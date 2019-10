KDY: úterý 1. října od 9.00

KDE: malý sál Knihovny Kroměřížska

Workshop s názvem Nestigmatizační přístup k lidem se zkušeností s duševním onemocněním se koná v úterý 1. října od devíti do dvanácti hodin. Připravena bude také interaktivní přednáška Moje jméno není diagnóza peer konzultantky pro širokou i odbornou veřejnost. Před vstupem do knihovny se budev úterý i ve středu 2. října konat otevřená diskuze o duševním zdraví a nemoci. Návštěvníci knihovny si také mohou ve foyeru knihovny prohlédnout do 11. října výstavu Tvorby z duše.