Večerní prohlídka hradu Lukova

KDY: v sobotu 3. července od 20 do 23 hodin

KDE: Hrad Lukov

ZA KOLIK: vstupné jednotné (dospělí, dítě, senior, student) minimálně 60 Kč

Spolek přátel hradu Lukova vás srdečně zve na večerní prohlídku hradu. Prohlídka probíhá bez průvodce formou samostatné procházky osvětleným hradem za dodržení platných hygienických pravidel. Možnost zakoupení upomínkových předmětů a občerstvení. Roušku, baterku a dobré boty s sebou! Vstupné jednotné (dospělí, dítě, senior, student) minimálně 60 Kč. Celý výtěžek z akce bude zaslán na podporu obcí zasažených živelnou pohromou na jižní Moravě.

Hrad Lukov. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/repro

Hamburger Fest 2021 - 6 ročník svátku burgerů je tady. Užijte si ho v Napajedlích

KDY: v sobotu 3. července 2021 od 12 hodin

KDE: v areálu Nového Kláštera v Napajedlích

ZA KOLIK: vstupné 120Kč/dospělí, děti do 15ti let zdarma

V sobotu 3. 7. 2021 se v Napajedlích v areálu Nového Kláštera uskuteční 6. ročník populárního NAPAJEDELSKÉHO BURGER FESTIVALU. Také letos se rozhodně máte na co těšit! NAPAJEDELSKÝ BURGER FESTIVAL pořádá Klub kultury Napajedla a agentury VŠEPROAKCI a EVENT TIME. Festival se ponese v americkém duchu. Můžete se tedy těšit na americkou hudbu, hostesky a také dekorace. Odpoledne vám zpříjemní uherskohradišťská rocková kapela SORY. Na pódiu je pak vystřídají legendární GENEREACE, se kterými můžete pařit do nočních hodin. Chybět nebude oblíbená soutěž v pojídání burgerů s atraktivními cenami od partnerů akce. Využít můžete také fotokoutek s americkými rekvizitami a odnést si tak památku z akce.

A na jakéže restaurace se můžete na NAPAJEDELSKÉM BURGER FESTIVALU těšit? Ty nejlepší burgery pro vás budou připravovat restaurace Dede Burger, Angel Grill, Comi Con, Safis Burger, Annes Foodtruck, Imervere a další. Nabídnou vám kvalitní burgery s trhaným hovězím masem, vege burger, různě barevné burgery, pikantní krávu, BBQ burger a další. Nebudou chybět různé dezerty, waffle, palačinky, donuty, rolovaná zmrzlina nebo kvalitní káva a víno. Výtečné burgery můžete proložit lahodným drinkem – ve stánku s míchanými koktejly. Co by to byl za festival bez pořádného piva?! Letos si můžete vychutnat desítku Radegast! Pro návštěvníky bude jako vždy připraveno pohodlí v párty stanech nebo v chill out zóně.

V průběhu dne můžete také hlasovat pro pro krále hamBURGER FESTU! U vstupu dostanete hlasovací žeton, který poté odevzdáte Vaší NEJ restauraci do boxů! Pro děti zde bude k dispozici skákací hrad, heliové balonky a tetování.

Burger Street Festival. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/archiv

