Vojtech Szabó Jazz Band a jeho SZABOTAGE

KDY: pátek 30. července, od 19 hodin

KDE: Zlín, nádvoří zámku Zlín

ZA KOLIK: 140 korun dospělí, senioři 100 korun

Na nádvoří zlínského zámku vystoupí fenomenální akordeonista Vojtěch Szabó. Akce má upozornit na jeho nové album, které v rámci svého pátečního vystoupení představí. Jeho hostem bude zpěvačka a hudebnice Eliška Lajdová. „Vstupenky budou v předprodeji na pokladně expozice Malý svět poznání v prvním patře zámku Zlín od úterý až do neděle, vždy v čase od 14 do 18 hodin,“ uvádějí pořadatelé. Program, který vypukne v 19 hodin, zahrnuje mimo jiné i tvorbu Djanga Reinhardta. Vojtech Szabó řadí do svého repertoáru i světové popové hity či vážnou hudbu upravenou do swingové podoby. (koc)

Vojtěch Szabó Zdroj: archiv V. Szabó

Pivní slavnosti Lužkovice

KDY: pátek 30. července až sobota 31. července

KDE: Lužkovice, fotbalové hřiště Lužkovice

ZA KOLIK: pátek 180, sobota 250, dvoudenní 400 korun



Máte chuť na dobré čepované pivo? Jestli vaše odpověď zní ano, nenechejte si ujít 14. ročník Pivních slavností v Lužkovicích, které se konají v areálu fotbalového hřiště. Slavnosti začínají již od pátku a slibují opravdu nabitý program. Vaše chuťové pohárky jistě ocení výběr z až 50 druhů piv a celou akci skvěle hudebně okoření po oba dny hvězdné kapely.



V pátek zahraje skupina Ranvej a FOCUS rock, v sobotu pak ABBA Revival, Queen Mania, Revival Rammstein a Cindy Rock. Pořadatelé s programem mysleli pochopitelně i na děti, pro které nachystali velkou dětskou show spolu s diskotékou. Pokud tedy nemáte ještě plány na víkend, pak pivní slavnosti budou to pravé ořechové.

Roztančený PARket

KDY: pátek 30. července, od 18 hodin do 22 hodin

KDE: Zlín, park Komenského

ZA KOLIK: zdarma

Já v tvých letech protančil na plese troje střevíce. Poznáváte i vy hlas krále z Popelky, který vytýkal mladému princi, že si nechce zatancovat? Vy si nenechte nic vytýkat, ani se nenechávejte pobízet a přijďte to v pátek rozjet do zlínského parku Komenského. Od 18 do 22 hodin bude v parku Komenského za zadní částí bývalé knihovny probíhat taneční večer pod vedením Jany Norkové z Tanečního studia Jana. V parku si budete moct vyzkoušet nejrůznější taneční styly. Součástí večera bude i výuka samotných tanců. (koc)

Park Komenského.Zdroj: Deník / Jan Karásek

Vlčkovská lávka

KDY: sobota 31. července, od 14 do 18 hodin

KDE: Vlčková, areál Koliby ve Vlčkové

ZA KOLIK: zdarma



Legendární přejezd Vlčkovské lávky je opět tady! Přijďte, a i vy se pokuste zdolat suchou nohou lávku, která je 36 metrů dlouhá a široká pouhopouhých 25 centimetrů. Soutěž v přejezdu lávky nad hladinou místního rybníka na jízdním kole je vyhlášenou atrakcí, která láká účastníky z celého kraje. Od 13 hodin bude probíhat zápis závodníků a od 14 hodin vypukne samotné klání. Recesistních klání bude však mnohem víc. Můžete se těšit například na soutěž držení pivního sudu v natažených rukou. Nebojte se s sebou vzít i děti o zábavu nebude nouze! (koc)

V Březnici zvou na letní kino

KDY: pátek 30. a sobota 31. července od 21.15

KDE: před TJ Sokol, Březnice

ZA KOLIK: zdarma

Tento pátek a sobotu večer bude prostor před březnickou sokolovnou patřit promítání letního kina. Obec Březnice ve spolupráci s TJ SOKOL Březnice zvou všechny fandy české kinematografie ke shlédnutí loňských úspěšných novinek.

