KDY: 26. února od 19 hodin

KDE: v Divadelním sále Domu kultury Kroměříž

ZA KOLIK: vstupné 190 Kč, senioři 140 Kč

První a zároveň nejúspěšnější operetní dílo rakouského skladatele Richarda Heubergera mělo světovou premiéru v roce 1898 v Divadle na Vídeňce a ihned se zařadilo mezi největší skvosty světového operetního repertoáru. Zasloužila se o to výtečná komediální zápletka i nádherná hudba plná půvabných melodií propojující vídeňské a pařížské tradice. Děj nás zavede jak do „provinčního“ Orleánsu, tak i do skvělé Paříže. Příběh plný humoru a nadsázky těší a baví už více než 121 let.