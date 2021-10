Ovčácký den v Bílých Potokoch s Vojtou Molkem a jeho družinou

KDY: sobota 9. října od 14 hodin do večera a v neděli celý den

KDE: Valašskokloboucko

Akce bude v sobotu 9. října od 14 hodin do večera a v neděli celý den. "Uvidíte umění pastvy s ovčáckými psy, děti se povozí na koníčkoch. Prohlédneme si podzimní rezervaci. Vezměte si něco dobrého k ohníčku, čaj vaříme na místě," lákají pořadatelé.

Diskotéka se zvířátky

KDY: neděle 10. října od 15 do 17 hodin

KDE: Masters of Rock Café ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné: 90 Kč dítě / 40 Kč dospělý

Klasická podzimní akce Diskotéka se zvířátky se letos uskuteční na novém místě, a to v Master of Rock Café vedle obchodního centra Čepkov. Letošní diskotéka bude na téma Malé, velké králoství hmyzu. Pořadatelé se budou těšit na spoustu malých berušek, broučků, motýlku a dalších masek (pokud nemáte nebo nechcete být v masce, nevadí, dresscode je na vás). Těšit se kromě dobré zábavy a tance můžete třeba na tvořivou dílnu, na malování na ruku či taneční a pohybové hry.

Diskotéka se zvířátky.Zdroj: Deník/repro

Kvalifikační utkání na ME v házené žen: Česko x Chorvatsko

KDY: vstupné 100 Kč

KDE: sportovní hala DATART ve Zlíně

Zlínský krajský svaz házené srdečně zve na kvalifikační utkání na ME 2022 v házené žen. Házená je zpátky a konečně si ji opět můžete vychutnat přímo v hale! České reprezentantky čeká nelehký boj o účast na EURU 2022. Podpořte je 10. října ve Zlíně v zápase proti Chorvatsku, který může v konečném součtu kvalifikace rozhodnout o mnohém!

Házená. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/repro

Kroměřížsko

FLORIA DUŠIČKY 2021 v Kroměříži

KDY: pátek 8. až neděle 10. října 2021

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: základní vstupné 100 Kč, děti do 150 cm zdarma, důchodci nad 65 let 80 Kč, držitelé ZTP 80 Kč, držitelé ZTP/P zdarma, členové ČZS 80 Kč

Čeká vás celostátní prodejní výstava pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Nakoupíte vše potřebné pro dům a zahradu. A co vás čeká dále?

Podzimní prodej ovocných stromů, keřů či smutečních věnců

Výstava svazu Zahrádkářů vytvořená z výpěstků ovoce a zeleniny

Unikátní expozice Umění se rozloučit a vzpomínat

Krajská chovatelská výstava drobného zvířectva a závody v králičím hopu - Floria Hop

Vystoupí Cimbálová muzika Notečka a Cimbálová muzika Vergariovci

Burčák, kvalitní víno a pohodová atmosféra

Floria Dušičky.Zdroj: Výstaviště Kroměříž

Pojďme zalesnit Hostýnské vrchy

KDY: sobota 9. října od 10 hodin do 15 hodin

KDE: Rajnochovice



Arcibiskupské lesy a statky pořádají plánovanou veřejnou výsadbu stromů pod názvem Pojďme zalesnit Hostýnské vrchy. Akce se koná v sobotu 9. 10.2021 od 10 hodin do 15 hodin v Rajnochovicích, U Chaloupky. Zapojte se i vy do boje s kůrovcem a buďte součástí založení nového lesa. Drobné občerstvení pro dobrovolníky zajištěno.

Burčákový pochod

KDY: sobota 9. října od 13 hodin

KDE: Količín a Rymice

Zveme vás na Burčákový pochod, který se koná v sobotu 9. října od 13 hodin. Start je v Količíně (sportovní areál), cíl v Rymicích (bistro). Po cestě bude několik občerstvení s burčákem a vínem ze Slovácka. Trasa bude vedena po značeném úseky humny.

Uherskohradišťsko

Setkání broučků s lampiónky

KDY: pátek 8. října od 18 hodin

KDE: Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti

Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti pořádá v pátek 8. října 2021 v 18 hodin v ČÍTÁRNĚ Knihovny BBB 22. Setkání broučků s lampiónky. Těšit se můžete na pohádku O žluté bundě s pokaženým zipem v podání Davida Vackeho a Jirky Hejcmana a na převratná kouzla kouzelníka Jirky Hadaše. Po programu rozsvítíme své lucerničky, světýlka a baterky a společným průvodem se vydáme ke kašně na Masarykově náměstí.

Jarošovský oktoberfest

KDY: sobota 9. října od 13 hodin

KDE: Jarošovský pivovar v Uherském Hradišti



"Přijďte sa pobavit, pořádně si zabékat a společně pozvednout tradiční tupláky do areálu Jarošovského pivovaru v sobotu 9. 10. 2021," lákají pořadatelé. Zahraje cimbálová muzika CM Pavla Štulíra, skupina Tabák (Kabát Revival) a těšit se můžete také na mladou rockovou skupinu Křídla. Společně narazíte letošní speciál - Jarošovský Doppelbock 18%. Na čepu budou nejen originální pivní speciály, ale i klasika jako je Jarošovský Jura 11%, Ležák 12%, Šohaj 14% a Desítka 10%. Kromě piva budou v nabídce tradiční preclíky a klobásky. Programem a pivními soutěžemi provází David Vaculík.

