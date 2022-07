Zveme vás na tradiční dětský den, který se uskuteční v sobotu 25. června 2022 od 14 hodin v areálu kosteleckého fotbalového hřiště.Děti se mohou těšit na skákací hrad, ukázku činnosti městské policie, vystoupení mažoretek, dobrovolné hasiče, dílničky, lukostřelbu, střelbu ze vzduchovky, jízdu na koních aj. Po ukončení programu pro děti vystoupí country kapela Pěšáci. Bohaté občerstvení zajištěno.

Skákací hrad. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/repro

ZLÍN ŽIJE: Velkolepý třídenní festival

KDY: od pátku 24. do neděle 26. června

KDE: Zlín



Největší oslava, kterou Zlín ve svém výročním roce zažije. Vystoupí více než padesát seskupení, iniciativ, kapel, organizací, umělců. Hned na několika veřejných plochách budete moci nasát atmosféru multižánrových scén, doplněné o pouliční artisty a zážitkový program.

V rámci tří dnů od 24. června do 26. června se na scénách objeví většina hudebních seskupení Zlína od rocku, folku, přes mladou scénu, alternativní scénu či bigbeat. Připraven pro vás bude program, který obohatí samotné hudební scény. Těšit se můžete na výstavy, worhshopy, hudební dílny, vystoupení pouličních umělců, občerstvení, atrakce, buskerů či karnevalový průvod. Prostředí multižánrového festivalu připomene a propojí unikátní hudební historii Zlína se současným moderním trendem.

Jeden z festivalových večerů bude propojenou se společenskou událostí Zlín GALA, která se uskuteční v sobotu od 19 hodin. Díky přímému přenosu na pódiu se tak komponovaný program stane sdíleným s širokou veřejností přímo v centru dění, ale i na sociálních sítích. Celý festival vyvrcholí v neděli 26. června vystoupením hudební kapely jako F DUR JAZZBAND, Ondřeje Havelky a jeho MELODY MAKERS, těšit se můžete také na zlínského rodáka Felixe Slováčka. Hudební scéna bude prokládaná multižánrovou uměleckou koláží s Vertical wall dancers, provazochodci, světelnou vizualizací či light happeningem.

Zlín žije.Zdroj: Deník/repro

Italská kuchyně

KDY: v neděli 26. června od 16.30 do 19.30 hodin

KDE: Bistrotéka Valachy ve Zlíně

ZA KOLIK: 2490 korun

Tomáš Černý je šéfkuchař, který má za sebou více než 300 škol vaření například v Pražském kulinářském institutu nebo Laboratoriu a po sedm let vedl restauraci La Finestra in Cucina, ze které se stala jedna z nejuznávanějších italských restaurací v České republice.

Menu:

Ukázka výroby čerstvé pasty

Spaghetti Carbonara

Linguine aglio olio, možno verze alle vongole

Penne all´arrabbiata

Rigatoni amatriciana

Bazalkové pesto

Italská kuchyně. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/repro

Den Japonska

KDY: v neděli 26. června od 11 hodin

KDE: Zoo Lešná, Zlín



Den Japonska Zoo Lešná připravila pro všechny fanoušky této asijské země. Těšit se můžete na čajový obřad, ochutnávku sushi a také na zábavné dílny pro děti i dospělé. V největší japonské zahradě České republiky tak můžete Japonsko ochutnat všemi smysly. Dílničky pro děti i dospělé odstartují v 11 hodin. Připraveno je poznávání japonské kultury a japonských zvířat, zájemci si vyrobí i papírový vějíř nebo katanu, meč japonských samurajů.

Od 13 hodin se pak návštěvníci mohou osobně zúčastnit čajového obřadu. Za dohledu gejši si připraví šálek lahodného čaje a vyzkouší i typický japonský čajový zákusek. Třešničkou na dortu pak bude výstava bonsají Petra Hrona, spolutvůrce zlínské japonské zahrady a předsedy Bonsai klubu Brno.

Macramé mandala

KDY: v sobotu 25. června od 14 hodin

KDE: Moje dílna ve Zlíně

ZA KOLIK: 850 korun

Makramé dekorace jsou dokonalou kombinací tradiční techniky drhání a moderního designu. Přijďte si do Mojí dílny vytvořit originální interiérovou dekoraci, která oživí váš domov. Seznámíte se s technikou makramé, osvojíte si základní uzly a způsoby, jak je kreativně používat při tvoření. Na kurz je nutné se předem přihlásit.

KROMĚŘÍŽSKO

Caravaggiova pouť

KDY: v sobotu 25. června od 19 hodin

KDE: Podzámecká zahrada v Kroměříži

ZA KOLIK: 250 korun



Hudební cesta z Milána do Neapole se skladbami z hudebního archivu kroměřížského zámku potěší srdce i ucho každého milovníka klasiky. Vystoupí vokální soubor Capella Mariana.

Voxel & Spol.

KDY: v sobotu 25. června od 20 hodin

KDE: Nádvoří Starého pivovaru v Kroměříži

ZA KOLIK: 350 korun

Václav Lebeda alias Voxel je český folkpopový zpěvák a písničkář. Na začátku roku 2012 publikoval singl V síti s textem Xindla X, ke kterému zanedlouho vyšel i videoklip. V březnu 2013 byl vyhlášen jako objev roku na hudebních cenách Óčka. Na podzim 2013 se v rámci cen Český slavík Mattoni 2013 umístil na druhém místě v kategorii Hvězda internetu. V květnu 2014 vydal debutové album All Boom! Během dvou let sólové kariéry se ale od původního elektropopu Voxel posunul spíše ke kytarovému písničkářství. Na počátku roku 2019 pak utvořil kolem sebe hudební uskupení, s kterým pravidelně vystupuje s názvem Voxel & Spol.