Letní kino ve Valašských Kloboukách: Štěstí je krásná věc

KDY: pátek 2. července od 21 hodin

KDE: podnikatelské centrum Valašské Klobouky

ZA KOLIK: vstupné 50 Kč

Čenda a Jana tvoří pár. Žijí na vesnici, ani jeden z nich nemá práci. Čenda dluží snad každému a dveře si u nich podávají exekutoři. Přesto se mají rádi a na svůj život si nijak výrazně nestěžují. Čendův otec má nemocné srdce a Čenda by mu rád zaplatil operaci, která by mohla prodloužit otcův život. Jenže kde vzít peníze? Zajdou tedy do kostela a doufají, že by jim farář mohl půjčit. To se nestane, ale daruje jim sázkový tiket, který jim navíc požehná a na Janu s Čendou se konečně usměje štěstí a vyhrávají 176 milionů korun. Ani jeden z nich nemá s takovými penězi žádné zkušenosti, ale jsou si jistí, že je lepší mít peníze doma ve skříni než v bance. Hromadu peněz skládají do kufru svého starého auta za pomoci bodyguardů, když jim romský uklízeč Patrik omylem vysaje nějaké peníze vysavačem. Za to ho bodyguardi napadnou. Čenda s Janou jsou hodní lidé a když se dozví, že Patrikovi sebrali exekutoři taxík, dají mu peníze, aby si mohl koupit nový. Po příjezdu domů peníze uloží. Rozhodnou se, že si udělají hezký večer, odjedou limuzínou do Prahy, kde jdou na večeři, poprvé v životě se ubytují v hotelu, zajdou si různé atrakce. Jejich auto dosloužilo a tak se rozhodnou, že si koupí nové. Při testovací jízdě Čenda nabourá auto před sebou a shodou okolností je to pár, spolužáci ze základní školy, kteří Čendu v mládí šikanovali. Když se dozví, že má Čenda spoustu peněz, hned se chovají jinak. Aby je odškodnil za nehodu, Čenda si koupí jejich auto. Spolužačka Sandra je hned velmi přítulná a bez ohledu na Janu s Čendou otevřeně flirtuje. Netrvá to dlouho a po vesnici se rozkřikne, že vyhráli a jak už to tak bývá, našlo se mnoho lidí, kteří se snaží si z jejich balíku peněz také trochu odsypat. Jana s Čendou splatí své dluhy a objevuje se dokonce i Čendův bratr Marek, který se neukázal už roky a má nápad, že by měl Čenda peníze výhodně investovat. Jedna z nabídek je investice do bývalého lomu, který byl uzavřen, protože je vytěžený, ale prodávající tvrdí, že tam jsou ještě velké zásoby. Čenda s Janou investují 23 milionů korun a nechají si dělat geologický průzkum. To chce oslavu a tak Jana stráví den v salonu krásy a muži si zajdou do baru a na kulečník. Zde se zase objevuje Sandra a dělá vše pro to, aby Čendu svedla. Fotí se s ním a ráda by i něco více. Čenda ji však odmítá. S Markem se pak opijí a když se Čenda ráno probudí, nestačí se divit. Jeho auto i s penězi zmizelo a nebýt toho, že recepčnímu dal tučné spropitné a on mu za to dal tisíc korun na taxíka, šel by domů pěšky. Taxikářem není nikdo jiný než Patrik, který Čendu z vděčnosti veze zdarma a stává se jeho kamarádem. Doma však na Čendu čekají kufry za dveřmi. Místní farář Janě předal fotky Čendy a Sandry a Jana usoudila, že ji podvedl. Čenda nemá kam jít, nemá peníze a nemá ani milovanou ženu…

Nedělní půjčovna koloběžek

KDY: neděle 27. 6. 2021 až neděle 5. 9. 2021

KDE: Zlínský zámek

ZA KOLIK: 30 min/30 Kč, 60 min/50 Kč

Vyrazte každou letní neděli s rodinou na koloběžky. Až do 5. září si je můžete zapůjčit na zámku Zlín. Půjčovna se za špatného počasí ruší. Provozovatelem je Centrum koloběžek. Prvních 15 minut půjčovného je podpořeno Živým Zlínem.

Koloběžky. Ilustrační foto.Zdroj: Archiv Deníku

Festival IQ Play ve Zlíně

KDY: do 31. srpna 10 - 18 hodin

KDE: vstupné 70 Kč, rodinné 250 Kč

ZA KOLIK: 14|15 BAŤŮV INSTITUT ve Zlíně

Po celé letní prázdniny si malí i velcí budou hrát s chytrými hračkami, ve Zlíně se chystá další ročník putovního Festivalu IQ Play. Na akci budou k vidění, ale hlavně k vyzkoušení hry a hračky vzdělávacího charakteru, smyslové hračky, Montessori pomůcky, dřevěné hračky, logické hry a zajímavé stavebnice.

Dva sály a předsálí 14|15 Baťova Institutu se promění v jednu velkou hernu a bude rozdělená do tematických zón podle druhu her. Zóna Smart her bude plná logických, společenských a Smart her od Mindok. Stavebnicová zóna pro menší děti bude plná stavebnic z nejrůznějších materiálů. Festival IQ Play se neustále mění a vyvíjí a pravidelní návštěvníci uvítají úplně nové stavebnice. Pro milovníky klasického hraní bude připravena Zóna deskových her spíše základních úrovní, aby bylo možné si vyzkoušet co nejvíce deskovek.

Festival IQ Play.Zdroj: Archiv pořadatelů

KROMĚŘÍŽSKO

Užijte si hodovou zábavu ve Cvrčovicích

KDY: v sobotu 3. července

KDE: Cvrčovice

K tanci a zábavě hraje skupina TRIP. Občerstvení je zajištěno, nebudou chybět ani dobroty z udírny či bohatá tombola. Připravený bude také party stan.

