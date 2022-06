Brány vozového depa Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice se po tříleté přestávce opět otevřou pro všechny příchozí v sobotu 11. června od 9.00 do 16.00 hodin. Vstup je bezplatný.

Zblízka si budete moci prohlédnout všechny typy vozidel MHD, která má DSZO ve svém současném vozovém parku: trolejbusy Tr24, Tr25, Tr26, Tr27, Tr30, autobusy Irisbus Citelis, Iveco Urbanway, Crossway, elektrobus 34 BB. Nebudou chybět ani historická vozidla: trolejbus Tr9 s vlečkou, trolejbus Tr14 a autobusy ŠM11, Š 706 RTO s vlečkou. Přislíbená jsou i další historická vozidla – autobusy ŠL 11, ŠD 11, Ikarus 280 a trolejbus T11. Dále se podíváte do zařízení dílen, centrálního dispečinku a také se projedete ve voze MHD myčkou.

Na zvláštní lince mezi vozovým depem na Podvesné XVII a obratištěm Sportovní hala budou jezdit po celý den v půlhodinových intervalech domácí i zapůjčená historická vozidla MHD. Jízdy budou zdarma. V hodinovém intervalu bude vedena i zvláštní autobusová linka mezi vozovnou a Lesním hřbitovem, kde budou probíhat prohlídky s odborným výkladem.

V areálu vozového depa bude připravené nejen občerstvení, ale i zábavný program pro malé návštěvníky. Těšit se můžete také na jedno netradiční překvapení.

Den otevřených dveří v DSZO.Zdroj: Deník/archiv

Koncert na střeše - Blízko nebe

KDY: v sobotu 11. června od 18 do 21 hodin

KDE: 14|15 BAŤŮV INSTITUT

ZA KOLIK: vstupné 199 korun



Přijďte si užít letní podvečer na střešní terasu budovy 14, kde vám nabídneme příjemný hudební zážitek v podání zlínské kapely Jasno, které bude doplněno komentovaným výhledem na zlínskou architekturu. Příjemný zážitek podtrhne možnost zakoupit si občerstvení a vychutnat si jej přímo v místě konání koncertu na střešní terase budovy 14.

Jazz night

KDY: v sobotu 11. června od 19 hodin

KDE: Velkokavárna Gulliver, Zlín

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Sobotní večer na terase Velkokavárny Gulliver bude patřit zkušeným zlínským jazzovým matadorům. Hrát se budou hlavně jazzové standardy a jazz-rockové kousky. Muzikantskou základnu budou tvořit jazzmani Gaston Procházka, Dušan Mathon, Zdeněk Marušák, Vojta Palisa, Štěpán Holík, Ladislav Pořízka, Julian Overall, ale očekává se mnoho dalších hostů.

Jak se Husákovi zdálo, že je Věra Čáslavská

KDY: v neděli 12. června od 19 hodin

KDE: Malá scéna ve Zlíně



Komedie o setkání dvou světů, které se mohly potkat jenom na divadelních prknech. Hrají Tomáš Matonoha, Tomáš Měcháček nebo Vladimír Polívka.

Festival šumivého vína

KDY: v sobotu 11. června

KDE: prostranství naproti Baťově vile ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné zdarma

Pokud milujete šumivá vína nebo chcete objevit jejich kouzlo, máte jedinečnou šanci. Přichystáno bude 12 stánků s bublinkami z celé Evropy (Champagne, Cava, Prosecco, Pet-Nat, sekty a mnoho dalších) a také stánky s dobrotami. Součástí festivalu bude i zóna s aktivitami pro děti a také tombola o zajímavé ceny. Celý den budou doprovázet hudební vystoupení.

Celý festival bude moderován zkušeným speakerem, hudební program na podiu bude vyplněn rozhovory a povídáním o šumivých vínech, tombolou nebo losováním soutěže o zapůjčení vozu na víkend od Samohýl MB.

Eliška Lajdová 11:30-13:00

Kapela na bílo 14:00-15:20

Tombola osování 15:30

Svatá voda 16:00-18:00

Tombola losování 18:30

Filip Vítů 19:00-21:00

Konec festivalu 21:00

Víno. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/archiv

Komentované prohlídky Lesního hřbitova ve Zlíně

KDY: v sobotu 11. června v 10, 12 a 14 hodin

KDE: Lesní hřbitov ve Zlíně

Městská společnost Pohřebnictví Zlín zve veřejnost na komentované prohlídky Lesního hřbitova. Bude představen Lesní hřbitov jako celek. Zájemci budou seznámeni s historií a osobnostmi, které zde spočinuly. Průvodcem bude David Valůšek, ředitel Státního okresního archívu Zlín. Sraz účastníků bude vždy 5 minut před začátkem u vchodu do areálu. K příjezdu na Lesní hřbitov a k odjezdu zpět do Zlína budou moci zájemci využít speciální linky DSZO, která bude zřízena.

