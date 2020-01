Tip na pátek 17. ledna: Spinkání v Dětském světě

První noční dobrodružství roku 2020 je tady. Na děti ve věku od 4 do 12 let čeká noc plná her, zábavy a legrace.

Spinkání v Dětském světě. Ilustrační obrázek. | Foto: archiv Dětského světa Kroměříž