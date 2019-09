KDY: sobota 7. září od 12.30

KDE: Zimní stadion Kroměříž

ZA KOLIK: 30 Kč

Milovníkům zimních sportů je dnes ledová plocha kroměřížského stadionu k dispozici od 12.30 do 14 hodin. Víkendové bruslení je pohyblivé, aktuální den a čas pro veřejnost je vždy zveřejněn na stránkách www.szmk.cz. Nově by se mělo bruslení veřejnosti konat také každé úterý a to vždy v ustáleném čase od 19:30 do 20.30 hodin. Cena lístků na celý vstup pro dospělé činí 30 korun, pro mládež do 15 let 20 korun a pro děti do 6 let 10 korun.