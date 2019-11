KDY: listopad a prosinec 2019

KDE: foyer Domu kultury Kroměříž

ZA KOLIK: zdarma

Miroslav Pláňava představí v pořadí svou třetí autorskou výstavu černobílých fotografií, tentokrát na téma Akt a portrét černobíle. "Fotografování je mou zálibou, první krůčky se datují do školních let, kdy jsem měl možnost nahlédnout do tajů fotografování díky mému otci, který byl fotograf amatér. Od něj jsem získal základy práce s analogovou zrcadlovkou a vše kolem zpracování negativů až po konečnou fázi fotografii,“ říká Miroslava Pláňava, který je členem Fotoklubu DK Kroměříž.

Jeho samostatná práce je datována rokem 1975, kdy začal s rodinnou a dokumentární fotografií. Až později se zaměřil na krajinu a portrét, který je jeho oblíbeným žánrem.