Velikonoční jarmark ve Zlíně: To jsou dobroty, hudba i výrobky KDY: čtvrtek 14. dubna KDE: náměstí Míru ve Zlíně ZA KOLIK: vstupné zdarma

Velikonoce jsou tady a s nimi i tradiční Velikonoční jarmark. Řemeslníci a prodejci vám nabídnou řemeslnické výrobky, velikonoční ozdoby, k jídlu bude spousta dobrot a mnoho dalšího.

Nebude chybět ani doprovodný program, a to jak pro děti, tak i pro dospělé. Přijďte si užít velikonoční atmosféru na náměstí Míru!

Program na čtvrtek 14. dubna 2022:

16 hodin – DFS VONIČKA a CM PALÉSKA

16.45 hodin – HŠ Yamaha

17.30 hodin – Fleret a Zuzana Šuláková

Doprovodný program:

Od 15 hodin velikonoční dílničky, malování na obličej a zábava pro děti

Velikonoční jarmark ve Zlíně.Zdroj: Deník/archiv

Posezení u kytary s Michalem Vajdákem ve Zlíně

KDY: v sobotu 16. dubna 2022 od 21 hodin

KDE: Infinity ve Zlíně

Talentovaný, mladý kytarista Michal Vajdák zahraje v klubu Infinity. Arzenál má naplněný širokým výběrem písniček a coverů, či dokonce improvizací a nebojí se hrát ani na přání.

Vidí se lidi?

KDY: v sobotu 16. dubna v 19 hodin

KDE: Volné divadlo ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné 200 korun

Metař Luigi vykuřuje. Rosie prodala tulipán. Dívka popíjí ranní kávu. Katie mluví na malou Bellu. Muž bez domova hraje pro Boha. Milan Kundera a jeho milostná poezie. Volné divadlo představí pásmo povídek ve verších. O lidech, kteří jsou spolu, sami, plni naděje i lásky. Za hudebního doprovodu písní Zuzany Navarové.

O kocouru Mikešovi

KDY: v neděli 17. dubna od 15 hodin

KDE: Divadlo Scéna ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné 100 korun, rodinné vstupné 330 korun

Černý kocourek žil v Hrusicích u Ševců a nejvíc si s ním rozuměl Pepík. Spolu se navyváděli mnoho veselých kousků a taškařic, při nichž nikdy nechyběli kamarádi Pašík a Bobeš. Když se Mikeš vypravil do světa, prožil nejedno dobrodružství na cestách a v cirkuse, kde na čas zakotvil. Ale všude dobře, doma nejlíp, a tak se kocourek zase vrátil, aby rozdával radost všem dětem.

KROMĚŘÍŽSKO

Chovatelské trhy v Kroměříži

KDY: v neděli 17. dubna od 6 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: vstupné 50 korun



Nenechte si ujít pravidelnou chovatelskou akci, na které budou k vidění i koupi okrasní ptáci, drůbež, holubi, králíci a jiná drobná zvířata. Samozřejmostí je i široká nabídka krmiv, vitamínů a dalších potřeb pro chovatele.

Chovatelské trhy.Zdroj: Deník/archiv

Znouzecnost

KDY: v sobotu 16. dubna od 20 hodin

KDE: Stará Masna v Kroměříži

To co Znouzectnost produkuje, lze označit jako melodický punk´n´roll, sami tomu říkají libozvučně rockremrol, underpop či popcore. Jde v podstatě o kombinaci klasického rock´n´rollu s punkrockem stylu sedmdesátých let.

Velikonoční koncert. Výtěžek půjde na pomoc uprchlíkům

KDY: v neděli 17. dubna od 18 hodin

KDE: Kostel sv. Mořice v Kroměříži

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



V programu Velikonočního koncertu zazní skladby od Richtera, Duranteho, Cacciniho, Stradelliho, Schuberta, Gounoda, Dvořáka, Mendelssohna, Donizettiho a dalších. Vstupné je dobrovolné a vybraná částka bude věnována na pomoc ukrajinským uprchlíkům. Vystoupí: Vladimír Chmelo (baryton, sólista Metropolitní opery), Nao Higano (soprán) a Ludmila Dvořáčková Macková (varhany).

VALAŠSKO

Zdobení perníčků či pečení mazanců. Zpestřete si Velikonoce ve V. Karlovicích

KDY: od pátku 15. dubna do neděle 17. dubna

KDE: Resort Valachy ve Velkých Karlovicích

Období Velikonoc tradičně bývá příležitostí navštívit různé tematické akce a připomenout si staré lidové tradice. Několik akcí chystá na velikonoční svátky také Resort Valachy ve Velkých Karlovicích.

