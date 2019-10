Aquacentrum Zdounky je ideální místo pro soukromou relaxaci v bazénu se slanou vodou, ve vířivé vaně a v sauně.

Aquacentrum Zdounky | Foto: Valentíková Martina

Zaplavat si v bazénu se slanou vodou o teplotě nad 32 °C mohou návštěvníci zdouneckého aquacentra ve čtvrtek a v pátek od 16.00 do 19.00 a v neděli od 14.00 do 19.00 bez objednání. Plavání je také možné si soukromě zarezervovat ve čtvrtek, v pátek a v neděli od 14.00 do 16.00 a od 19.00 do 21.00. V sobotu je možné přijít jen na rezervaci od 9.00 do 22.00. V aqacentru se od pondělí do čtvrtka koná také plavání batolat, kojneců a předškolních dětí. Součástí aquacentra je finská sauna a whirlpool bazén. Základní vstupné do bazénu činí 60 korun na hodinu, děti si mohou zaplavat za 40 korun na hodinu. Soukromá rezervace stojí od 590 korun na hodinu.