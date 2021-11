Svatomartinské hody ve Zlíně

KDY: v sobotu 13. listopadu

KDE: náměstí Míru ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné zdarma

Už počtvrté se zlínské náměstí Míru stane dějištěm Svatomartinských hodů - oslav toho nejchutnějšího jídla a vína! Svátek svatého Martina sice připadá letos na čtvrtek, ale my se na vás budeme těšit v sobotu 13. listopadu, kdy symbolicky v 11 hodin společně otevřeme láhev svatomartinského vína.

Lokální restaurace, ale nově také ty nejlepší současné food trucky vám nabídnou:

tradiční svatomartinské menu - husí pokrmy na mnoho způsobů

zabíjačkové speciality

hamburgery s kachním či trhaným masem

paštiky s čerstvým chlebem, domácí marmelády, sýry, vafle, palačinky, svařák, výběrovou kávu a mnoho dalšího

Pestrá plejáda vinařů nabídne všem milovníkům vína bohatou ochutnávku letošních svatomartinských a mladých vín. V programu vystoupí folklorní soubory, skvělí muzikanti z F DUR JAZZ BAND a místní ZUŠ. Své kuchařské umění předvede JIŘÍ BABICA, jehož svatomartinskou kuchyni budete moct i ochutnat. Pro nejmladší bude připraven program nejen na jevišti. O zábavu se postarají také další atrakce a workshopy spojené se svatomartinskými tradicemi. Celou akcí vás provedou moderátoři Jakub Štefek a Michal Gaja.

Časový harmonogram

10 hodin - Zahájení prodeje skleniček

11 hodin -Slavnostní otevření - přípitek Svatomartinským vínem

11.15 hodin - ZUŠ Zlín - Jižní Svahy

12.30 hodin - Kouzelné hrátky s Jirkou Hadašem

13.30 hodin - Cimbálová muzika Cyril

14.15 hodin - Jiří Babica - kuchařská show

15 hodin - Cimbálová muzika Cyril

15.45 hodin - Jiří Babica - kuchařská show

16.15 hodin - Cimbálová muzika Cyril

17.30 hodin - F-dur Jazzband

20 hodin - Majkl DJ

22 hodin - konec akce

Hradní jarmark na Lukově

KDY: v sobotu 13. listopadu od 10 do 15 hodin

KDE: hrad Lukov

ZA KOLIK: vstupné zdarma

Nenechte si ujít Hradní jarmark a výstavu andělů a andělíčků v západním paláci. Těšit se můžete také na prodej řemeslných výrobků i lahůdek pro mlsné jazýčky. V nabídce budou šperky, košíky, dřevěné misky, hradní suvenýry, cukrovinky, uzené klobásky, svařák, sýry, medovina a další. Hudební podkres zajistí frontman kapely Yoshville Grass, který zapěje několik písní a koled. V případě nepříznivé epidemiologické situace nebo sněhové pokrývky a nesjízdnosti cesty na hrad bude akce zrušena.

Svatomartinské variace ve Zlíně

KDY: v pátek 12. listopadu 2021 v 18 hodin

KDE: radnice města Zlín

ZA KOLIK: vstupné 150 Kč

V pátek 12. listopadu v 18 hodin se uskuteční koncert komorní hudby na zlínské radnici s názvem Svatomartinské variace. Orchestr Concertino pod vedením uměleckého vedoucího Miroslava Křivánka zde veřejnosti představí díla velikánů, jako jsou Corelli, Bach, Mozart či Vivaldi. Pro milovníky netradičních melodií v podání komorního ansámblu přidá Concertino i překvapení v podobě The Beatles! Součástí večera bude také ochutnávka svatomartinských vín. Vstupné na akci je 150 Kč a celý výtěžek poputuje na činnost Střediska rané péče EDUCO Zlín, které pomáhá rodinám s dětmi se zdravotním postižením ve Zlínském kraji od narození do 7 let.

PoSvícení 2021 ve Zlíně

KDY: v sobotu 13. listopadu od 18 hodin

KDE: Zlín

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Zveme vás na třetí ročník open air události, oslavy světla a chvály podzimu. Zvěřinec si chce posvítit na život ve městě, nabídnout možnost k zastavení, setkání. Společné putování městem v průvodu, od domu k domu, v každém místě drobná kulturní ochutnávka. Těšte se na PoSvícení 2021!

Minibotičky pro vílí nožičky

KDY: v sobotu 13. listopadu od 10 do 12 hodin a od 14 do 16 hodin

KDE: 14|15 BAŤŮV INSTITUT ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné 59 Kč, snížené 39 Kč, rodinné 129 Kč

Co je malé – to je hezké! Přijďte si do výstavy miniaturní obuvi vyrobit svoji sbírku papírových minibotiček a kožený přívěšek na klíče ve tvaru sandálku. Tvořivá dílna je určena dětem od 7 let. Koná se v 1. podlaží budovy 14 ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU.

