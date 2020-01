Lidé se mohou hlásit na pátý ročník Vybarveného běhu kroměřížskými ulicemi, který se uskuteční 13. června 2020. Kromě zábavného závodu s práškovými barvami nebudou chybět ani odpolední a večerní koncerty, workshopy, taneční vystoupení nebo stánky s občerstvenm.

Vybarvený běh v Kroměříži | Foto: Deník / Martina Valentíková

KDY: v sobotu 13. června

KDE: Velké náměstí v Kroměříži

ZA KOLIK: Startovné je 150 Kč při platbě do 31. března, 200 Kč do 30. dubna a 250 Kč do 13. června