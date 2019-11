KDY: v sobotu 2. listopadu od 10.00

KDE: SVČ TYMY Holešov

ZA KOLIK: zdarma

V holešovském středisku volného času TYMY se bude konat oblastní kolo hudební a pěvecké soutěže Dětská porta a Melodie, která je určena pro děti a mládež do dvaceti let. Soutěž bude trvat od 10.00 do 19.00.