V pátek 30.07.2021 je od 21.15 na programu film natočený podle bestselleru Radky Třeštíkové – Bábovky. V sobotu pak ve stejnou dobu Šarlatán, v hlavní roli s Ivanem Trojanem. Vstup na projekci je zdarma a připraveno je pro návštěvníky i občerstvení.

KROMĚŘÍŽSKO

HolešovMAN

KDY: 31. července (start v 9 hodin)

KDE: Holešov, Zámecké koupaliště Holešov

ZA KOLIK: startovné jednotlivci 500 korun; štafety 1350 korun

Patříte mezi sportovní nadšence, kteří holdují běhu, kolu nebo plavání, ba dokonce v tom lepším případě se oddáváte všem těmto sportům a chcete své síly změřit s dalšími nadšenci? Není lepší příležitosti, kde skloubit příjemné s užitečným, než na triatlonovém závodě HolešovMAN. Od soboty 31. července vypukne již 13. ročník tohoto tradičního klání. Na závodníky čeká 500 metrů plavání v Zámeckém koupališti, 6 kilometrů terénního běhu a 25 kilometrů na horském kole v blízkém okolí areálu. Prezentace účastníků bude probíhat od 6.30 do 8.30 hodin na Zámeckém koupališti a startovní pistole vystřelí přesně v 9 hodin. Závod je rozčleněn na jednotlivé kategorie. Pokud se budete chtít akce zúčastnit připravte si nejen plně zregenerované svalstvo, ale i 500 korun pro jednotlivce a pro účastníky štafety 1350 korun. „Startovné obsahuje účastnickou medaili, měření čipovou technologií, občerstvovačky, jídlo a pití po závodě,“ lákají pořadatelé. (koc)

Holešovman 2020Zdroj: Lidka Polišenská

Polygon

KDY: pátek 30. července od 17 hodin

KDE: Kroměříž, výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: 150 korun, děti do 150 cm v doprovodu dospělé osoby zdarma, ZTP zdarma i s doprovodem



Tohle bude jednoznačně parádní večer. Čtyři hodiny plné desítek písní, které všichni známe. Nejlepší zábavová kapela Polygon, vystoupí v pátek od 18 hodin v areálu Výstaviště Kroměříž. „Akce proběhne pod krytým přístřeškem, takže slunce ani déšť si na nás nepřijde. Samozřejmostí bude čerstvý vzduch, špičkové pivo a výborná nálada!“ lákají pořadatelé. Každý návštěvník bude muset mít podle aktuálních opatření negativní test na Covid-19. Od 17 hodin pořadatelé otevřou dveře areálu. Samotná skupina na pódium nastoupí v 18. hodin a svoje publikum bude bavit přibližně do 22 hodin. (koc)

Ukázky kovářské práce

KDY: pátek 30. července až sobota 31. července, od 9 do 17 hodin s hodinovou pauzou mezi 12. - 13. hodinou

KDE: Holešov, Zemanova kovárna

ZA KOLIK: základní 60, snížené 40 korun

Že řemeslům nezvoní umíráček chtějí ukázat holešovští kováři. Každý prázdninový pátek i sobotu dělají pro veřejnost ukázky své práce. Přijďte se mezi 9. až 17. hodinou podívat na to, jak kováři s láskou a ve výhni tlučou v Zemanově kovárně do kovadliny. Na vstup si připravte 60 korun, snížené vstupné je o 20 korun levnější. (koc)