Za krásami rozkvetlého Hulína

KDY: do 31. srpna

KDE: Hulín



Užijte si už 4. ročník letní městské hry, která vám umožní projít si Hulín netradičním a zábavným způsobem. Letošní ročník je zaměřený na nádhernou výsadbu ve městě, a proto soutěž dostala název Za krásami rozkvetlého Hulína. Hraje je určena pro každého. Hrací kartu si vyzvedněte v Informačním centru Hulín v rámci otevírací doby. Po jejím vyplnění a odevzdání v IC obdržíte odměnu. Městskou hru si můžete zahrát během letních prázdnin.

Muzejní noc v Holešově aneb Výprava do hlubin času

KDY: 5. července od 16.30 hodin

KDE: zámek v Holešově

ZA KOLIK: vstupné VIP prohlídka 150 Kč, standardní 50 Kč. Rezervace nutná v MIC: 573 395 344

Zveme vás na netradiční prohlídku zámeckého sklepení, příkopu a s VIP prohlídkou i zámeckého barokního mostu. Maximální počet lidí na prohlídku je deset.

Zámek Holešov.Zdroj: Alžběta Zdražilová, zveřejněno se souhlasem MKS Holešov

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Ochutnejte zvěřinové speciality

KDY: 2. a 3. července od 18 hodin

KDE: areál Mařatského dvora (Uherské Hradiště)

GURMÁNI POZOR! Tento víkend se můžete těšit na zvěřinové speciality, které si můžete vychutnat pod širým nebem v areálu Mařatského dvora s okouzlujícím výhledem na Uherské Hradiště a široké okolí. ☎️ Rezervace na tel.: 777 783 450.

Zvěřinová specialita. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/archiv

Plážový fotbal

KDY: 3. července od 8.30 do 16 hodin

KDE: Masarykovo náměstí v Uherském Hradišti



Plážový fotbal neboli beach soccer je jednou z nejatraktivnějších sportovních aktivit, kterou Slovácké léto nabídne i v letošním roce. V programu si za poslední roky turnaj v plážovém fotbale vybudoval silnou pozici a stal se jednou z nejoblíbenějších sportovních disciplín u hráčů i fanoušků.

Závody horských kol: Jarošovská 40

KDY: 4. července od 9 do 14 hodin

KDE: Skanzen Rochus (Uherské Hradiště)

Hurá do sedel! Po loňském úspěchu pořadatelé i letos opět zařadili do sportovního programu závody horských kol. Opět se začíná na Rochusu a vybrat si můžete z několika věkových kategorií, které mírně upravili. Novinkou je fitness jízda pro každého - včetně rodin s dětmi.

VALAŠSKO

Letní dobrodružství v muzeu

KDY: od čtvrtku 1. července do úterý 31. srpna

KDE: Muzeum regionu Valašsko (vsetínská hvězdárna a zámek, zámek v Lešné u Valašského Meziříčí)

ZA KOLIK: vstupné 20 korun (k běžné vstupence v prvním navštíveném objektu (v dalších objektech už se za hru nepřiplácí)

Užijte si dobrodružné léto. Vezměte celou rodinu a zapojte se společně do řešení zapeklitých úkolů. Hledejte také indicie ve třech objektech Muzea regionu Valašsko, ve vsetínském zámku, hvězdárně i zámku Lešná u Valašského Meziříčí. Správné vyřešení úkolů vás nakonec dovede k truhle s pokladem. Kdo dokáže do konce prázdnin najít poklady ve všech třech muzejních pobočkách, může se kromě drobných cen v každém objektu těšit na speciální bonus v podobě drahokamu. Podrobnější informace o akci najdete zde.

Hvězdárna ve Valašském Meziříčí. Zdroj: Deník / Lukášová Eva

41. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Rožnovské slavnosti

KDY: od pátku 2. července od 16 hodin do neděle 4.července do 18 hodin

KDE: Valašské muzeum v přírodě, Dřevěné městečko, Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: přesný rozpis cen vstupenek na jednotlivé dny najdete zde



Ještě nemáte plány na první červencový víkend? Dovolená zatím v nedohlednu a rádi byste si víkend doma, v českých končinám, užili naplno? Pak neváhejte ani minutu a vyrazte do Rožnova, kde od pátku 2. července startuje v pořadí již 41. ročník tradičná akce - Rožnovské slavnosti.



