Užijte si XIII. ročník tradičního česko-slovenského festivalu dětských folklórních souborů.

Zahrají dětské folklórní soubory:

Břeclavánek - Břeclav

Juránek - Borský Sv. Jur

Klnka - Bratislava

Písečánek - Moravský Písek

Trnečka - Zlín

Vystoupí dětské cimbálové muziky:

Strunka - Domanín

Valášek - Zlín

Od 17.30 hodin hraje k poslechu i k tanci Cimbálová muzika Galán z Podluží.

Dětský folklórní festival Májíček.Zdroj: Deník/repro

Koncert bez hranic

KDY: v sobotu 21. května od 19.30 hodin

KDE: Evangelický kostel ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Akademický sbor FT UTB Zlín Cantica laetitia a komorní pěvecký sbor Omnia ze Žiliny zazpívají na Koncertě bez hranic. Společně sbory zazpívají oblíbenou skladbu Stars mladého lotyšského autora Ērikse Ešenvaldse i Soulad lásky od Terezy Surovíkové. Členové obou hudebních těles také uvedou píseň Cantate domino, kterou složil španělský soudobý autor Josu Elberdin. Posluchači se mohou těšit na světovou premiéru skladby Ecce Dominus, kterou speciálně pro zlínský akademický sbor napsala Tereza Surovíková nebo na ukrajinskou lidovou píseň Plive kača. Zlínští sboristé vystoupí pod vedením Josefa Surovíka. Slovenský pěvecký sbor Omnia bude dirigovat Monika Bažíková.

Koncert bez hranic.Zdroj: Klára Kolenová

Ibby a Crew

KDY: v sobotu 21. května od 19 hodin

KDE: Zelenáčova Šopa ve Zlíně

Mix popu, soulu, folku a country, různobarevných aranží a osobností. Posádka kolem Ibby Popa, známého z hudebních spoluprací třeba s Cirk La Putyka, Annou Polívkovou nebo Calm Season, složená z předních českých muzikantů mladé generace, přichází s debutovou deskou, nabitou 14 písněmi, produkovanými ve studiích Court Jester Music, Sono, Bros a Ohm Square. Na desce hostují také přední osobnosti českého jazzu, popu, folku - Miroslav Hloucal, Lukáš Chejn, Igor Ochepovsky, Miroslav Lacko, Jakub Juránek a další. Vlastní tvorba vychází z písní vzniklých u akustické kytary, s texty od různých autorů a producenti Josef Abraham Mikulka, Jan Balcar nebo Igor Ochepovsky vytvořili moderní aranže v nejrůznějších hudebních stylech a formách.

Dominik Fey – Stavitelem na přelomu doby

KDY: v sobotu 21. a v neděli 22. května od 10 do 18 hodin

KDE: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně



Feyova autorská tvorba se pohybovala od práce s historizujícími slohy až po vlivy moderny a secese. Navrhoval občanské, obytné, sakrální, ale i průmyslové stavby. Zároveň realizoval mnoho budov jako stavitel. Zejména v závěru své kariéry se věnoval i obnovám historické architektury. Mezi jeho nejznámější díla patří měšťanská škola ve Zlíně či radnice v Napajedlech. Mezi poslední Feyovy realizace patří spolkový dům Orla v Buchlovicích, kde se zároveň podílel na úpravách zámeckého interiéru a zahrad, neboť proslul i jako znalec barokní architektury. Přestože se Fey zapsal do vzhledu mnoha obcí a měst ve Zlínském a Jihomoravském kraji, není veřejností téměř znám. To by tato výstava chtěla alespoň trochu změnit.

Horobijci ve Sklepě 33 ve Zlíně

KDY: v sobotu 21. května od 20 hodin

KDE: Sklep 33 ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Přijďte se pobavit na hudební setkání ve Sklepě 33 od 20 hodin. Dobrovolné vstupné bude použito na nákup charitativní pomoci a osobně dovezeno na Ukrajinu.

Horobijci.Zdroj: Deník/repro

Večery proézie-Zuzana Šmatláková

KDY: v sobotu 21. května od 18.30 hodin

KDE: Velkokavárna Gulliver ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Slovenská prozaička Zuzana Šmatláková publikovala své povídky nejprve časopisecky a její próza byla zařazena do antologie současné slovenské literatury New Slovak Literature, jež vyšla v hindštině v indickém vydavatelství Saar Sansaar. Knižně debutovala roku 2013 povídkovým souborem Exit, za nějž obdržela Cenu Nadácie Tatra banky za umenie pro tvůrce do 35 let. V roce 2020 publikovala společenský román Nič sa nestalo, vyprávějící o mladé ženě, která se snaží přijít na to, proč poté, co podvedla svého manžela, necítí vinu. Věnuje se také tvorbě pro děti.

KROMĚŘÍŽSKO

Bratři Ebenové

KDY: v pátek 20. května od 19 hodin

KDE: Podzámecká zahrada v Kroměříži

ZA KOLIK: vstupné 500 korun

Synové významného hudebního skladatele Petra Ebena (1929–2007) dostali klasické hudební vzdělání, zároveň však vstřebávali vlivy moderní folkové, jazzové a rockové muziky. Svou schopností čerpat ze všech těchto zdrojů a umění používat různé neobvyklé hudební nástroje, vznikl absolutně netradiční, na české scéně nenapodobitelný „ebenovský zvuk“. Navíc ve spojení s výjimečnými texty Marka byli Bratři Ebenové pro folkovou scénu zjevením.

