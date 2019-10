Krytý bazén o délce pětadvaceti metrů a maximální hloubce 140 centimetrů nabízí vodu o teplotě 28 °C s tobogánem o délce 44 metrů. Dětský bazén o teplotě 32 °C je vhodný pro děti do šesti let. Základní hodinové vstupné stojí 55 korun, snížení 45 a 25 korun. Je možné využít také slevové karty.

Otevírací doba velkého bazénu:

pondělí, úterý, čtvrtek, pátek: 14.00 - 21.00

středa: 10.00 - 12.00; 14.00 - 19.45

sobota: 10.00 - 21.00

neděle a státní svátky: 10.00 - 19.00

Dětský bazén zavírá vždy hodinu před zavřením velkého bazénu. Tobogán je v týdnu v provozu od 16.00 do 20.00, o víkendu od 13.00 do 18.00.

Využít masážní bazén SPA nebo indoorcycling je možné vždy jen na objednávku.

Solárium je k dispozici každý všední den od 9.00 do 21.00, v sobotu od 10.00 do 21.00, v neděli od 10.00 do 19.00. Ve stejném čase je možné využít i hřiště na squash.

Saunování mužů a žen se koná od pondělí do čtvrtka a v sobotu zvlášť, společné saunování probíhá vždy v pátek a v neděli.

Jednotlivé služby je možné mezi sebou kombinovat v rámci jednoho vstupné.