Historické hry na tvrzi Kurovice

KDY: pátek 30. července až neděle 1. srpna, od 10 hodin

KDE: hrad Kurovice

ZA KOLIK: dospělí 100, děti 50 korun



Kurovickým hradem se opět po roce rozezní fanfáry a svůj tanec s mušketou předvedou i mušketýři. Kuchyní se rozlehne lahodná vůně dobového jídla a nezapomene se ani na historické tance a hudbu. Připraveny budou i prohlídky s průvodcem, na kterých se můžete dozvědět něco málo o historii tohoto místa. Na sobotním večerním programu je cyklus odborných přednášek v útrobách samotného hradu. V neděli navíc po téměř čtyřech stoletích Kurovice opět navštíví vévoda Albrecht z Valdštejna se svým doprovodem. Program je připravený od pátku 30. července od 10 hodin do pozdních nedělních hodin. (koc)



Tvrz Kurovice.Zdroj: Jiří Baran

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Pohádkový les Březolupy

KDY: sobota 31. července, od 13.30 hodin (uzavření vstupu v 17 hodin)

KDE: Březolupy „U Kameňa“

ZA KOLIK: 100 korun / dítě

Za mlhou hustou tak, že by se dala krájet, a dost možná ještě dál, je rybník Hluboček a kousek za ním se stejně jako loni uskuteční Pohádkový les Březolupy. „Zveme tímto nejen všechny děti, ale i rodiče, babičky, dědy, strýce, nesmrtelné tety, aby se přišli 31. července podívat do Březolup ke Kameňu. Na děti tam budou čekat pohádkové bytosti se zapeklitými úkoly a pokud je splní, zlatem se jim odmění,“ uvádějí pořadatelé. Pro děti bude připravené drobné občerstvení, špekáčky i zábavné atrakce, aby si i rodiče mohli na chvilku odpočinout. (koc)

Prvok, Šampón, Tečka a Karel

KDY: pátek 30. července až neděle 1. srpna

KDE: Uherské Hradiště, kino Hvězda

ZA KOLIK: 140 korun



Nenechte si ujít premiéru nové české komedie Prvok, Šampón, Tečka a Karel. Čtyři kamarádi ve středním věku přiznají, že nežijí tak, jak si představovali. A rozhodnou se vyřešit svou krizi provokativní hrou a plněním odvážných úkolů. Prvok, Šampón, Tečka a Karel se pokusí najít v sobě odvahu udělat pořádnou kravinu jako zamlada. Nebo aspoň odvahu za všech okolností říkat to, co si opravdu myslí. Kdo splní úkol, není sráč. Do hlavních rolí režisér Patrik Hartl obsadil Davida Švehlíka, Hynka Čermáka a Martina Hofmanna. Na film láká právě uherskohradišťské kino Hvězda, kam se můžete během víkendu přijít na premiéru podívat. Film je přístupný osobám starších 12 let. (koc)



Patrik Hartl v minulých dnech dával filmovou podobu svému knižnímu bestselleru Prvok, Šampón, Tečka a Karel také v Plzni a jejím okolí.Zdroj: archiv Regionální filmové kanceláře Plzeňského kraje

Prázdniny s medvědem

KDY: sobota 31. července, od 13 do 17 hodin

KDE: Uherské Hradiště, Slovácké muzeum

ZA KOLIK: zdarma

Nevíte, co s dětmi podniknout o víkendu? Zajeďte se v sobotu podívat do Slováckého muzea v Uherském Hradišti, kde budou od 13 do 17 hodin Prázdniny s medvědem. Kde se vzal Brumbálkov? Jak se Brumba učil řemeslu? Na tyto a mnohé další otázky se děti budou snažit během zábavného odpoledne nalézt odpovědi. Za své vědomosti a dovednosti budou bohatě odměněny, dostanou výuční list a připravený bude i foto koutek. Tak neváhejte a přijďte! (koc)

