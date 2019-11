KDY: čtvrtek 7. listopadu od 17.00

KDE: vstupní budova Květné zahrady Kroměříž

ZA KOLIK: 30 korun

Jak mohla vypadat užitková zahrada v klášterním areálu a které rostliny v ní mohly růst, o tom bude mluvit Jarmila Skružná z pražské botanické zahrady. Spolu s posluchači podnikne výpravu za klášterní zdi, při níž nahlédne do historických pramenů a odhalí, jak se léčivé rostliny z oblasti Středomoří dostaly prostřednictvím klášterních zahrad až do českého království. Přednáška se koná ve vstupní budově Květné zahrady. Vstupné činí 30 korun, po předložení celoroční vstupenky do zahrady je přednáška zdarma.