Slavnosti pivovaru Malenovice

KDY: v sobotu 11. června od 13 do 23 hodin

KDE: VLW Malenovice

ZA KOLIK: předprodej 80 Kč v pivovaru Malenovice od 16. 5. do 10. 6. 2022, na místě 100 Kč, snížené 50 Kč, děti do 15 let zdarma

V sobotu 11. června jsou zváni všichni příznivci dobrého piva a dobré hudby na další ročník SLAVNOSTÍ PIVOVARU MALENOVICE. Opět se uskuteční v areálu firmy VLW pod hradem v Malenovicích. Ochutnat můžete 25 druhů čepovaného piva nejen z Malenovic. Samozřejmostí bude udírna, bramboráky a další. Akce se uskuteční za každého počasí, kryté posezení.

PROGRAM

12.00-16.00 prohlídky pivovaru

14.00-23.00 vystoupí: INFINITY, Minami, Podjezd, Ocelot, ZUŠ Malenovice

Po celý den bude připravena spousta aktrakcí pro malé i velké, chybět nebude ani tombola.

Luštěniny vol.V

KDY: v sobotu 11. června od 14 do 18.30 hodin

KDE: zámek ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné zdarma

Dnes už tradiční zlínská šifrovací hra Luštěniny je to opět tady! Tentokrát na téma 700, které je rovněž výročím první písemné památky o městu Zlín. Znalosti v této oblasti nejsou důležité, naopak se něco zajímavého dozvíte. Baví vás šifrovačky? Pojďte si zaluštit a zasoutěžit o zajímavé ceny. Zúčastnit se můžete jak samostatně, tak v týmu. Budou přípravené šifry pro děti, tak neváhejte dojít klidně i s rodinou. Potřebujete jen nadšení, chuť luštit a třeba i vyhrát.

Přihlaste se na akci přes komentář na facebookové stránce zde. Sraz je před zlínským zámkem, cíl a vyhlášení vítězů bude v 18 hodin na místě, které zjistíte v průběhu hry.

Luštěniny.Zdroj: Deník/repro

KROMĚŘÍŽSKO

Výstavní projekt Zachraň jídlo

KDY: v pátek 10. června od 9 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska v Kroměříži

ZA KOLIK: 100 korun

Interaktivní výstavní projekt Zachraň jídlo! ukazuje, jak využít potraviny, které mají zdánlivě to nejlepší za sebou. Dozvíte se, co potraviny zažívají, než se dostanou na stůl, jak často neekologicky cestují. Zjistíte více o potravinovém odpadu a možnostech darování jídla nebo o tématu recyklace potravin. Autory projektu jsou kurátor Fuczik a umělci Vendula Chalánková a Viliam Slaminka. Pracují s fakty dodanými organizací Zachraň jídlo a srozumitelně je představují veřejnosti v interaktivním prostoru, který vzdělává a baví celou rodinu. Návštěvníci mohou do výstavy zasahovat, doplňovat ji a obohacovat její poselství o vlastní zkušenosti. K vidění je do 13. listopadu.

Rusalka

KDY: v pátek 10. června od 20 hodin

KDE: Podzámecká zahrada v Kroměříži

ZA KOLIK: 690 korun



V příjemném prostředí Podzámecké zahrady zámku Kroměříž můžete zažít krásný, romantický večer s jednou z nejslavnějších a nejoblíbenějších oper v exkluzivním provedení předních českých pěvců, pojatou jako komorní drama lásky a zrady na pozadí dvou světů - přírody a světa lidí. Toto nastudování Dvořákovy opery v originálním doprovodu klavíru a harfy si klade za cíl zdůraznit mimořádné libreto Jaroslava Kvapila. Akce pod širým nebem se koná za každého počasí. Účinkují: Tereza Mátlová, Peter Berger, Ester Pavlů, Daniel Hůlka, Vladimír Chmelo.