VALAŠSKO

Dny řemesel a kovářů

KDY: víkend 31. července - 1. srpna, vždy od 9 do 18 hodin

KDE: Dřevěné městečko, Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: základní vstupné - 120, snížené 100, dětské 60, rodinné 240 korun

Víkend bude v Rožnově patřit řemeslům, tradičním i méně známým. Jubilejní 30. ročník nabídne vskutku bohatý program, na němž se představí mistři svého řemesla, od tesařů, šindelářů, truhlářů, kameníků, dráteníků, sklenářů, po hrnčíře i dalších řemeslníky. Navíc se v Dřevěném městečku setkají kováři z celé České republiky s ukázkami své mistrovské práce na patnácti výhních.

Samozřejmostí bude možnost si po oba dny jednotlivá řemesla také vyzkoušet. U kovářů si můžete například sami ukovat hřebík nebo vypálit logo Dne řemesel do dřevěné destičky. Pro děti i rodiče bude připraven i bohatý doprovodný program, nejrůznější soutěže v řezání kulatiny, zatloukání hřebíků, nebo třeba ve stavění vatry či v jízdě s trakařem a mnoho dalšího. Těšit se můžete i na dřevěné skládačky.

Pořadatelé slibují také podívanou s vůní benzínu - Z muzejních depozitářů budou vystaveny a uvedeny do chodu benzínové stroje a lokomobila.

Akci hudebně okoření také skvělá hudba. V sobotu se od 15 hodin těšte v Komorním amfiteátru na Moravskou veselku. V neděli ve stejný čas a na stejném místě pak zahraje skupina YO YO BAND. Podrobný program najdete zde.

Dny řemesel a setkání kovářů ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, sobota 1. srpna 2015Zdroj: DENÍK/Michal Burda

Tylovická pouť

KDY: neděle 1. srpna od 7.30

KDE: kostel Všech svatých v Rožnově pod Radhoštěm, u kříže a výletiště Na Dolině - Tylovice



Nemáte plány na neděli? Dorazte třeba na tradiční Tylovickou pouť. V 7.30 vše začne hudebním budíčkem v Tylovicích u kříže pod vedením Rožnovanky. Bude následovat řazení do průvodu a odchod do kostela Všech svatých v Rožnově pod Radhoštěm, de se uskuteční od 8.15 mše svatá za putníky z Tylovic. Od 9.50 bude následovat program u Kříže v Tylovicích a budete si moct zazpívat s rožnovskýmim ogary a to vše za doprovodu cimbálu Jana Macha. Od čtvrt na dvanáct se můžete těšit na příjemné posezení na výletišti Na Dolině, kde bude čekat skvělý pouťový guláš, dobroty z grilu, a také parádní program, který připraví tylovičtí dobrovolní hasiči. Děti jistě ocení skákací hrad a spoustu her. Tak určitě dorazte, bude to stát za to.

Meziříčská muzejní noc

KDY: pátek 30. července od 19 hodin

KDE: Nádvoří zámku Žerotínů, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: vstup zdarma

A je to tady. Jedna z top událostí na Valašsku, v pořadí již 11. ročník Meziříčské muzejní noci je opět tady a nabízí opravdu bohatý a pestrý program, který si užijí všichni napříč věkovým spektrem účastníků. Během pátečního večera a noci si vychutnejte jedinečnou kulturní akci a nechte se unést netradičním putováním za dobrodružstvím a zábavou.

Letoční ročník návštěvníkům nabídne a hlavně otevře dokořán na pětadvacet místních institucí, přičemž hlavní program a zahájení proběhne na nádvoří zámku Žerotínů od 19 hodin. I letos je pro vaše unavené nohy připraven Noční express - silniční vláček, který vás proveze mezi jednotlivými institucemi. Hlavní nástupní zastávka bude na II. nádvoří zámku Žerotínů (nástupiště MHD).



