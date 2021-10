Dětský festival řemesel a profesí budoucnosti ve Zlíně

KDY: od soboty 23. října do neděle 24. října 2021

KDE: 14|15 BAŤŮV INSTITUT ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné 70 Kč, rodinné 250 Kč

Nenechte si ujít zábavné, hravé i poučné seznámení s řemeslníky a jejich obory formou dílniček a workshopů. Cílem víkendového programu je představit dětem a mladší generaci nejrůznější manuální profese zábavnou formou, prostřednictvím interaktivních workshopů a dílen, zvýšit tak oblibu jednotlivých oborů a ukázat řemesla jako zajímavou činnost s perspektivou do budoucna, jelikož dnešní děti vyrůstají v digitální době, umí zacházet s mobilem a tabletem, intuitivně ovládají aplikace, ale když vezmou kladivo do ruky, nedokážou ani pořádně zatlouct hřebík.

Rukodělné dílny doplní prezentace dalších profesí, které jsou v současnosti mimořádně důležité, například IT oborů. Děti si vyzkouší například práce zednické, keramiku, základy mechanické konstrukce, šití a vyšívání, vaření, pekařství, moštování, košíkářství, modelářství, práci kováře a další řemesla.

Na festivalu nebudou chybět také stará řemesla. Pro děti se chystají stanoviště, kde si například namelou mouku, vyzkouší si práci kováře, pomůžou uplést proutěný košík nebo si vyzkouší práci na tkalcovském stavu.

Dětský festival řemesel a profesí budoucnosti.Zdroj: 14|15 BAŤŮV INSTITUT

Stezka odvahy Halloweenským lesem ve Zlíně

KDY: v sobotu 23. října 2021 od 16.30 do 19.30 hodin

KDE: Lesopark Podlesí ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné 90 Kč

Dvanáctý ročník oblíbené akce pro rodiny s dětmi se po dvouleté pauze uskuteční 23. října 2021 v lesoparku na Podlesí - Jižní Svahy. "Doporučujeme příjezd trolejbusem linky č. 6 nebo 8. Konečná je od strašidelného lesa asi 1 minutu pěšky. Nově se omezuje počet baterek a svítidel na 1 kus pro rodinu. Půjdete tak opatrněji k rozmístěným kulisám a rekvizitám. Také tím omezíte svícení do obličeje nejen ostatním účastníkům akce, ale především strašidlům na stanovištích. Cesta bude naznačená dostatečně a vede pouze po lesních pěšinách. Organizátoři proto žádají, abyste osvětlení trasy nesbírali a nechali je svítit ostatním účastníkům akce," vzkazují pořadatelé.

Stezka odvahy je jednou z mála akcí, která není organizována výhradně pro děti, je určena i pro dospělé. Z toho důvodu je doporučený věk pro účast 7+, přičemž na trasu NEBUDOU VPUŠTĚNY kočárky ani psi.

Předpokládaný harmonogram akce:

16.30 - 17.30 hodin - opékání vlastních špekáčků, občerstvení před akcí, nabrání síly

17.30 - 19.30 hodin - vstup do strašidelného lesa

Na akci docházejte průběžně, když Vás bude stát na startu v 17.30 hodin moc, budou se u vstupu do lesa tvořit fronty. Poslední vpuštěný na trasu v 19.30 hodin.

Stezka odvahy Halloweenským lesem.Zdroj: Deník/repro

STETSON AND BOURBON - festival blues a jižanského rocku v Otrokovicích

KDY: v sobotu 23. října od 19 hodin

KDE: Otrokovická Beseda

ZA KOLIK: vstupné v předprodeji 250 Kč, v den akce 300 Kč

Zveme vás na XIV. ročník mezinárodního visegrádského festivalu blues a jižanského rocku do Otrokovic. GARY MOORE TRIBUTE BAND, v jehož čele stojí Jack Moore (syn předčasně zesnulého kytarového velikána Garyho Moora), je hlavní hvězdou festivalu. Dále vystoupí domácí „superskupina“ LIVIN FREE , kterou r. 2018 založil skvělý zpěvák a hráč na klávesy Jan Holeček, legendární baskytarista Vladimír GUMA Kulhánek a poté kytarista Tomáš Frolík a bubeník Michael Nosek.

