Noční prohlídka hradu Malenovice

KDY: sobota 17. července od 19 do 23 hodin

KDE: hrad Malenovice

ZA KOLIK: vstupné jako na běžné prohlídky (120 Kč základní, 80 Kč snížené, 50 Kč děti 6-15 let, 100 Kč rodinné 2+3)

Zveme vás na komentované prohlídky hradu s průvodcem v tajemné noční atmosféře s několika kratochvilnými zastaveníčky na prohlídkové trase. Oproti předchozím létům je letos NUTNÁ REZERVACE na hrad: malenovice@muzeum-zlin.cz nebo telefonicky na 577 103 379. Prohlídky začínají v 19, 20, 21 a 22 hodin. Délka prohlídky je cca 50 minut.

Noční hrad Malenovice.Zdroj: Deník/repro

Není němý. Užijte si koncert kapely ze zapadlých vesnic Bílých Karpat

KDY: sobota 17. července od 19 hodin

KDE: Kavárna Gulliver ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



V kavárně Gulliver se můžete těšit na koncert kapely ze zapadlých vesnic Bílých Karpat. Kapelu Není němý tvoří dva přátelé - Juroslav Šedivec a Neruda Staněk. Tvoří hudební skládanku, jejíž každý kousek má svou jedinečnou barvu, tvar a dohromady vzniká kaleidoskop nálad a pocitů.

Zlínské filmové léto: Čeká vás film Štěstí je krásná věc

KDY: sobota 17. července od 21.30 hodin

KDE: fotbalové hřiště Příluky

ZA KOLIK: zdarma

Statutární město Zlín a FK Příluky vás srdečně zvou na Zlínské filmové léto. Promítat se bude film ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC (CZ 2020). Občerstvení zajištěno. Pro vaše pohodlí s sebou vezměte deky. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.

A o čem film je?

Výhra balíku peněz v loterii člověku rozhodně změní život. Otázka je, jak…Čenda s Janou nemají v životě na růžích ustláno. Oba jsou nezaměstnaní, Čenda má dluhy všude, kam se podívá, a nejčastější návštěvou u nich je exekutor. To ale změní farářem požehnaný loterijní tiket. Pohádková výhra 176 milionů korun otevírá dvojici dveře do velkého světa neomezených možností. Ale také ke spoustě nových kamarádů, kteří by si z výhry rádi ukrojili pořádný kus. A i když se to některým podaří a vztah téhle dvojice to nabourá, přece jen na konci zjistí, že největší výhrou v životě je láska…

Film Štěstí je krásná věc.Zdroj: Deník/repro

KROMĚŘÍŽSKO

Chovatelské trhy v Kroměříži. Nakoupíte tam nejen okrasné ptactvo

KDY: neděle 18. července 2021 od 6 do 10 hodin

KDE: výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: základní vstupné 40 Kč, děti do 150 cm, držitelé ZTP a ZTP/P zdarma

Nakoupíte okrasné ptactvo, drůbež, králíky, holuby a jiná drobná zvířata. Samozřejmostí je i široká nabídka krmiv, vitamínů a dalších potřeb pro chovatele. Akce se koná pravidelně každou třetí neděli v měsíci. Otevřeno je od 6 do 10 hodin.

Chovatelská výstava.Zdroj: Deník/archiv

Prázdninové poježdění v Rajnochovicích

KDY: pátek 17. a sobota 18. července od 9 do 17 hodin

KDE: Rajnochovice

ZA KOLIK: vstupné dospělí 50 Kč, děti 30 Kč, děti do 2 let zdarma



Spolek pro obnovu Rajnochovické lesní železnice srdečně zve na Prázdninové poježdění, které se bude konat 17. a 18. července 2021 od 9 hodin do 17 hodin. Těšit se můžete například na svezení vláčkem, taženým lokomotivami typu BND 30, BN 30U a DH 70 nebo na fotokoutek. Chybět nebude ani občerstvení: grilované speciality, pivo či nealko nápoje.

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Užijte si koncert kapel Hrozně + Revolt Blues

KDY: pátek 16. července od 19.30 hodin

KDE: atrium kina Hvězda v Uherském Hradišti

V pátek 16. července zavítá do Uherského Hradiště brněnská alternativní skupina Hrozně, kterou předskočí hradišťský, neméně alternativní spolek zvaný Revolt Blues. Hrozně hrají alternativní rock ovlivněný minimalismem, folkem a mnoha dalšími směry. Místem konání je atrium kina Hvězda, začátek je v 19.30 hodin.

Koncert kapely Hrozně.Zdroj: Deník/repro

Africké trhy v Uherském Hradišti

KDY: pátek 16. července od 9 do 16 hodin

KDE: Masarykovo náměstí v Uherském Hradišti



Do Uherského Hradiště se už 16. července vypraví to nejlepší přímo ze ? Afriky! Přijďte na Masarykovo náměstí ochutnat skvělé tropické ovoce, které pro vás pěstují drobní ugandští farmáři. Všechno je tak akorát zralé, zaručeně čerstvé a bez jakékoli chemie.