Valašsko

Na pytlácké stezce

KDY: od 9. října 2021 do 16. ledna 2022

KDE: Zámek Vsetín

Muzeum regionu Valašsko vás zve na novou výstavu, která vás pozve do historie pytláctví na Valašsku. Dozvíte se zajímavé informace o zbraních a způsobech lovu, nejznámějších odhalených případech a třeba i pytláckých pověrách.

Pytláctví bylo v minulosti na Valašsku hojně rozšířené a na pytláka šlo narazit skoro v každé vesnici, ostatně i dnes úplně nevymizelo. Výstava se zabývá minulostí pytláctví v regionu, a to hlavně v 19. a do poloviny 20. století, kdy byl výskyt pytláků nejhojnější. Návštěvník si mimo informací o historii pytláctví může prohlédnout raritní pytlácké zbraně, pasti, vábničky či poznat minulost lovné zvěře na Valašsku. Mimo pytláctví se výstava částečně zabývá i čižbou, které byla v minulosti v regionu také hojně rozšířena.

Na pytlácké stezce.Zdroj: Deník/repro

Výstava živých hub Lešná

KDY: do 31. října 2021

KDE: Zámek a park v Lešné

Sbíráte rádi houby? Zajímá vás, se kterými, mnohdy i velmi vzácnými druhy se můžete setkat v našich lesích a loukách? Přijďte se podívat na Výstavu živých hub do zámku v Lešné u Valašského Meziříčí. Součástí je i výstava fotografií i mykologická poradna a lektorské programy pro školy.

DOPROVODNÝ PROGRAM:

Výstava fotografií hub: 5. – 31. 10. 2021 – přijďte se pokochat krásnými snímky Jiřího Nováka, Mykologická poradna: čtvrtek 7. 10. 2021, 13 - 16 hodin – chcete se poradit či pochlubit se svým houbařským úlovkem? Na zámku v Lešné na vás bude čekat odborník na slovo vzatý.

Není houba jako houba – lektorský program pro žáky mateřský, základních a středních škol.

Výstava živých hub Lešná.Zdroj: Muzeum regionu Valašsko

Farmářské trhy Vsetín

KDY: sobota 9. října od 7 hodin

KDE: Dolní náměstí ve Vsetíně

ZA KOLIK: vstupné zdarma

Nenechte si ujít Farmářské trhy Vsetín. Čekají vás výrobky z výhradně domácích farem. S láskou pěstované a vyráběné potraviny, které by neměly na vašem stole chybět! Zastavte se na Dolním náměstí ve Vsetíně, kde pro vás Dům kultury a Město Vsetín připravili Farmářské trhy 2021. Od 7. hodiny ranní zde můžete zakoupit kvalitní potraviny od regionálních farmářů, pěstitelů a výrobců. Možnost nákupu z domácí produkce bude mít veřejnost celkem jedenáctkrát – každou druhou sobotu až do 23. října.

O princezně, která ráčkovala

KDY: sobota 9. října od 16 hodin

KDE: velký sál Kulturního zaření Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: vstupné 130 Kč



Pohádka na motivy známé televizní předlohy o princezně, která si zakládala na své urozenosti, je plná humoru i melodických a vtipných písniček Zdeňka Rytíře. Na první pohled se zdá, že je to obyčejné království. Ale opak je pravdou! V tomhle království je něco v nepořádku. Princezna Karolínka je rozmazlená, rádce je vychytralý a zrádný, a královnu sužuje hypochondrie. To však není nejpodivnější. Všichni ráčkují, protože to princezna považuje za znak urozenosti a vznešenosti. A tak nezbývá, aby syn chůvy, zahradník Kryštof, vzal rozum do hrsti a napravil princezně hlavu.

O princezně, která ráčkovala.Zdroj: Deník/repro

Bulharsko: Od všeho trochu

KDY: pátek 8. října od 19 hodin

KDE: Hvězdárna Vsetín

ZA KOLIK: plné vstupné 50 Kč, snížené 40 Kč, rodinné 100 Kč

Na výpravu za krásami Bulharska s cestovatelem Honzou Husákem vyrazí účastníci setkání, které proběhne v pátek 8. října od 19 hodin na Hvězdárně Vsetín. Čeká vás poutavé povídání s osobními postřehy i spousta krásných fotografií. "Podnikneme trek v pohoří Rila a Pirin, navštívíme nejvyšší horu Balkánu i mramorovou pyramidu Vichrenu, budeme obdivovat jeskyně, kláštery i historická města Tarnovo, Melnik a Sofia. A na závěr si užijeme pohodu na černomořské riviéře," lákají pořadatelé.