Seznam zapojených institucí:

Moravská gobelínová manufaktura, Muzejní a galerijní centrum, Muzeum valašských strašidel SVČ Domeček, Městská knihovna, Evangelický kostel, Kino Valmez, Hvězdárna, Kulturní zařízení, T. J. Sokol, Vrtule – Svět her a poznání, Muzeum řeznictví, Základní umělecká škola B-Art, Galerie Krásno, Prostor, Kostel Nejsvětější Trojice Muzea regionu Valašsko, Gymnázium Františka Palackého, Galerie Kaple, M-klub, Galerie Sýpka, Zrní design shop a Turistické informační centrum.

Určitě si nezapomeňte v Turistickém informačním centru vyzvednout svůj muzejníček na střádání razítek, nebo nálepek z navštívených organizací. Když pak vyplněný muzejníček předložíte v Turistickém informačním centru získáte drobnou odměnu. (Minimální počet je deset razítek).

Vybíráme z programu:

Zavítat můžete třeba do kina Valmez na sérii animovaných kraťasů. Od 21 hodin pak proběhnou prohlídky dílen v Moravské gobelínové manufaktuře a ve 23 hodin pak noční prohlídka zámeckého patra s historikem Pavlem Lasztoviczou. Podrobný program najdete zde.

Zámek Žerotínů ve Valašském Meziříčí.Zdroj: Josef Beneš

Veteráni projedou Valašskem

KDY: sobota 31. července od 7 hodin, star závodu od 10 hodin

KDE: sídlo Autoklubu - Svazarmovská 865, Rožnov pod Radhoštěm, start 1. etapa - Rožnov, 2. etapa - přehrada Bystřička



Pokud milujete historické veterány, pak si určitě nenechte ujít jejich sobotní pré na Valašsku. V pořadí již 27. ročník odstartuje již v 7 hodin ráno před sídlem Autoklubu v Rožnově pod Radhoštěm, kde proběhne prezentace a technická přejímka. V 10 hodin pak odstartuje 1. etapa závodu, která povede z Rožnova až na přehradu Bystřička. Odtud pak bude pokračovat 2. etapa, která bude odstartována ve 13 hodin a jejímž cílem se stane Hutisko-Solanec. V 15 hodin bude následovat vyhodnocení.

Červencová zábava v Ratiboři

KDY: pátek 30. července od 20 hodin

KDE: myslivecký areál v Červených, Ratiboř

Chcete si užít páteční večer plný muziky a skvělé atmosféry. Zavítejte do Ratiboře, kde místní myslivecký areál rozezní od 20 hodin předkapela Infinity. Od 21.30 vám pak rozproudí hudební krev v těle skupina Reflexy. Tak neváhejte, vezměte svou drahou polovičku či přátele a užijte si skvělý večer.

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ TIPY ZE SOUSEDNÍCH KRAJŮ

Plumlovský zámek zaplní šermíři

KDY: sobota 31. července – neděle 1. srpna, vždy od 10 hodin

KDE: nádvoří zámku, Plumlov

ZA KOLIK: plné vstupné 90, děti od 6 do 15 let za 50, rodinné 250 korun

Prázdniny jsou přesněv půlce. Pokud máte pocit, že jste toho zatím moc nezažili, vezměte rodinu či přátele a dorazte o víkendu na zámek Plumlov. Na zdejším nádvoří se vám představí šermíři v plné zbroji.Těšte se na umění skupin historického šermu Malleus z Plumlova, Armet z Vyškova či SHŠ Bohemica Sanguisz Prahy.

Víkend bude laděn do středověkých kulis a užijete si také nejrůznější vystoupení v podobě soubojů, tanců, turnajů i střelby z palných zbraní a také ohňovou show, která bude tradičně probíhat ve sklepení zámku. Nebude pochopitelně chybět ani výstava zbrojí a zbraní, které si budete moci detailně prohlédnout. Občerstvení na akci bude zajištěno, takže jistě potěšíte nejen své oči a uši, ale také své chuťové pohárky. Nádvoří zámku se otevírá po oba dny přesně v 10 hodin dopoledne. Pro děti mají pořadatelé připraven bohatý program v podobě nejrůznějších soutěží. Tak neváhejte a užijte si víkendovou šermířskou akci v malebném Plumlově. Bude to stát za to.