VALAŠSKO

Prázdninové čarování s Muzeem regionu Valašsko

KDY: čtvrtek 15. a pátek 16. července, od 9 do 15 hodin

KDE: zámek Vsetín

ZA KOLIK: vstupné 40 korun za osobu na den, pro děti do 3 let vstup zdarma

Rádi tvoříte, bádáte a pátráte? Pak dorazte v pátek či sobotu na vsetínský zámek. Užijete si tu po oba dny skvělé akce od výtvarné dílna, pátrání po pokladu, projekce filmů až po zábavné pokusy. To vše a mnohem víc na vás v rámci Prázdninového čarování.

Akce Muzea regionu Valašsko je primárně určena pro rodiny s dětmi, přijít ale může každý, kdo má rád tvoření, dobrodružství a zábavu. „Začínáme vždy v 9 hodin ráno a budeme pro vás k dispozici až do 15 hodin. Je pouze na vás, kdy dorazíte, kolik času u nás strávíte a čemu se budete věnovat. Hlavní je, abyste si to tady příjemně užili,“ vzkazuje kurátor akce Jan Husák. Návštěvníci si mimo jiné budou moct projít výstavy a muzejní expozice včetně vyhlídky na věžu. Podrobnější informace najdete zde.

Prázdninové čarováníZdroj: Muzeum regionu Valašsko, se souhlasem

Rožnovské parní léto je opět tady

KDY: v soboty 17. července, 7. srpna, 18. září

KDE: Valašské Meziříčí nebo Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: dospělý 80 korun, dítě od 6 do 15 let 40 korun



Pokud jste milovníci železnice, pak by vám rozhodně neměly uniknout jedinečné jízdy historickou parní lokomotivou. Stejně jako loni všechny čtyři jízdy Rožnovského parního léta obstará parní lokomotiva Velký Býček alias Tulák s označením 423.041. Jízdní řád je oproti minulým sezonám jen nepatrně pozměněn.



Vlak z Valašského Meziříčí odjíždí v 9.50 a 13.10 hodin, zpět z Rožnova do Valašského Meziříčí pojede v 11.12 a v 15.34 hodin. Pokud se vám termín v červenci nehodí, nesmutněnte a pohlídejte si sobotu 7. srpna, kdy navíc pojede Zpívající vlak, ve kterém pasažérům zahrají na peróně i přímo ve vlaku muzikanti. Jízdenky s rezervací místa k sezení je možné zakoupit u všech pokladních přepážek Českých drah, a. s. Podrobné informace naleznete na webu města Rožnova.



Málo známá parní lokomotiva Velký býček z roku 1828.Zdroj: DENÍK/Alexandra Buršíková

Prožijte odpoledne s folklorním souborem KLAS z Kralic na Hané

KDY: neděle 18. července od 15 hodin

KDE: Dřevěné městečko - Komorní amfiteátr, Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm

Pokud jste si naplánovali výlet za tradicemi a folklórem do vyhlášeného Valašského muzea v přírodě v Rožnově, pak vězte, že v neděli zde své umění, tradice a hlavně tance, písně a kroje představí jedinečný Hanácký soubor písní a tanců Klas z Kralic na Hané na Prostějovsku. Soubor tento rok slaví úžasné jubileum - padesát let svého trvání a setkává se v něm na 40 tanečníků a muzikantů ve věkovém rozmezí od 15 do 100 let.

„Soubor v tanečních a hudebních pásmech zpracovává každodenní i výroční obyčeje, jako jsou dožínky, masopust, přástky, svatba, pásmo odvedenci, pásmo milostných tanců i pásma s názvy Na renko nebo Hospoda. Nedílnou součástí souboru je už od jeho založení Hanácká muzika KLAS. Doprovází tanečníky dospělého souboru, hraje však i k poslechu a volnému tanci. Kroje, v kterých soubor vystupuje, přibližují podobu hanáckých krojů přibližně z období 30. až 40. let 19. století, tak jak je ve svých malbách zachytil malíř Josef Mánes," dozvíme se z popisu na webových stánkách Valašského muzea v přírodě.

Mimoto si zde návštěvníci mohou nakoupit nejrůznější výrobky, od keramiky, dřevěných dekorací, až po sušené ovoce, koření, či bylinné směsi. Tak určitě dorazte a přijďte si vychutnat den plný folklóru a tradic.

Soubor Klas z Kralic na Hané slavil 45. narozeniny. Ilustrační foto.Zdroj: DENÍK/Marcela Žůrková

Koncert dechové hudby Lidečanky

KDY: čtvrtek 15. července od 19 hodin

KDE: Dolní náměstí, Vsetín

ZA KOLIK: zdarma

Stýskalo se vám po živých koncertech a promítání? Pak si zatrhněte v diáři čtvrtky, které budou patřit na vsetínském Dolním náměstí právě kultuře v podobě jedinečných koncertů skvělých kapel, a prostor dostanou i tradiční promítání divácky oblíbených snímků. Akci pořádá DK Vsetín ve spolupráci s městem Vsetín. Od čtvrtku 3. června až do čtvrtku 2. září si po celé tři měsíce budete moci vychutnat celkem 14 koncertů, které budou začínat vždy v 19 hodin a 10 promítání pod širým nebem (začátky vždy od 21.30 hodin). Koncerty Vsetínského kulturního léta a promítání letního kina se uskuteční jen v případě příznivého počasí.

