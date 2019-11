KDY: 12. listopadu - 5. prosince

KDE: Muzeum Kroměřížska

ZA KOLIK: cena programu 35 korun

Děti z mateřských škol a prvního stupně základních škol se přenesou do dávných pohádkových časů, naučí se a osvěží si staré vánoční zvyky a tradice. Nebude chybět malé vánoční věštění a výroba drobného dárečku. Program pro školy se bude konat od 12. listopadu do 20. prosince, výstava pro veřejnost potrvá až do 5. ledna.