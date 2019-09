KDY: v pátek 13. září od 18.30

KDE: sraz na Velkém náměstí v Kroměříži

ZA KOLIK: zdarma

Cyklojízda do Záhlinic začne na Velkém náměstí a povede městem přes Dolní zahrady, Zámeček a kolem rybníků až k Záhlinickému pivovaru. Tam bude na návštěvníky čekat občerstvení, komentovaná prohlídka pivovaru a hasičské závody. Trasa je dlouhá deset kilometrů a je vhodná i pro děti od deseti let. Bezpečnost při průjezdu městem zajistí doprovod městské policie. Návrat do Kroměříže je individuální, buď opět přes Zámeček, nebo vlakem ze Záhlinic.