KDY: od 8. října do 1. listopadu od úterý do neděle 9.00 - 12.00; 13.00 - 17.00

KDE: Zámek Holešov

ZA KOLIK: vstup zdarma na vernisáž i výstavu

Stoletý příběh místního skautu odhalí návštěvníci holešovského zámku. Na výstavě se seznámí s historií holešovského střediska od jeho prvopočátků ve 20. letech minulého století až po současnost. Lidé budou moci nahlédnout do období práce a rozkvětu, stejně jako do dob, kdy byl skauting politicky nepřípustný a zakázaný. Na výstavě si budou moci například lehnout do tradičního podsadového stanu nebo zatočit volantem škodovky, která před několika lety dojela na světové skautské sektání v Japonsku. Výstava návštěvníkům nabídne i praktické ukázky skautských činností a her, dále představí hodnoty skautského hnutí a jedinečný přístup skautské výchovy. Poukáže také na práci, kterou skauti dělají pro veřejnost a místní komunitu. Díky výstavě zamíří do Holešova i vyznamenání, které obdržel holešovský skautský vedoucí, učitel na gymnáziu a později náčelník všech českých skautů Rudolf Plajner. Další exponáty pochází ze skautské klubovny, od pamětníků ale i z některých holešovských půd.

Vernisáž výstavy se koná v úterý 8. října v 17 hodin.