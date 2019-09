V tradiční velikonoční hanácký dvorek se promění Muzeum Františka Skopalíka v Záhlinicích, a to od středy 17. do neděle 21. dubna. Otevřeno bude mít vždy od 13 do 17 hodin. Těšit se lze na malá hospodářská zvířata. Zhlédnout budete moci a samozřejmě si také vyzkoušet práci s proutím, zdobení kraslic a perníčků, navlékání korálků a mnoho dalšího. Současně si můžete v muzeu prohlédnout výstavu ,,Z Vídně na sever“. Tato výstava je o dvou páteřních železnicích České republiky doplněná o modely železničních staveb. Výstava je totiž prodloužená do 17. května.