté zkušenosti po celé republice, vidět je diváci mohli ale také na internetu či v televizi v pořadu Comedy Club. Obě holky jsou Moravačky jako hrom a ukážou, zač je toho humor. Mluví o všem a bez tabu.

Slam poetry

KDY: v pátek 1. července od 19 hodin

KDE: kopule kina Hvězda Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 200 korun

Tak jako rituální totem vprostřed prérie stojí mikrofon zaklesnut ve stojanu uprostřed podia. Napětí by se dalo krájet, šňůra si ani nedovolí sebemíň se pohnout. Jeden po druhém přistupují mistři slova připraveni do posledního rýmu bojovat o vítězství v nervy drásajícím klání. Publikum se nechává uhranout, rozesmát, rozplakat, dojmout - stejně tak může při sebemenším náznaku chyby a tuctovitosti soutěžícího nemilosrdně vypískat. Vítěz může být jen jeden. A rozhodne o něm porota složená z diváků. Performativní žánr přednesu autorské poezie nepovoluje žádné kostýmy ani rekvizity.

Když se zhasne

KDY: v pátek 1. července ve 20 hodin

KDE: Kafe uprostřed v Uherském Hradišti



David Macháček a jeho Divadlo Dondi pro fanoušky divadla připravilo novou inscenaci s názvem Když se zhasne - komedii s písničkou.

VALAŠSKO

Farmářské trhy

KDY: v sobotu 2. července od 7 do 12 hodin

KDE: Dolní náměstí ve Vsetíně

Opět jsou tady tradiční farmářské trhy, na kterých mohou lidé zakoupit kvalitní výrobky od regionálních pěstitelů a farmářů. Na pultech místních výrobců bude možné nakoupit ovoce, zeleninu, uzeniny či mléčné výrobky z domácích farem a zemědělských hospodářství. K zakoupení budou také pekařské a cukrářské výrobky nebo med. Kromě pochutin nebudou chybět ani byliny, koření, osiva, semena, květiny či sazenice.

Rožnovské parní léto

KDY: v sobotu 2. července, odjezd do Rožnova v 9.50 a 13.10 hodin

KDE: Nádraží Valašské Meziřící



Rožnov pod Radhoštěm ve spolupráci s Českými drahami připravil také na letošní sezonu sérii jízd Rožnovské parní léto. Druhá jízda sezony je na programu v sobotu 2. července. Jízdy Rožnovského parního léta 2022 měla původně odjezdit podobně jako loni parní lokomotiva zvaná Velký Býček, alias Tulák, vyrobená v roce 1924. Ta se ovšem musí opravit. Při druhé jízdě 2. července bude podle posledních informací připravena krásná parní lokomotiva Velký býček 423.009, alias Líza, která potáhne soupravu historických vagonů včetně jídelního vozu.

Rožnovské parní léto.Zdroj: Deník/archiv

4DOGS

KDY: v sobotu 2. července od 20 hodin

KDE: zámek Žerotínů ve Valašském Meziříčí

ZA KOLIK: zdarma

Slovní hříčka 4DOGS se váže na první koncert kapely, na který nepřišel nikdo než pár potulných psů. Odtud tedy ono „Pro psy". Že tehdy byli čtyři, je již jaksi samo sebou. Nezapřou vliv Glena Hansarda, který byl jedním z impulsů založení kapely, ale na druhé straně mají v sobě mnoho svých prvků, které jim dodávají na originalitě a posunují je do onoho jedenáctirozměrného vesmíru, ve kterém se pohybují. Výsledkem je něžná a zádumčivá hudba, která však neuspává a vle-ze do vaší duše jako dobře nabroušená dýka do předem vytipované oběti. Neprojde jenom kolem, ale vždy ve vás zanechá jizvu.