Během tří festivalových dnů se v téměř dvaceti programech představí na 800 účinkujících z Valašska a různých koutů naší vlasti. Těšit se můžete například na Absolventské představení Školy mladých odzemkářů, Chodníčky životů - pořad věnovaný 125. výročí narození Miloše Kulišťáka, nedožitým 90tinám Karla Pavlištíka a jubilujícím souborům Troják a Kašava. Dále na festivalu vystoupí třeba soubor Beskyd, Klobučan a cimbálová muzika Aldamáš. Podrobný program najdete zde.

Národní muzeum v přírodě se představuje

KDY: pondělí 5. července od 9.30 hodin

KDE: Valašské muzeum v přírodě, Dřevěné městečko, Komorní amfiteátr, Rožnov pod Radhoštěm

Přijďte si vychutnat červencový sváteční den do Valašského muzea v přírodě. Dřevěné městečko ožije od 9.30 hodin a postupně se zde představí všechny čtyři regiony ze čtyř Muzeí v přírodě, které tradiční lidovou kulturu ve svých regionech uchovávají. Poznáte tak folklor a tradice Vysočiny a Hlinska, Hané, Českého středohoří a v neposlední řadě také Valašska. Součástí programu budou také ukázky lidových řemesel i tradiční lidová strava z jednotlivých národopisných oblastí. Od 14 hodin se můžete těšit na společný program všech účinkujících v Komorním amfiteátru. Podrobné informace na webu nmvp.cz/roznov.

Kompletní program

9:30 – 10:00 Hanácký mužský sbor Rovina

10:00 – 10:15 Slavnostní zahájení programu

10:20 – 10:45 Folklorní soubor Haná Velká Bystřice, Cimbálová muzika Záletníci

10:50 – 11:15 Všichni do kola!

11:20 – 11:45 Dechová hudba Hlinečanka

11:50 – 12:15 Valašský soubor písní a tanců Vsacan

12:15 – 12:45 Koncert v kostele sv. Anny - Michal Müller

12:45 – 13:00 Koncert v kostele sv. Anny - Hanácký mužský sbor Rovina

13:00 – 13:15 Folklorní soubor Haná Velká Bystřice, Cimbálová muzika Záletníci

13:15 – 13:40 Dechová hudba Hlinečanka + masopustní obchůzka

13:40 – 14:00 Všichni do kola!

14:00 – 15:30 Živé tradice - společný program v Komorním amfiteátru

15:30 – 16:00 Valašský soubor písní a tanců Vsacan

16:00 – 16:20 Michal Müller

16:20 – 16:40 Dechová hudba Hlinečanka

16:40 – 17:00 Folklorní soubor Haná, Cimbálová muzika Záletníci, Hanácký mužský sbor Rovina

Dřevěné městečko. IlustračníZdroj: web VMP

Rožnovské parní léto je opět tady

KDY: 3. a 17. července, 7. srpna, 18. září

KDE: Valašské Meziříčí nebo Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: dospělý 80 korun, dítě od 6 do 15 let 40 korun



Pokud jste milovníci železnice, pak by vám rozhodně neměly uniknout jedinečné jízdy historickou parní lokomotivou. Stejně jako loni všechny čtyři jízdy Rožnovského parního léta obstará parní lokomotiva Velký Býček alias Tulák s označením 423.041. Jízdní řád je oproti minulým sezonám jen nepatrně pozměněn. Vlak z Valašského Meziříčí odjíždí v 9.50 a 13.10 hodin, zpět z Rožnova do Valašského Meziříčí pojede v 11.12 a v 15.34 hodin. Dvě z jízd (3. července a 7. srpna) navíc pojede Zpívající vlak, ve kterém pasažérům zahrají na peróně i přímo ve vlaku muzikanti. Jízdenky s rezervací místa k sezení je možné zakoupit u všech pokladních přepážek Českých drah, a. s. Podrobné informace naleznete na webu města Rožnova.



Málo známá parní lokomotiva Velký býček z roku 1828.Zdroj: DENÍK/Alexandra Buršíková

Na Pustevny se vrací Pískoles, dobročinná výstava soch z písku

KDY: denně od 8 do 18 hodin

KDE: Pustevny, Trojanovice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Písek se na Pustevnách proměnil v uměleckou galerii nádherných soch. Letošní ročník Pískolesa cílí na důležitost šelem v přírodě a nutnost jejich návratu do beskydských lesů. Jak dlouho budou sochy k vidění bude záležet především na počasí. Loni vydržely až do půlky října.

