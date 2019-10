KDY: 10. října - 17. listopadu úterý-neděle 9.00 - 12.00;13.00 - 17.00

KDE: Galerie v podloubí Kroměříž

Vystavené kresby, malby a plastiky vznikají v arteterapeutickém ateliéru Emílie Rudolfové. Výtvarná díla patří do žánru art brut, protože obsahují syrovou výpověď klientů, kteří se léčí z nejrůznějších duševních poruch, nemocí či závislostí. Návštěvníci výstavy budou moci zhlédnout přes sto obrazů a prací. Výstava potrvá do 17. listopadu a je otevřena od úterý do neděle od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.