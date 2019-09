Den otevřených dveří v TYMY

Rodiče, kteří by rádi přihlásoli své děti do nějakého kroužku, se mohou i se svými ratolestmi přijít podívat do holešovského Střediska volného času TYMY.

Příměstský tábor s vesmírnou tematikou pořádalo SVČ TYMY. | Foto: archiv SVČ TYMY

KDY: v pátek 6. září od 15.00 a v sobotu 7. září od 9.00

KDE: SVČ TYMY Všetuly, Holešov

ZA KOLIK: vstup zdarma Děti s rodiči se mohou přijít podívat na to, jak to vypadá ve Středisku volného času TYMY v Holešově. Na dnu otevřených dveří, které středisko pořádá, si budou moci prohlédnout učebny a podívat se, jak vypadá program kroužků, které TYMY nabízí. Pro malé návštěvníky je připraven skákací hrad, malování na obličej a další zábava.

Autor: Martina Valentíková