Festival kávy a čaje

KDY: v sobotu 11. června od 9 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: 80 korun

Setkání předních distributorů kávy a čaje včetně zástupců tuzemských pražíren. Profesionálové vám představí nejmodernější technologie výroby teplých a studených kávových, čajových, mléčných a čokoládových nápojů. Proběhnou ukázky netradičních způsobů jejich přípravy.

Káva. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/archiv

VALAŠSKO

Natalia Magalska

KDY: v sobotu 11. a v neděli 12. června od 13 do 17 hodin

KDE: Galerie Sýpka ve Valašském Meziříčí

ZA KOLIK: 50 korun



Kontrast mezi drobnými, lesklými figurkami a předměty z City Gallantry a porcelánovými dlaždicemi. Jsou hrubé, zavalité, s výraznou hrubou strukturou v konfrontaci s lesklým pozlaceným porcelánem. Toto jsou dvě extrémní tváře porcelánu. Velmi jemný ale také extrémně odolný a brutální. Střet těchto porcelánových textur a forem bude k vidění v Galerii Sýpka.

Chovatelský den

KDY: v sobotu 11. června od 10 hodin

KDE: Agropodnik, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: 50 korun

Tradiční chovatelský den se letos koná v Areálu Agropodniku Valašské Meziříčí. Bohatý program nabídne výstavu drobného zvířectva, výstavu traktorů a zemědělské techniky, výstavu malé zahradní mechanizace, řemeslné dílny, výstavu hospodářských zvířat, ochutnávky a prodej farmářských specialit, prodej výrobků a ukázka tradičních řemesel z Valašska, ukázky mladých hasičů SDH Lhota, praktické ukázky sečení louky kosou, práci uměleckého kováře.

Delta Fuse

KDY: v sobotu 11. června od 20 hodin

KDE: Klub Vrátnice v Rožnově pod Radhoštěm

ZA KOLIK: 150 korun



Delta Fuse je mladá, ale velmi nadějná irská bluesrocková kapela. Jejich sound je částečně namočen do soulu a šedesátkové psychedelie. Kapela má za sebou množství koncertů v Irsku a dvě rozsáhlá britská turné. Její debutové album se jmenuje Matter Of Love And War.

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Rochus pod hvězdami

KDY: v pátek 10. června od 18 hodin

KDE: Skanzen Rochus v Uherském Hradišti

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Podvečer na piknikové dece, lidová magie a svatojánské čarování, slovácká krajina pod zapadajícím sluncem, svíčkami osvětlený skanzen a noční pozorování hvězd. To vše je možné zažít na akci Rochus. Vytvoříte si svatojánský herbář nebo se naučíte vyrobit přírodní kosmetiku. Přírodovědné centrum Trnka vás pozve na výpravu do nočního světa zvířat a čeká vás také noční prohlídka kaple sv. Rocha. Na akci zahraje hudecká sestava CM Oskoruša, připraveno bude občerstvení od Moji vinotéky, pivo z Jarošovského pivovaru, o skleničku vína a degustaci vín poslepu se postará Vinařství Medek.

Zahrada Paula Klee

KDY: denně od 9 do 17 hodin

KDE: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti



Výstava Základní umělecké školy v Uherském Hradišti, která se rozroste z prostor Slováckého muzea do přilehlého parku a rozkvete v zahradu variací. Obor výtvarný, hudební, taneční a literárně dramatický tentokrát inspiruje tvorba Paula Kleea, významného malíře, jehož tvorbou prostupuje hudba i poezie. Zahrada je místem odpočinku, dětských her a ptačích sněmů.

Kočka v oreganu

KDY: v sobotu 11. června od 19 hodin

KDE: Slovácké divadlo v Uherském Hradišti

ZA KOLIK: 350 a 330 korun

Partnerská dvojice nových nájemníků pozve manželský pár odvedle na seznamovací párty. Vše vypadá slibně, všichni jsou milí, do té doby, než… Intelektuální, politicky a sociálně korektní názory jedněch třaskají o kulturu plechovkového piva a fotbalového fanouškovství druhých. Kteří z nich jsou „skutečnější lidé“? A jak hluboko sahají rozdíly mezi nimi? Nachází se někde vespod obratně spojených extrémů lidské přirozenosti totožné lidství? Aniž bychom si toho mnohdy byli vědomi, patříme k určité sociální bublině. A úspěch soužití se členy odlišné bubliny může být nepřímo úměrný snaze, kterou na to vynaložíme.