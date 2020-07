YoYo Band. Nenechte si ujít koncert známé české kapely v Holešově

YoYo Band je česká hudební skupina. V listopadu 1975 ji založili Richard Tesařík, Vladimír Tesařík, Ondřej Hejma a Julius Novotný Kuzma. Mezi nejúspěšnější hity skupiny patří především ty z 90. let. Jsou to známé písně jako například Karviná, Jedem do Afriky, Rybitví či Kladno.

Yo Yo Band. | Foto: Archiv skupiny