PBK BLUES BAND, kapela havířovského kytaristy Petra Kubíčka, se představí v česko–polském projektu TRIBUTE TO NALEPA (věnovaném legendě polského blues, Tadeuszi Nalepovi). Zlínský bluesman FILIP VÍTŮ zahraje nejprve na úvod ve velkém sále a poté i v průběhu večera ve Stetson baru. Vůně bourbonu, jižanská kuchyně a klobouky stetson zarámují festival, který se uskuteční pod záštitou starostky města Otrokovice Hany Večerkové a je spolufinancován městem Otrokovice, Zlínským krajem a grantovým programem Partnerství OSA.

Kroměřížsko

Šperkařský festival a rukodělné trhy v Kroměříži

KDY: sobota 23. října 2021 od 9 do 18 hodin, neděle 24. října 2021 od 9 do 17 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: vstupné dospělí 80 Kč, důchodci nad 65 let, ZTP 40 Kč, děti do 150 cm, ZTP/P + doprovod zdarma

Návštěvníci se mohou těšit na unikátní prodejní výstavu šperků, kovové a skleněné bižuterie, zirkonia, drahých kamenů a minerálů. Milovníci kreativní tvorby mají jedinečnou příležitost vidět a koupit handmade výrobky předních českých firem. Pro širokou veřejnost je jako doprovodný program připravena dvoudenní ochutnávka českých a moravských vín spojená s prodejem produktů tuzemských výrobců uzenin, sýrů a pochutin.

ŠPERKAŘSKÝ FESTIVAL A RUKODĚLNÉ TRHY.Zdroj: Výstaviště Kroměříž

Misijní pečení perníčků a Misijní neděle ve Zdounkách

KDY: sobota 23. října a neděle 24. října

KDE: Zdounky

ZA KOLIK: vstupné zdarma

V sobotu 23. října se koná od 14 hodin Misijní pečení perníčků na faře ve Zdounkách. V Kostele Nejsvětější Trojice ve Zdounkách od 17. hodin růženec, poté mše svatá a po ní svědectví Kláry Sobotkové o zkušenosti z projektu ADOPCE NA BLÍZKO a z misií v Kongu.

Misijní neděle 24. října - čeká vás mše svatá v 10.30 hodin v kostele. "Děti ať přijdou na mši v oblečení, které je typické pro některou zemi ve světě. Po mši proběhne u kostela akce MISIJNÍ KOLÁČ," zvou pořadatelé.

S tvojí dcerou ne - pohnuté divadlo Loukov

KDY: pátek 22. října od 19 hodin

KDE: Kino Svět Holešov

ZA KOLIK: vstupné 90 Kč



MKS Holešov zve na další představení Pohnutého divadla Loukov S tvojí dcerou ne, které je připraveno na 22. října 2021 v 19 hodin v Kině Svět Holešov. Loukovští ochotníci na zámeckém nádvoří vystoupili již v červenci s komedií Paní Plukovníková. Tentokrát přijedou s gejzírem krkolomných situací, trapasů a humorných scén. Pod režijním vedením Miroslavy Koutné se představí Jakub Olivík, Pavlína Pořízková, Laďka Kaďůrková, Martin Koutný, Katka Vališ, Josef Koutný a Iva Rýparová. Krize středního věku je dost ošemetná věc, kterou prošel jistě nejeden manželský pár. A teď si představte, co asi tak může nastat, když se k takové midle lives crises připočte až příliš akční a sečtělá manželka, její pohledná dospívající dcera, zmatený lupič a v neposlední řadě nic netušící přítel! Podpořte ochotnické divadlo a přijďte. Těšíme se na vás s loukovskými herci. (dap)

Valašsko

Všesvatský jarmark

KDY: v pátek 22. října a v sobotu 23. října 2021

KDE: náměstí v Rožnově pod Radhoštěm



Všesvatským jarmarkem ožije v pátek 22. října a v sobotu 23. října náměstí v Rožnově pod Radhoštěm. Připraven je také bohatý doprovodný program, v němž vystoupí v pátek cimbálová muzika Aldamáš, zpěvačka Lucie Redlová & Garde, Navalentym & Yarka. V sobotu je pak na programu cimbálová muzika Javořina nebo dechová hudba Rožnovanka.

