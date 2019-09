KDY: pondělí 16. září od 19.00

KDE: Městské kulturní středisko Chropyně

Jaroslav je neúspěšný malíř po padesátce. Po dvaceti letech v manželství na něj přišla druhá míza, a tak se schází s milenkou Anetkou. S manželkou Miladou by se nejraději rozvedl, ale pak by ztratil finanční zázemí. Proto začne posílat manželce podplacené milence, aby ji přistihl při nevěře a při rozvodu vysoudil polovinu majetku její firmy. Situační černá komedie přibližuje s humorem a ironií vše, co jsou lidé pro peníze a nové milostné vztahy ochotni udělat.