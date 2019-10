KDY: úterý 22. října od 17.00

KDE: Knihovna Kroměřížska

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Zájemci se dozví nejen to, jak fungují naše oči, ale také tipy, jak si chránit oči při vysedávání u počítače, co je metoda přirozeného zlepšování zraku a mnoho dalšího. Nebudou chybět ani praktické tipy aneb co lze změnit téměř okamžitě.

Na přednášku je nutné se objednat předem na telefonu: 602 848 435 nebo na emailu verabice@seznam.cz.