Kostýmované prohlídky

KDY: v sobotu 25. června od 9 hodin

KDE: Arcibiskupský zámek Kroměříž



Prohlídky Reprezentačními sály si mohou milovníci tentokráte užít s průvodci v kostýmech. Výzdoba sálů je aktuálně inspirovaná Svatojánskou nocí.

REVIVAL FEST 2022!

KDY: v sobotu 25. června od 13 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: na místě 399 korun, děti do 150 cm v doprovodu dospělé osoby zdarma

V Kroměříži opět zazní nejznámější hity světových hvězd. Areál výstaviště se už popáté promění ve světové pódium, které hostí ty nejzářivější interprety. Těšte se na muziku od skupin NICKELBACK, BEATLES, AC/DC nebo OZZYHO!

Harmonogram akce:

13 hodin - otevření areálu

14.30 – 15.30 hodin - WANASTOWI VJECY REVIVAL

16.30 – 17.30 hodin - OZZY TRIBUTE CZ

18.30 – 19.30 hodin - NIKLÁK - NICKELBACK TRIBUTE

20.30 – 21.30 hodin - THE BACKWARDS - WORLD BEATLES SHOW

22.30 – 23.30 - AC/CZ - TOP AC/DC TRIBUTE SHOW



Rock In Kroměříž je open-air hudební festival. Areál výstaviště ovšem poskytuje rozlehlé kryté přístřešky až pro několik tisíc návštěvníků. V případě nepříznivého počasí se tedy návštěvníci mají kde schovat a načerpat síly. Pro návštěvníky bude navíc zdarma k dispozici parkoviště s kapacitou přes dva tisíce míst. Samozřejmostí je v celém areálu bezplatná wifi.

REVIVAL FEST.Zdroj: Výstaviště Kroměříž

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Komentovaná prohlídka

KDY: v sobotu 25. června od 14 hodin

KDE: Galerie Joži Uprky v Uherském Hradišti

ZA KOLIK: zdarma



V Galerii Joži Uprky bude opět každou poslední sobotu v měsíci komentovaná prohlídka za účasti kurátora expozice.

Kočka v oreganu

KDY: v sobotu 25. června od 19 hodin

KDE: Slovácké divadlo Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 330 a 350 korun

Partnerská dvojice nových nájemníků pozve manželský pár odvedle na seznamovací párty. Vše vypadá slibně, všichni jsou milí, do té doby, než…Intelektuální, politicky a sociálně korektní názory jedněch třaskají o kulturu plechovkového piva a fotbalového fanouškovství druhých. Kteří z nich jsou skutečnější lidé? Aniž bychom si toho mnohdy byli vědomi, patříme k určité sociální bublině. A úspěch soužití se členy odlišné bubliny může být nepřímo úměrný snaze, kterou na to vynaložíme. Herecký čtyřtet na pomezí situačně-konverzační komedie a hlubokého psychologického ponoru, ve kterém se slzy smíchu mohou občas měnit v ty skutečné.

Nultý ročník koštu piva

KDY: v sobotu 25. června v 14 hodin

KDE: hřiště, Salaš



Všechny milovníky zrzavého moku potěší Nultý ročník koštu piva na Salaši. Své poklady přiveze 9 lokálních pivovarů a k ochutnání bude celkem 24 druhů piva, k tomu pochutiny z udírny a zábavné pivní soutěže.

Pivo. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/archiv

VALAŠSKO

Život na Filipínách

KDY: v sobotu 25. června od 17.30 hodin

KDE: Club Moštárna ve Vsetíně

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Pro dobrodruhy pasivní i aktivní se na přání koná přednáška o životě a cestování na Filipínách. Tematicky k tomuto ročnímu období čekejte fotky a videa plná slunce, moře a pohody.

Vsetínský krpec

KDY: v sobotu 25. června od 20.30 hodin

KDE: Panská zahrada ve Vsetíně



Co je to folklor, odkud se bere, kde jsou jeho hranice, a jakou roli v něm hrajeme my? Na tyto otázky odpoví speciální večerní pořad a ukáže, že folklor není nic neživého, zastaralého nebo zakonzervovaného. Naopak, i folklor se vyvíjí, a jsme to právě my, tvůrci, nositelé, kdo mu dává šanci na další život. V pořadu účinkuje Jasénka - soubor valašských písní a tanců, Pěvecká skupina BLAženky, Ensemble FLAIR, Rhythm Pilots z Brna, Dana Vyroubalová, Klára Blažková a Rudolf Danajovič.

Valašský špalíček

KDY: v pátek 24. a v sobotu 25. června

KDE: Kulturní zařízení města Valašské Meziříčí

Čtyřicátý ročník jednoho z nejstarších festivalů v republice, to je Valašský špalíček 2022. V průběhu čtyř dnů nabídne na čtyři desítky umělců a hudebníků ze všech koutů světa, jež spojuje kvalitní hudba 60. a 70. let, jakožto i současná tvorba navazující na počátky big beatu. Společnost jim dělají žánry blues a folk.

Valašský špalíček.Zdroj: Deník/archiv