Svatomartinský trh ve Vizovicích

KDY: v sobotu 13. listopadu od 9 hodin

KDE: zámek ve Vizovicích

ZA KOLIK: vstupné zdarma



Už tradiční oslava sv. Martina proběhne v sobotu 13. listopadu od 9 hodin v prostorách Státního zámku Vizovice. Jako každým rokem bude hlavním bodem programu příjezd sv. Martina na bílém koni. "Opomenout ale nesmíme ani žehnání vína, vystoupení cimbálové muziky Vizovský Juráš či divadelní představení ÚDiFu - Úžasného divadla fyziky," lákají pořadatelé.

Na odpolední část programu je připraveno koncertní vystoupení kapely Motýl band CZ, kterou znáte ze Šlágr TV. Celým dnem vás bude provázet moderátorka Hana Srncová. Na Svatomartinském trhu budou místní producenti prezentovat své výrobky, k zakoupení budou mimo jiné cidery, vína, frgály, trdelníky, bio bylinné výrobky, dřevěné hračky, perníky a spoustu dalšího. Na místě bude k mání také občerstvení. V prostorách Galerie Mariette bude připravena ukázka řemesel, a to tradiční zdobení perníků, výroba vizovického pečiva, práce na kolovratu a výroba vánočních ozdob. Během celého dne budete moci navštívit také komentovanou prohlídku zámecké čokoládovny. Děti se mohou mimo jiné těšit také na soutěže a dílničky.

Kroměřížsko

Keramický workshop v SVČ Včelín

KDY: v pátek 12. listopadu od 17 hodin

KDE: Středisko volného času Včelín

ZA KOLIK: vstupné 450 Kč (v ceně 2 výrobky a odborné vedení)

Středisko volného času Včelín zve všechny zájemce na KERAMICKÝ WORKSHOP, který proběhne v pátek 12. listopadu 2021 od 17 hodin v keramické dílně SVČ Včelín. Co budete tvořit? Svícen, podnos, dekorace do zahrady.

Po stopách knihovnictví v Holešově

KDY: do 31. prosince 2021

KDE: Holešov



Na deseti panelech, rozmístěných po Holešově, se můžete seznámit s historií i současností knihovnictví v Holešově. První panel najdete u kina Svět, další na náměstí, u zámku, ve Smetanových sadech, u "sokoláku", u gymnázia, na nám. sv. Anny či na nám. Svobody.

Valašsko

Krajové odrůdy ovoce na Valašsku

KDY: od 11. listopadu 2021 do 14. listopadu 2021

KDE: zámek Vsetín

Muzeum regionu Valašsko zve do zámku Vsetín na výstavu Krajové odrůdy ovoce na Valašsku. K vidění budou desítky tradičních i novošlechtěných odrůd. Součástí je křest nové muzejní knihy Sušárny ovoce: Živé dědictví (nejen) Horního Vsacka (čtvrtek 11. listopadu, 17 hodin) a přednáška uznávaného odborníka Radoslava Vlka z Mendelovy univerzity Brno (neděle 14. listopadu, 14 hodin).

Benefice pro mobilní hospic Strom života

KDY: v sobotu 13. listopadu od 14.30 hodin

KDE: kostel Všech svatých v Rožnově pod Radhoštěm

ZA KOLIK: vstupné zdarma



Zveme vás na Benefici pro mobilní hospic Strom života. Koná se v sobotu 13. listopadu od 14.30 hodin v kostele Všech svatých v Rožnově pod Radhoštěm. V programu vystoupí Pěvecký sbor Rosénka a její hosté. Výtěžek bude věnován pro mobilní hospic Strom života.

Uherskohradišťsko

Strašidelná zahrada v Babicích

KDY: v sobotu 13. listopadu od 17 hodin

KDE: zahrada mateřské školy v Babicích

ZA KOLIK: vstupné zdarma

Zveme vás na strašidelnou zahradu do Babic. "Přijďte si s lampionem posvítit na naši strašidelnou zahradu. Komu se podaří najít všechny skryté truhličky s tajemstvím, bude odměněn a může vyrazit na Mýtinku, kde ho bude čekat čarovný špekáček," lákají pořadatelé.

Kunovice provoní zabíjačkové pochoutky

KDY: v sobotu 13. listopadu od 12 do 15 hodin

KDE: areál Jízdy králů Kunovice

ZA KOLIK: vstupné zdarma



Máte rádi ovar, jitrnice či jelítka? Pak si nenechte ujít prodej zabíjačkových specialit spojený s ochutnávkou, který se koná v sobotu 13. listopadu od 12 do 15 hodin v areálu Jízdy králů Kunovice. Zabíjačkové speciality si můžete odnést i v přinesených nádobách. K poslechu hraje Cimbálová muzika Čarapa.

Malovásek: Podzimní tvoření z listí

KDY: v neděli 14. listopadu od 14.30 hodin

KDE: ve foyer kina Hvězda v Uherském Hradišti

ZA KOLIK: vstupné zdarma

Nevíte, kam s dětmi o víkendu? Pojďte s nimi na tvůrčí dílnu. "Z podzimního listí nalepíme na papír, co nás napadne - strom, ježka, nebo třeba jelena. Můžete si přinést i vlastní listí nasbírané na procházce," vzkazují pořadatelé.

