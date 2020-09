Kino v Bystřici pod Hostýnem promítne novou českou komedii Štěstí je krásná věc

Kino Klub Sušil a město Bystřice pod Hostýnem zvou do kina na novou českou komedii Štěstí je krásná věc. Čenda s Janou nemají v životě na růžích ustláno. To ale změní farářem požehnaný loterijní tiket. Pohádková výhra 176 milionů korun otevírá dvojici dveře do velkého světa novým kamarádům, kteří by si z výhry rádi ukrojili pořádný kus.

Štěstí je krásná věc. | Foto: Deník/repro