Sluha dvou pánů

KDY: v neděli 22. května od 19 hodin

KDE: Podzámecká zahrada v Kroměříži

ZA KOLIK: vstupné 500 korun



Oblíbenou komedii Carla Goldoniho Sluha dvou pánů zahraje v Podzámecké zahradě soubor Moravského divadla Olomouc.

Vodohrátky

KDY: v sobotu 21. května od 9 hodin

KDE: areál úpravny vody v Kroměříži

ZA KOLIK: zdarma

Dětský den plný zábavy v areálu úpravny vody v Kroměříži. Těšit se můžete na veselé soutěže s vodní tématikou, atrakce, živého vodníka u vstupní brány a mnoho dalšího. Zájemci si mohou prohlédnout vodárenskou techniku a úpravnu vody. Každý, kdo se zapojí do vodárenských soutěží, obdrží sladkou odměnu a malý dárek.

Mňam! Gastrofestival Kroměříž

KDY: v neděli 22. května od 10 do 20 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: základní vstupné 100 korun

Největší gastroakce jara přichází na Výstaviště Kroměříž! Pořadatelé pro vás chystají více než padesát tradičních i netradičních pokrmů, které budou prezentovat kuchaři z celého světa. Těšit se můžete také na Hanácké vdolek 2022 - druhý ročník soutěže jedlíků, originální a stylové food trucky, vegan a raw kuchyně, a to včetně bezlepkových potravin.

Mňam! Gastrofestival Kroměříž.Zdroj: Výstaviště Kroměříž

Aquatera

KDY: v sobotu 21. května od 8 do 12 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: vstupné dospělí 50 korun, studenti, důchodci, držitelé ZP a ZTP průkazů 30 korun

AQUATERA - pravidelná akvaristická chovatelská burza pro širokou veřejnost, která se koná na Výstavišti Kroměříž. Na burze naleznete akvarijní ryby, rostliny, krmiva, terária, terarijní zvířata, chovatelské potřeby a mnoho dalšího. Vše za bezkonkurenční ceny. Upozornění: V sobotu 21. května proběhne Aquatera pouze ve větší hale B.

Aquatera.Zdroj: Výstaviště Kroměříž

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Jan Stavinoha

KDY: v sobotu 21. května od 20 hodin

KDE: Enko bar v Uherském Hradišti



Multižánrový zpěvák s Rockovým srdcem představí nejen vlastní tvorbu jako nejnovější pecku My Only One, ale taky nějaký ten cover od legend jako Green Day, Linkin Park nebo Mirai.

Animační neděle

KDY: v neděli 22. května od 14 hodin

KDE: Kino Hvězda v Uherském Hradišti

ZA KOLIK: vstupné 200 korun

Pronikni do tajuplného světa animovaného filmu! Víš, co je to pixilace a jak takový pixilovaný film vzniká? Během květnové dílny animace si vyzkoušíme práci s perspektivními triky, které využíval ve svých filmech režisér Karel Zeman. Ale především si zkusíme vytvořit skupinový pixilovaný film, kde se vy sami stanete loutkou a na vlastní kůži zažijete, co vše to obnáší.

Harafica

KDY: v pátek 20. května od 20 hodin

KDE: Klub Mír v Uherském Hradišti



Po úspěšné zámořské Harafica US Tour, kde kde kapela navštívila města jako Chicago, Washington nebo New York, vyráží na klubovou tour doma - na Moravě. Fanoušci si je tak mohou užít v klubu Mír.

VALAŠSKO

Žamboši v Přístavu

KDY: v sobotu 21. května od 20 hodin

KDE: Přístav ve Valašském Meziříčí

ZA KOLIK: vstupné 70 korun

Benefiční koncert známé kapely Žamboši na podporu Poradny pro závislosti Agarta ve Valašském Meziříčí. Agarta je nezisková organizace, která sedmnáctým rokem působí na Valašsku s posláním pomáhat osobám ohroženým závislostí, minimalizovat rizika spojená s užíváním drog a poskytovat další služby uživatelům a jejich blízkým. Provozuje kontaktní centra, terénní programy a od roku 2019 i poradnu pro závislosti ve Valašském Meziříčí.

Žamboši.Zdroj: Deník/archiv

Melodeath Hardcore Night

KDY: v sobotu 21. května od 20 hodin

KDE: Vrátnice v Rožnově pod Radhoštěm

ZA KOLIK: vstupné 180 korun

Rychlost, údernost, melodie. První metalový koncert ve Vrátnici se zahraniční účastí, a to zrovna ze dvou zemí. Představí se Mors Silens - zkušená melo-deathová smečka z Maďarska a jejich kolegové z Katara z Rumunska. Obě kapely mají řemeslo mistrně zvládnuto, přesvědčit se můžete sami.

Den dětí

KDY: v neděli 22. května od 15 hodin

KDE: Jasenka ve Vsetíně

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Všechny děti a jejich rodiče jsou zváni na dětský den, na kterém si mohou užít skákací hrad, vyrábění, míčové hry a doplnit energii donesenými špekáčky. V případě nepříznivého počasí proběhne náhradní program ve vnitřních prostorech.

Zábava pro děti. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/archiv_