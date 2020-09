Společnost pro obnovu Rajnochovické lesní železnice zve na Babílétové poježdění. Kromě atraktivních jízd vláčkem, taženým lokomotivami BND30 a BN30U a nově opravenou DH70, se dozvíte prostřednictvím Stezky poznání informace o historii železnice, či o práci se dřevem.

Rajnochovická lesní železnice. | Foto: Deník/archiv

KDY: 19. a 20. září od 9 do 17 hodin

KDE: Rajnochovice

ZA KOLIK: Vstupné 50 korun dospělí, 30 korun děti / do 2 let – zdarma