„Už v loňském roce jsme se rozhodli tradici tvorby soch rozšířit o nový materiál, písek. Díky obrovskému úspěchu projektu Pískoles v loňském roce chceme i letos v létě návštěvníkům Pusteven zpestřit návštěvu tohoto beskydského sedla," uvedla za organizátory akce Dita Korčák Hrtusová.

V letošním roce se organizátoři zaměřili na důležitost šelem v přírodě a nutnost jejich návratu do beskydských lesů. Ve spolupráci s hnutím Duha z Olomouce bude letošní výtěžek dedikován na pomoc monitoringu šelem, tvorbu přirozených koridorů či aktivní pomoc proti pytláctví.

Dostupnost na Pustevny je zajištěna lanovkou z Trojanovic, kde budou fungovat odstavné parkoviště na Ráztoce. Ze strany Prostřední Bečvy je možné zaparkovat přímo na odstavném parkovišti na Pustevnách. Projekt Pískoles vznikl za podpory Moravskoslezského kraje. Aktuální informace na webu www.pustevny.cz

Pískoles 2021. Jedinečná výstava soch z písku na PustevnáchZdroj: Jiří Baran

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ TIPY ZE SOUSEDNÍCH KRAJŮ

Dobývání hradu Plumlov

KDY: od 3. do 6. července, od 9.30 do 18 hodin

KDE: zámek Plumlov

ZA KOLIK: celodenní plné vstupné 150, snížené 120 nebo 70 korun, děti do 4 let zdarma

Léto je tady a s ním zasloužená dovolená, prázdniny a plno atraktivních akcí, které si konečně můžete užít bez stresu a spěchu.Vyrazte během prvního prodlouženého víkendu do Plumlova. Po dlouhé 4 dny se budou střídat v areálu zámku a hradu v Plumlově skvělí šermíři, střelci, divadelníci a komedianti.

Organizátoři navíc rozdělili akci na tři části. Během víkendu budete svědky Obléhání Plumlova, v pondělí se vše zaměří na Den v katovněa úterý akci zakončí Útrapy války.Těšit se můžete na elitní mušketýrský regiment Corporal s ukázkami bojového umění mušketýrů, skupinu historického šermu Nuntius Regis či Allegros – skupinu scénického šermu. Ti všichni během dne předvedou své divadelní, šermířské a střelecké umění při několika vystoupeních. Společně pak každý den ve 13 hodin předvedou scénickou bitvu o hrad Plumlov.

Areál bude otevřen po všechny 4 dny od 9.30 do 18 hodin a speciální kostýmované prohlídky interiérem zámku budou probíhat v pravidelných časech od 9.45 do 17.15. Pro velký úspěch bude opět možné navštívit i hradní sklepy, a to v 11, 12, 14, 15 a 16 hodin. Samozřejmostí bude také ukázka výcviku dravců i kovářské či hrnčířské řemeslo.

Oblíbená akce - Dobývání hradu PlumlovZdroj: Petr Šenkyřík, se souhlasem

Hurá na Helfštýnskou pouť

KDY: od soboty 3. do úterý 6. července od 9 do 18 hodin

KDE: Hrad Helfštýn, Týn nad Bečvou

ZA KOLIK: plné 150, snížené 80 korun, děti do 6 let zdarma



Na Helfštýnskou pouť láká středověký hrad Helfštýn v Týně nad Bečvou. Na všechny čtyři dny prodlouženého víkendu je připraven celodenní program pro děti i dospělé plný řemesel a soutěží, spojený s historickým tržištěm. Po celé čtyři dny se můžete těšit na dílny a workshopy Studia Bez kliky, které předvede historický knihtisk, písárnu a hradní mincovnu. Děti se pobaví loutkové divadlo, dále bude k vidění historická pražírna a ukázky kovářského a tkalcovského řemesla. V pondělí a úterý můžete navštívit historické tržiště s originálními výrobky z dílen dobových řemeslníků. K vidění budou ukázky žonglérské umění.

Open - Air festival 2021

KDY: pondělí 5. července od 15 hodin

KDE: na hřiště TJ Tatran Všechovice

ZA KOLIK: předprodej 330 korun, na místě 380 korun

Pořádná porce nejen rockové muziky čeká v pondělí o prodlouženém víkendu na návštěvníky hřiště ve Všechovicích. Na 1. ročníku OPEN-AIR festival 2021 vystoupí pod širým nebem DJ Shefa, Ivan Mládek, Limetall, Mirai a skupina Kalibra.