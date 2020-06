Městské kulturní středisko Holešov otevřelo v arkádách zámku výstavu fotografií cestovatele Milana Cahy. Výstava se jmenuje Tváře Indonésie a je pojata ve třech rovinách – tváře lidí, zvířat a krajiny. Autor prezentuje celkem třicet pět snímků.

Fotografie z cest po Indonésii. | Foto: Deník/repro

KDY: od úterý do neděle od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin, a to až do 12. července 2020

KDE: Zámek Holešov

ZA KOLIK: vstupné zdarma