V pátek 15. dubna jsou zváni milovníci pečení do hotelu Galik na nový kurz pečení velikonočních mazanců a vánoček. Přípravu tohoto oblíbeného sladkého pečiva si zájemci osvojí pod vedením hlavní pekařky a cukrářky Resortu Valachy Pavly Stoklasové, která zde pravidelně vede také oblíbené kurzy pečení frgálů. Na oba termíny – od 10 hodin i od 15 hodin – zbývají poslední volná místa.V sobotu 16. dubna se v hotelu Horal chystá tematický program Velikonoční tradice na Valašsku. Od 12 do 17 hodin tu budou připraveny ukázky lidových tradic a řemesel. Návštěvníci uvidí a mohou si vyzkoušet broušení skla, vyřezávání ze dřeva s karlovickým řezbářem Tomášem Dujkou, drátkování a malování vajíček s Pavlou Gáškovou, pletení tatarů s valašskými chlapci Mikušovými, výrobu svíček nebo zdobení velikonočních perníčků. Během odpoledne atmosféru zpříjemní dětský folklórní soubor Kyčera s dětskou cimbálovkou, který také předvede, jak si dříve hrávaly děti na Valašsku.

V neděli 17. dubna se koná v Bistru Razula Kurz pečení pizzy, který je oblíbenou zábavou zejména pro rodiče s dětmi. Bistro Razula je vyhlášené vynikající pizzou a zájemci se mohou naučit její výrobu pod vedením šéfkuchaře Josefa Tydlačky. Po kurzu si od 11 do 15 hodin ještě mohou zájemci v bistru vyzkoušet zdobení perníčků s pekařkou Resortu Valachy Pavlou Stoklasovou.Nedělní večer zpříjemní ve Valašské hospůdce hotelu Horal cimbál. Atmosféru posezení podbarví od 19 do 22 hodin. V neděli 17. dubna navíc chystají doprovodné programy ve Velkých Karlovicích také Karlovské muzeum a informační centrum Zvonice na hoře Soláň. U Karlovského muzea bude od 9 do 15 hodin Velikonoční řemeslný jarmark, na něj od 13 hodin naváže ve Zvonici Soláň Velikonoční neděle s ukázkami zdobení kraslic, pletení pomlázek a pečení velikonočních dobrot za doprovodu cimbálové muziky Soláň.

Autorem textu je Martina Žáčková, Resort Valachy Velké Karlovice

Zdobení perníčků.Zdroj: Deník/archiv

Velikonoční tvoření

KDY: pátek 15. dubna od 14 do 18 hodin a v sobotu 16. dubna od 10 do 14 hodin

KDE: Smetanova obchodní galerie ve Vsetíně



Na Velikonoce je potřeba se připravit, proto Smetanova galerie zve v pátek a sobotu na dílnu s jarní tematikou, ve které si budou malí tvořivci moci vyrobit krásnou dekoraci zajíčka nebo originální misku na velikonoční nadílku. A pokud si děti připraví pro velikonočního zajíčka básničku, dostanou sladkou odměnu.

Velikonoce na Valašsku

KDY: od soboty 16. dubna do pondělí 18. dubna od 9 do 17 hodin

KDE: Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm

Přijďte si poslechnout koncert kapely Mr. Moustache. Autorské písně Meziříčské kapely laděné do Indie rocku, s výraznými melodiemi a jiskrnou rytmikou. Koncert se bude nahrávat, buďte u toho.

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Papučová zábava

KDY: v neděli 17. dubna od 19 hodin

KDE: Slovácká búda v Uherském Hradišti



Mařaťané zvou na tradiční besedu u cimbálu, která se koná v neděli před velikonočním pondělím. K poslechu a tanci zahraje CM Špica. Oproti minulým ročníkům se tento rok beseda koná na Slovácké búdě ve Smetanových sadech. Papuče s sebou! Bude se volit Miss a Šohaj Papuč!

Papučová zábava. Ilustrační fotoZdroj: Deník/archiv

Auguste Rodin na Slovácku

KDY: do neděle 18. dubna

KDE: Slovácké Muzeum v Uherském Hradišti

Když v roce 1902 uspořádal pražský spolek Mánes významnému francouzskému sochaři Augustu Rodinovi jeho první velkou zahraniční retrospektivu, přijal kromě Prahy také pozvání Zdenky Braunerové a Alfonse Muchy k návštěvě Moravy. Zde navštívil Brno, Blansko a Hodonín. Vrcholem však bylo odpoledne, které strávil u malíře Joži Uprky v Hroznové Lhotě. To vše fotograficky zdokumentoval Rudolf Bruner Dvořák, jehož snímky spolu s novinovými reportážemi a vzpomínkami účastníků vytvářejí živý obraz této významné události. Nově objevené fotografie spolu s původními negativy ze sbírky Pavla Scheuflera dávají soubor více jak 60 snímků, které budou v podobě zvětšenin poprvé představeny veřejnosti.

Malovásek: Jaro je tady

KDY: v neděli 17. dubna od 14.30 hodin

KDE: Kino Hvězda v Uherském Hradišti

Všechny děti, které mají chuť, mohou přijít do tvořivé dílničky a oslavit jarní období výrobou společného rozkvetlého obrázku z krepových papírů.