„Koncerty na Dolním náměstí se staly vsetínským fenoménem. Každý navštívily stovky diváků, a to i za nepříznivého počasí. Schody ke knihovně jsou využity jako hlediště a komfortní je také nové pojízdné pódium, a to nejen pro diváky, ale také pro účinkující,“ uvedl k sérii koncertů a promítání místostarosta, Pavel Bartoň.

Tento čtvrtek si vychutnejte jedinečný koncert dechovky Lidečanky, která zahraje valašské, slovácké i české skladby, které potěší vaše uši i duši. Udělejte si hezký večer a vychutnejte si skvělou atmosféru na vsetínském náměstí.

Dechová hudba Lidečanka z Lidečka. Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Michal Burda

Dostaveníčko v zámeckém parku

KDY: pátek 16. a neděle 18. července, vždy ve 12.00, 13.00, 14.00 a 15.00 hodin

KDE: zámek a park v Lešné u Valašského Meziříčí

ZA KOLIK: plné vstupné 50, snížené 30, rodinné 120 korun



Nenechte si ani letos ujít jedinečné kostýmované prohlídky parku v Lešné s příběhem o rodině Kinských. Skvělá atmosféra a nádherné prostředí lešenského parku a zámku bude tím pravým ořechovým, jak skvěle strávit pátek či neděli.



Zatímco loni byl příběh zasazen do období konce 19. století, tentokrát se posunul do období První republiky, kdy zámek obývala poslední generace rodiny Kinských. „Ocitneme se přímo v období námluv a prvních svatebních příprav Marie ,Minki´ Kinské, nejstarší dcery Bedřicha Kinského. Návštěvník se během procházky dozví něco víc o zámeckém parku i životě a plánech, které rodina měla. Jak napovídá název programu, nepůjde jen o historické či botanické zajímavosti, ale svůj prostor dostane i romantika,“ přiblížila Andrea Mrštinová z Muzea regionu Valašsko.



Za nepříznivého počasí, například celodenního deště, bude akce zrušena nebo odložena na jiný termín. Pro aktuální informace sledujte Facebook Muzea regionu Valašsko.



Dostaveníčko v zámeckém parkuZdroj: Muzeum regionu Valašsko, se souhlasem

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ TIPY ZE SOUSEDNÍCH KRAJŮ

Rockový víkend na zámku Plumlov

KDY: pátek a sobota od 18 hodin

KDE: zámek Plumlov

ZA KOLIK: cena vstupenek se pohybuje od 160 do 290 korun

Jste rockeři každým coulem? Pak si nenechte ujít rockový víkend v malebných kulisách plumlovského zámku. V pátek od 18 hodin vás na nádvoří v rytmu rocku rozparádí kapely Dilated, UDG a Calibos. V sobotu se můžete těšit na Ivana Mládka & Banjo Band, České Srdce a Tomáše Kočka a orchestr. Cena vstupenek se pohybuje v rozmezí od 160 do 290 korun. Nádvoří zámku bude otevřeno už od 16 hodin.

Hudební večer a Festival vojenské historie

KDY: v sobotu 17. a v neděli 18. července

KDE: hrad Helfštýn, Týn nad Bečvou

ZA KOLIK: plné 200 korun, děti do 15 let 100 korun, děti do 6 let ZDARMA



HUDEBNÍ VEČER pod širým nebem S KAPELAMI HAPPY TO MEET a TARA FUKI se chystá na sobotu 17. července od 19 hodin. Nutná rezervace míst na e-mail helfstyn.rezer-vace@email.cz. Vstupné: plné: 200 Kč, snížené 100 Kč, děti do 6 let zdarma. Již IX. ROČNÍK FESTIVALU VOJENSKÉ HISTORIE čeká na návštěvníky hradu v sobotu 17. a v neděli 18. července od 9 do 18 hodin. Přepestrá přehlídka skupin historického šermu z různých období válečných dějin. Show living-history, divadlo, tanečnice, kejklíři a úžasná atmosféra hradu proměněného ve vojenský tábor. Pořádá skupina historického šermu Adorea.

Festival vojenské historie na HelfštýněZdroj: Archiv festivalu

Vycházka po bojišti 1866

KDY: sobota 17. července od 10.30 hodin

KDE: zahájení u autobusového nádraží v Tovačově

Procházka po naučné stezce 1866 začne o půl jedenácté dopoledne od autobusového nádraží. Na programu je prohlídka tovačovského bojiště a seznámení s průběhem slavné prusko-rakouské bitvy u Tovačova z 15. července 1866, ve 13 hodin pietní položení kytice u jednoho pomníku. Ukončení vycházky asi kolem 14 hodiny. Před vycházkou se bude v Dubu nad Moravou od 9 hodin konat pietní akt k uctění památky padlých vojáků.