Program: Pátek 22. října: 10 hodin - cimbálová muzika Aldamáš, 16.30 hodin - slavnostní zahájení, Lucie Redlová & Garde, 18 hodin - Navalentym & Yarka. Sobota 23. října: 10 hodin - cimbálová muzika Javořina, 12.30 hodin - dechová hudba Rožnovanka

Uherskohradišťsko

V Uherském Hradiště vypustí na nebe draky

KDY: v sobotu 23. října 2021 od 14.30 hodin

KDE: Uherské Hradiště

Zveme vás na DERFLANSKOU DRAKIÁDU pořádanou 23. října v 14.30 hodin v městské části Uherské Hradiště - Sady na fotbalovém hřišti. Děti se můžou těšit na spoustu her a sladkých odměn. Chybět nebude ani soutěž o nejhezčí a nejlétavější draky.

Stromy pro Rochus 2021

KDY: v sobotu 23. října od 14 hodin

KDE: skanzen Rochus v Uherském Hradišti

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

"Ve vzduchu je cítit vůně podzimu a nám tak začíná čas teplých svetrů, čajů v termosce i procházek v přírodě. Přijďte si do Parku a skanzenu Rochus užít atmosféru podzimu v sobotu 23. října od 14 hodin na 11. ročník akce Stromy pro Rochus. Hlavním tématem sobotního odpoledne budou především ovocné stromy a jejich význam a využití. Každoroční výsadba dřevin s veřejností proběhne od 14 do 15 hodin v areálu Parku Rochus. Společně se sejdeme ve 14 hodin před budovou recepce skanzenu. Od 15 hodin je pak pro návštěvníky připravena prohlídka sadů starých ovocných odrůd s průvodcem," lákají pořadatelé.

Návštěvníci mohou na akci ve skanzenu ochutnat domácí povidla od paní Zuzany Čevelové z Jarošova nebo čerstvě vylisovaný mošt z jablek. Se Zdeňkem Vaculíkem se v usedlosti z Boršic pobavíte o pálení slivovice a o tom, jak správně založit kvas. Stanice ochrany fauny Hluk představí návštěvníkům život okřídlených dravců a sov a Přírodovědné centrum Trnka je zasvětí do života na stromech. "Pro děti i dospělé budeme mít připravenou kreativní dílnu z přírodnin. Zatímco děti budou dlabat dýni nebo vyrábět létajícího draka, vy si můžete vytvořit přírodní věnec, který vám doma bude dělat velkou parádu. A využijeme pouze to, co nám příroda a Rochus nabízí,“ zve do tvořivé dílny všechny návštěvníky produkční Veronika Žídková. "Pokud bude sobota větrná a počasí nám to dovolí, budeme na kopci pouštět draky," dodává.

Dýňobraní

KDY: v sobotu 23. října 2021 od 15 hodin

KDE: Kunovice

Přijďte si vyrobit podzimní dekorace. Jedná se o akci pro celou rodinu v Areálu Jízdy králů Kunovice. Co vás čeká? - řemeslné dílničky pro malé i velké, -

dlabání a vyřezávání dýní (možnost zakoupení dýně na místě za symbolický poplatek), - s sebou můžete přinést dýňové dobroty z vlastní kuchyně (buchty, sušenky, chléb a jiné). Bude probíhat vzájemná ochutnávka a výměna receptů.

Dýňobraní.Zdroj: Deník/archiv

Máme pro vás i tipy z okolního kraje

Vojenské opevnění ovládne historie

KDY: sobota 23. října od 13.30 hodin

KDE: vojenské opevnění Šance, Jakubčovice

Návštěvníky čeká slavnostní otevření nových atraktivit u rozhledny a vojenského opevnění Šance s kulturním programem, zaměřeným na historickou tématiku. V programu bude mimo jiné též ukázka zbraní z dob prusko – slezských válek. Kulturní program bude v režii hradecké pobočky Klubu vojenské historie při Matici slezské.

Ostrava žije vínem 2021

KDY: sobota 23. října od 12 hodin

KDE: Národní zemědělské muzeum - Muzeum potravin a zemědělských strojů, Ostrava-Vítkovice

ZA KOLIK: vstupné 199 Kč



Užijte si den plný vína v industriálním prostředí v Dolní oblasti Vítkovice, konkrétně v Národním zemědělském muzeu! Svá vína přijede představit 16 moravských i zahraničních vinařství. Samozřejmě nebude chybět skvělé občerstvení a hudební vystoupení. Festivalem nás provede známý moderátor Kuba Ohnutek. Hudební vystoupení si pro vás připravily kapely Coincidence, Tři vykřičníky, Cimbálová muzika Úsměv a Folklórní soubor Hlubina!