Plumlov zahájí sezónu bohatým programem s drátenickým jarmarkem, kejklíři a šermířiZdroj: Deník / Trunda Jiří

Posedlí Dakarem

KDY: sobota 31. července od 13 do 17 hodin

KDE: Přerovská rokle

ZA KOLIK: od 299 korun, vstupenky ZDE, děti do 12 let mají vstup na akci ZDARMA



Kompletní tým Big Shock! Racing, neuvěřitelné příhody, nezveřejněné onboardy z kritických míst, informace ze zákulisí a tentokrát i závodní technika v čele s Frantou a Karlem. Připravte se na pořádnou dávku adrenalinu, svérázný humor a záběry, ze kterých mrazí. Příznivci Dakaru si užijí osobité vyprávění přímých účastníků legendárního dálkového závodu, jízdy, dokument z letošního ročníku nebo možnost prozkoumat kompletní flotilu týmových dakarských strojů, které budou divákům na místě k dispozici.

2. Štramberský Buskerfest

KDY: sobota 31. července a neděle 1. srpna

KDE: v ulicích Štramberka

ZA KOLIK: co hodíte umělcům do klobouků

Po loňském úspěchu prvního ročníku se do Štramberka opět chystají pouliční umělci na 2. Štramberský Buskerfest. O prostředním prázdninovém víkendu ožijí štramberské uličky nejen hudbou mnoha žánrů, ale narazíte také na divadelníky, akrobaty, kreslíře a možná i na „živou sochu“. Proč hrají na ulici a ne někde v sále, jak by se slušelo? Inu: pouliční umění je svébytnou disciplínou. Už dávno není považováno za žebrání, naopak: na ulicích mnoha světových měst narazíte na opravdové špičky nejrůznějších uměleckých oborů. Loni jsme se pokusili přitáhnout tyto umělce i k nám, protože Štramberk je se svým geniem loci pro buskery (jak se pouličním umělcům říká) jako stvořený. A funguje to! Buďte letos u toho!

Oproti loňskému ročníku bude Buskerfest dvoudenní. Program, jak plyne z podstaty věci, bude do poslední chvíle otevřený: nejsou přesné časy vystoupení ani kompletní seznam účinkujících, protože může vystupovat kdokoli, kdekoli a kdykoli. Naším cílem není udělat festival s přesným line-upem, ale otevřít brány Štramberka autentickému umění „teď a tady“. Pro diváky je v tom tedy kus dobrodružství, projít se městem, potkávat umělce, zastavit se u těch, kteří vás zaujmou, a ocenit je mincemi či bankovkami do jejich klobouků.

Přesto ale můžeme už teď prozradit několik „třešniček“. Adrenalinový zážitek slibuje francouzsko-české klaunské duo tYhle s programem Les Fantomes; jevištěm se jim stane město samo, nebuďte proto překvapeni, když se objeví nad vašimi hlavami. Velmi netradičně může na ulici vyznít klavírní vystoupení skladatele a dirigenta Jiřího Najvara, kterého jinak můžete potkat spíše ve fraku v čele filharmonie. Z domácích umělců účast přislíbila Dobová hudba Devětsil, která je do štramberských kulis jako stvořená, nebo třeba přední herecká hvězda našeho města, Aleš Švondrk. Stejně jako loni se můžete těšit na karikaturistu Václava Šípoše. Na sobotní večer chystáme jako bonus doprovodný program s pracovním názvem „Štramberské dvorky“: několik umělců, které přes den spatříte na ulici, vystoupí večer i v samostatném vystoupení.

Město Štramberk.Zdroj: Jiří Baran