KDY: 9. března od 18 hodin

KDE: kino Nadsklepí v Kroměříži

ZA KOLIK: vstupné 100 Kč

Jeho snahu o doslovné fyzické přežití ale po válce střídá jiný boj. Boj, kterého si ani není vědom, boj sama se sebou, boj o svou duši, o svojí budoucnost…

Film Václava Marhoula Nabarvené ptáče, adaptace stejnojmenného světového bestselleru spisovatele Jerzyho Kosińského, byl vybrán do hlavní soutěže Mezinárodního filmového festivalu v Benátkách. Nepřístupné pro děti a mladistvé do 18 let. Drama. Režie: Václav Marhoul. Hrají: Petr Kotlár, Stellan Skarsgård, Udo Kier, Harvey Keitel, Pavel Kříž, Jitka Čvančarová, Barry Pepper a další.