KDY: úterý 10. září a čtvrtek 12. září

KDE: Městská knihovna Hulín

ZA KOLIK: zdarma

Návrat do školy si mohou děti zpříjemnit návštěvou hulínské knihovny. Na tvořivém odpoledni v úterý a ve čtvrtek si mohou vyrobit stylové a originální pomůcky do školy. Tvořivá dílna je vhodná pro školáky všeho věku. Výroba pomůcek se koná oba dny vždy od 12.30 do 16 hodin.