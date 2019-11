Sezónu tance a zábavy zahájí v Domě kultury Reprezentační ples města Kroměříže v sobotu 18. ledna 2020.

Čtvrtý ročník Reprezentačního plesu města Kroměříže a Rádia Kroměříž v Domě kultury | Foto: Deník / Jakub Omelka

KDY: sobota 18. ledna 2020 v 19.00

KDE: Dům kultury Kroměříž

ZA KOLIK: vstupné v ceně 490 korun do Hlavního sálu, 420 korun do druhého patra, na balkón a do Konferenčního sálu