Přijďte si v pondělí 20. května do Kina Klubu Svět v Holešově popovídat o projektech Green Life a Blue Life, ale především shlédnout nový film z africké divočiny Wildlife of Uganda, který vás přinutí se zamyslet. Také se zde seznámíte s novými vizemi, které směřují k ochraně nosorožců do Afriky a taktéž se vznikem unikátního světového monitorovacího programu Oko Země.